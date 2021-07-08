女士更年期｜一文拆解更年期脫髮成因 中醫淺談治療及調理方法

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-07-08 10:00

更年期是每個女性人生必經的階段，通常發生在45至55歲，屆時女性的身體會開始出現各種生理和心理變化，以及這些變化所帶來的不適症狀。最常見的不適症狀包括月經紊亂及停經、潮熱、盜汗、失眠、心煩氣躁等，還有最令人苦惱的「脫髮問題」。不少女性從年輕開始便悉心打理自己的三千髮絲，一旦到了更年期竟遇上脫髮，令人十分沮喪。本文請來香港註冊中醫師古竹佑醫師，剖析女士在更年期面對脫髮的成因，中醫如何助她們治療以及自我調理的方法。

更年期常見的症狀除了月經紊亂及停經、潮熱、盜汗、失眠、心煩氣躁等，還有最令人苦惱的「脫髮問題」。（圖片：uweekly）

脫髮不只因腎虛 生理及心理因素互相緊扣

古醫師指頭髮的各種狀況，例如髮質變差、變白和脫落等，與腎臟健康及血氣好壞有直接關係。「中醫經常強調『髮為血之餘，腎之華在髮』，意思就是頭髮需要血氣去提供營養，而負責造血的器官是腎臟。因此腎精是否充足，意味著它能否運化成血，滋潤頭髮。然而，女性踏入更年期後，腎臟功能開始虛弱，導致腎精不足、血氣衰弱，無法產生足夠的營養去維持頭髮健康，脫髮問題便隨之而來。」

在治療因腎臟而帶來的脫髮問題，中醫會以「強肝腎、補血氣」為本。古醫師指，治療方法一般以中藥調理為主，並會配合針灸及穴位按摩。中藥治療著重調理臟腑功能、補腎益氣；針灸及按摩療法則著重疏通經絡、行氣活血。「當肝腎精氣充足，血氣運作暢通，頭髮自會茂盛潤澤。」

女性踏入更年期後，因腎精不足、血氣衰弱，無法產生足夠的營養去維持頭髮健康，於是便出現脫髮問題。（圖片：commonhealth）

除了腎臟血氣會影響到頭髮，心理因素亦主宰一二。「就女士更年期的脫髮而言，當卵巢功能衰退，引致荷爾蒙失調，因此女性會傾向有較大的情緒起伏，生理及心理狀態互相影響，令身體各種不適症狀變本加厲。而香港的生活節奏急速，令人精神緊張、壓力大，使身體機能失調，頭髮健康亦連帶受到影響。加上不少香港女性都是上班族，為兼顧工作與家庭下而長期休息不足；還有失眠、熬夜、作息不定時等因素，亦會嚴重損害肝臟健康及血氣，令脫髮問題惡化。」

古醫師更叮嚀女性，在照顧家人的同時，不要忘記自已的健康同樣重要。「不少女性之所以受更年期脫髮以及其他症狀困擾，其實也是由於對自已身體和心理缺乏照顧而導致的。」他語重深長地說：「懂得關注自身健康，才是更年期保養的最佳良藥。」

壓力大、長期休息不足等生理及心理問題互相影響，亦會嚴重損害肝臟健康及血氣，令脫髮問題惡化。（圖片：ricebowl）

治療著重「強腎補血」 醫師推薦兩款湯水及其他食材

更年期女性若想擺脫並遠離脫髮問題，除了透過中醫治療，古醫師建議最好加強食療。湯水方面，他推薦飲用「八珍湯」或「六君子湯」，前者補血，後者益氣。兩款湯水的主要材料相近，八珍湯有人參、白朮、茯苓、當歸、川芎、白芍、熟地黃、甘草、生薑及大棗；六君子湯則有人參、甘草、茯苓、白朮、陳皮、半夏、生薑及大棗；想加強處理更年期症狀的話，可添加滋陰補腎的食材，例如黑豆、蓮子、百合等；若想加入肉類提鮮，可選擇烏雞或排骨。

八珍湯具補血作用，主要材料有人參、白朮、茯苓、當歸、川芎、白芍、熟地黃、甘草、生薑及大棗。（圖片：bentoree）

六君子湯具益氣作用，主要材料有人參、甘草、茯苓、白朮、陳皮、半夏、生薑及大棗。（圖片：read01）

此外，平日可多吃豆類食物及黑色食物，兩者都具備護腎及養髮的功效。中醫常言「黑色入腎」，意思是五臟與顏色有關，而黑色對應腎臟，因此黑色的食物相對能為腎臟帶來較大益處。所以，多吃黑色食物，例如黑豆、黑芝麻、黑木耳等，可收滋補肝腎、增強氣血的功效，從而有助生髮、強髮及烏髮。至於豆類，是十分容易入饌的食材。它含豐富蛋白質、鋅、鐵和葉酸，這些成份有助身體造血，亦是頭髮所需的營養。

多吃有益食物之餘，飲食應以清淡為主，避免刺激性的食物及飲料，例如油炸或辛辣的食物、燒烤、酒精、咖啡等；食量則以八分飽為佳，從而減輕脾胃的負擔，保留力氣來攝取和吸收營養。

多吃黑色食物，例如黑芝麻，可收滋補肝腎、增強氣血的功效，從而有助生髮、強髮及烏髮。（圖片：zhuanlan）

女性要懂得關注自身健康 從年輕開始調理

都市人習慣晚睡，古醫師指這個習慣十分傷腎。「因為晚上11時至凌晨1時是腎臟休息及造血的時間，若長期在這段時間缺乏充足睡眠，後果是傷腎之餘，亦會破壞造血程序，長遠不利頭髮健康。」古醫師再三提醒，要解決更年期脫髮問題，不可忽視生活習慣的重要性。除了充足睡眠及正確的作息時間外，適量運動亦有助身體保持良好狀態。

想要解決更年期脫髮問題，不可忽視生活習慣的重要性。確保充足睡眠及正確的作息時間，有助腎臟休息及造血。（圖片：storm）

事實上，調理及保健不必亦不應等到踏入更年期才開始。女性在45歲前開始調理，注重補血養氣，護腎強肝，可減低踏入更年期後遇上脫髮的風險；讓五臟六腑保持健康，身體亦有足夠的元氣，去適應更年期所帶來的生理轉變及不適。「當身體強健，自癒及恢復能力亦會提高，這便是青春常駐的基礎。」

女性在45歲前開始調理，保持健康，可減低踏入更年期後遇上脫髮的風險。（圖片：thewiredrunner）

古竹佑醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）