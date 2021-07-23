腎虛｜多汗無異味=腎虛？尿頻腰膝痠軟4大常見症狀私處也冒汗！

夏天流汗乃正常現象，但若然不停流汗，或晚上盜汗則有可能是腎虛的表現。腎虛引致心氣不足，除了多汗，還會畏寒、晚上尿頻、腰膝酸軟等。腎虛有什麼成因？應該如何改善？



腎虛多汗

腎虛多汗，但多汗是否一定腎虛？還要看有沒有伴隨其他症狀，例如心煩易怒、腰膝酸軟、兩腿無力、顴紅潮熱等。

▼腎虛多汗，但多汗是否等於腎虛？ （按圖👇👇👇）

腎虛出汗位置

中醫師賴睿昕在良醫健康網站中提及，大部分因腎虛而引起虛汗或多汗症。虛汗，是指晚上睡覺時，在不算很悶熱的環境下，仍汗流浹背。出汗地方通常會分佈在腋下、背部、手心、臉、腳底這些地方，但患者常會伴隨有其他症狀，例如：畏寒、夜尿頻多、腰膝痠軟、食慾下降、眩暈耳鳴、形體消瘦、失眠多夢、咽乾。男子陽痿或陽強不倒、性慾亢進、遺精早泄；婦女則會月經少、經閉、崩漏、不孕、尿短赤黃等。

▼腎虛也即俗語所說「腎虧」，症狀除了多汗，還有什麼？ （按圖👇👇👇）

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私處狂出汗要小心

腎虛流汗的地方還包括私處。健康2.0引述台北市聯醫仁愛醫院兼任中醫師周宗翰指，若然私處也流汗，就代表表體內濕熱，腎陽虛弱，是腎虛的病徵，患細菌性陰道炎症的可能性會增大，甚至讓私處氣味變重。他提醒若出現類似情況，可嘗試在飲食方面調節，如保持飲食清淡、忌生冷物，若下體異味變重，建議還是前往醫院檢查。

其實，人若不流汗亦非好事。周宗翰認稱，當一個人長期不出汗，體內毒素廢物無法順利排除，就會導致「中毒」。人每天從皮膚汗腺排出的水分，最少也有0.5公升，一日最多出汗量可達10公升，但出汗太多也可能象徵身體某部分狀況異常，腎虛便是其中之一。

腎虛成因

香港註冊中醫師邱穎琳早前也在本網表示，腎虛有六大常見成因，包括日常生活的不良習慣。

▼腎虛成因除了年老體衰、先天不足外，一些日常生活習慣也有影響： （按圖👇👇👇）

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改善腎虛按命門穴

中醫師賴睿昕還建議，改善腎虛，可按命門穴，平日可早晚各1次，不但能輕鬆顧好你的腎，甚至有抗老、壯陽的效果。當然，平日養成早睡早起的良好習慣、不經常憋尿等也有助預防腎虛的作用。

▼按命門鏨改善腎虛方法 （按圖👇👇👇）

補腎食物：22種食材滋陰補氣

台北市林森中醫醫院昆明院區醫師吳修安在周刊中 提到，夏天主火，心臟也主火，暑熱耗氣動汗，汗為心液，流汗過多，會引起心氣虧虛，即「氣虛」與「陰虛」，容易造成心臟負擔，對心臟功能虛弱的人來說，更是一大危機。不過，那不一定就代表腎虛，還應看是伴隨其他症狀。

▼我們可如何靠日常食物做到滋陰補氣呢？ （按圖👇👇👇）

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滋陰吃這些：薏仁、蓮子、枸杞、秋葵、黑芝麻、黑棗、白木耳、桑葚、水梨、蓮藕



補氣吃這些：山藥、雞肉、牛肉、豆漿、大棗、香菇、葡萄、櫻桃。而人參、黃耆、茯苓、白朮也是可以補氣的藥材



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▼同場加映：從出汗5部位看身體有什麼毛病（點擊下圖👇👇👇）

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