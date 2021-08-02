頭痛｜失眠壓力大易頭痛3穴位助紓緩　出現這3種症狀或中風生腦瘤

根據統計，96％的人，一生中會發生一次以上的頭痛。台灣養生氣功專家李章智建議，緩和頭痛可以揉按太陽穴、太衝穴、合谷穴，平常可以用來按摩保健。



頭痛3情況不單純

李章智指出，頭痛的原因可能跟環境、疾病，或相關的活動所造成，例如：喝酒、特定食物、含硝酸鹽的加工食品、缺乏睡眠、壓力、生理期前後等；也有可能是某些疾病的表現，例如：感冒等。

李章智表示，大多數的頭痛都是良性的居多，但是出現一些特殊症狀，例如：突然有劇烈疼痛、意識不清、說話困難等狀況，應該儘速就醫治療，可能有重大疾病，如中風、腦瘤的發生。

▼3穴位紓緩頭痛（按圖👇👇👇）

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1. 太陽穴

位置：眉梢與眼外角之間，往後1寸。

手法：手指腹以適當力道，按壓揉穴道。

作用：改善頭痛、偏頭痛、眼睛疲勞、牙痛。

2. 合谷穴

位置：在手背第1、2掌骨間，當第二掌骨橈側的中點處。

手法：垂直按壓，如找到條索狀結節，可左右撥動。

作用：改善發熱不適、頭面部疼痛、紓解壓力。

3. 太衝穴

位置：足大拇趾和第二趾的指縫之間，大約往內2寸。

手法：手指垂直穴位，朝足心方向揉按，如找到條索狀結節，可左右撥動。

作用：平息肝火，改善頭痛、暈眩、高血壓、失眠。

頭痛時不能吃的6種食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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