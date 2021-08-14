每日3分鐘｜肩膊僵硬合掌即知有幾緊？一個面盆簡單4招改善肩頸痛

肩頸痛相信是不少都市人的煩惱，亦有不少人受着駝背等問題困擾。日本節目《教えてもらう前と後》請來肌肉鍛鍊的達人武田真治先生，教大家如何檢查自己的肩膊僵硬有多嚴重，同時教大家預防肩緊的動作，讓大家每日2分鐘就可以改善肩膀僵硬。



肩緊度小測試

教大家改善肩緊的練習前，武田先生先讓3位主持進行肩緊度測試。肩膊僵硬其中一個原因是肩胛骨周邊的肌肉過於緊張，接下來要向大家介紹的肩緊度測試正是針對這個問題。

▼肩緊度測試，看看你的肩有幾緊？（按圖👇👇👇）

檢測要將雙手放在背後並合掌，手指指向地面。最理想的結果是合掌後雙手的前臂依然可以成一直線，而3位主持當中，僅一人的結果合格，其餘兩位都屬過於僵硬。武田先生見到這個狀況，信心滿滿的說只要做完他教的動作，情況立刻會有改善。

▼紓緩肩緊動作（按圖👇👇👇）

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要做這一系列的動作， 首先要準備一個大碗，沒有的話可以用洗面盤或者毛巾代替。

動作一：



1. 將大碗舉高放在頭頂，雙手向上伸直

2. 手臂伸直同時左右搖動大碗，頭和身體保持靜止不動

3. 左右10次為一組

▼同場加映：紓緩肩頸痛穴位（按圖👇👇👇）

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動作二：



將大碗舉高放在頭頂，好像扭軚盤般扭動大碗，頭和身體保持靜止不動。（《教えてもらう前と後》截圖）

1. 將大碗舉高放在頭頂，雙手向上伸直

2. 好像扭軚盤般扭動大碗，頭和身體保持靜止不動

3. 扭動10次為一組

動作三：



1. 將大碗舉高放在頭頂，雙手向上伸直

2. 雙臂向後舉碗，胸口同時向前打開

3. 10次為一組

動作四：



將大碗置於身後，提起大碗同時身體保持挺直，避免前傾。（《教えてもらう前と後》截圖）

1. 雙手拿着大碗，置於身後

2. 雙手伸直，提起大碗

3. 提起大碗同時身體保持挺直，避免前傾

4. 10次為一組

以上四組動作每個做10次，建議早晚各重覆一次四組動作。3位主持人在做過4組動作後，一致覺得自己變得更柔軟。為了測試有多大分別，他們再一次進行肩緊度測試，發現有顯著的改善。雖然未至於成水平，但確實沒有剛才般僵硬。大家都可以跟着做，只要堅持每天做2分鐘，相信可以大大改善肩緊問題。

（資料來源：《教えてもらう前と後》）

▼同場加映：紓緩肩痛4個動作（按圖👇👇👇）

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