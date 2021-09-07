飲酒｜酒後面紅心跳加快兼出疹？竟然是身體發出的求救警號！？

在成年人的世界，無論是出席親朋好友聚會，還是值得慶賀場合、遇到煩心事情，甚至每逢星期五，飲酒可說是無可避免的環節。不過不少人飲酒後會出現各種身體反應，例如面紅、出疹、心跳加速及血糖下降等的不適，而這些徵狀其實反映了身體的不同狀況，部分甚至是疾病的先兆！以下便為大家一一解釋。



良朋歡聚難免飲酒作樂，但亦應適可而止。（圖片：Shutterstock）

酒後容易面紅 因缺乏解酒基因

提到飲酒後的反應，最常見應該是面紅。坊間對於酒後面紅有不少解釋，其中最多人會將酒後面紅與否與肝功能扯上關係。

事實上，酒後面紅是因為身體的基因缺陷所致，令體內缺乏代謝酶「乙醛去氫酶（ALDH2）」。ALDH2是人體其中一種解酒酵素，當酒精在人體代謝後會產生「乙醛」，而ALDH2功能較差者，因難以代謝乙醛，導致血管擴張，故較易臉紅或心悸，甚至會頭暈、噁心及嘔吐。

值得留意的是，乙醛已經被國際癌症研究中心（IARC）劃分為一級致癌物，它會附著在DNA分子上，導致癌變，故在體內累積愈多、健康危害愈大。例如長期過量飲酒的人，會因身體積聚過多乙醛及其他酒精新陳代謝物，增加患食道癌的風險，肝臟和胃部亦會因而受損，甚至患上心臟病。

酒後容易面紅其實與基因有關。（圖片：Storyblocks）

空肚飲酒易致低血 飯後飲酒令血糖急升

由於酒精是由肝臟代謝，而肝臟本身亦可將其它養份轉化為糖份，即「糖質新生」。在空肚飲酒時，酒精會抑制糖質新生、肝糖分解及減低胰島素抗性，導致低血糖，並出現頭暈、冒冷汗等徵狀，甚至會導致昏迷不醒。

另一方面，部分添加了額外糖份的酒類，則有機會導致高血糖。例如玫瑰紅酒、水果酒、水果啤酒或是日本清酒等，都屬於高糖份的酒，應盡量避免。此外，糖尿病患者，尤其是血糖控制不佳的人士需要留意，飯後飲酒會令胰島素抗性增加，刺激肝醣分解，引致血糖偏高，故亦應小心為妙。

空肚飲酒容易引致低血糖，出現頭暈、冒冷汗等問題。（圖片：ingimage）

出酒疹其實是蛋白質過敏 眼皮紅腫需立即求醫

另一個常見的酒後反應是出紅疹，丹麥哥本哈根一項研究指出，喝酒後出現酒疹的盛行率為7.2%。這類酒疹其實是急性蕁麻疹的一種，面積有大有細，有時甚至會融合成一大片，十分痕癢。

酒疹是急性蕁麻疹的一種，除了皮膚出紅疹外，還十分痕癢。（圖片：photoAC）

不少人誤以為出酒疹是因為對酒精敏感，但致敏源其實是酒內其他的蛋白質，這亦可解釋到，為甚麼有些人只對某一種酒敏感。導致敏感出疹的致敏源眾多，包括酒內的水果、添加劑或色素、亞硫酸鹽、酵母菌等。

要注意的是，普通的酒疹治療方式相對簡單，只需口服抗組織胺，加上外用止癢藥膏，一般兩至三日便可痊癒。不過若過敏反應較強，例如眼皮或嘴唇腫脹、喉嚨或鼻黏膜水腫，造成呼吸困難，便屬於急症，應盡快送急症室處理，以避免因嚴重過敏導致窒息。

少飲怡情 女士一日最多兩罐啤酒

那麼，每天飲多少酒才算恰當？要衡量到底喝了多少純酒精，可以「酒精單位」作為量度標準。衞生署資料顯示，一個「酒精單位」相當於10克純酒精。而根據英國政府對酒精攝取的指引，建議男性每天的飲酒量不宜超過4個酒精單位，女性則不宜超過3個酒精單位，以避免酒精損害身體健康。

根據指引，男性每天的飲酒量不宜超過4個酒精單位，女性則不宜超過3個酒精單位。（圖片：Shutterstock）

以洋酒為例，1杯約30毫升的烈酒（如威士忌、杜松子酒、伏特加），或1杯約60毫升的加度葡萄酒（如雪利酒、馬天尼酒、砵酒），便等於1個酒精單位；而1杯約120毫升的佐餐酒，或1罐約350毫升的啤酒，則相當於1.5個酒精單位。

中國酒方面，1杯約250毫升的三蒸米酒已經有8個酒精單位，1杯約250毫升的高粱酒更高達12個酒精單位。不論男士或女士，都應盡量淺嚐中國酒，避免過度攝取酒精。

五種人不宜飲酒

●消化道疾病患者

大量飲酒會令消化道黏膜受損，加重各種消化道疾病。

●高血壓患者

高血壓患者喝酒後會出現短暫的血壓下降，但隨後血壓會迅速反彈，甚至比平時更高。

●糖尿病患者

過量飲酒或引致嚴重的低血糖，甚至造成死亡。

●心腦血管疾病患者

酒精會刺激血管擴張，令心跳加速，從而增加心臟負擔。

●肝臟疾病患者

長期飲酒會令肝臟脂肪酸合成增多，減少氧化，進而形成脂肪肝、酒精肝等問題。

Reference:HK01,NIH衛生署,House of Commons,食力