林鄭骨折｜拆解女性骨質疏鬆高危及年輕化原因　按摩穴位可防早衰

特首林鄭月娥於18日晚上在禮賓府下樓時從梯級跌倒，導致右手手肘骨有部分崩掉而留醫一晚及需休息兩至三星期。事實上64歲的林鄭已到了較易出現骨質疏鬆的年紀，據統計香港現時有40萬名骨質疏鬆症患者，而全球每3秒便有一宗骨質疏鬆導致的骨折。除了年長人士必須面對骨質疏鬆，原來年輕女士亦隨時成為下個「目標」。骨質疏鬆的直接後果就是骨折，輕則影響日常生活，嚴重可導致傷殘甚至死亡，不容忽視。適逢今日是「世界骨質疏鬆日」，本文將簡述骨質疏鬆的成因、拆解女性高危及年輕化原因；並會介紹強化骨骼的方法及由中醫講解穴位按摩如何補腎氣及防止提早衰老。



除了年長人士必須面對骨質疏鬆，原來年輕女士亦隨時成為下個「目標」。（圖片：thestar）

眾所周知，「年紀增長」是骨質疏鬆的主要成因，這是由於人體骨骼內包含「蝕骨細胞」和「造骨細胞」兩種細胞，兩者分工合作，前者將老化的骨骼帶走，後者建立新的骨骼。但到了三十歲以後，造骨細胞會變得比蝕骨細胞弱，骨質因此逐步流失。

▼林鄭月娥跌倒 右手手肘骨折留醫一晚後出院

女性更年期後高危與荷爾蒙有關 年輕化趨勢同時出現

根據政府統計處的數字，香港每年骨質疏鬆症患者當中，女性佔近八成。女性的風險之所以較男性高，尤其是更年期後，與荷爾蒙（即激素）有直接關係。雄激素和雌激素對骨骼有保護作用，能減緩骨質流失的速度。但女性到了更年期後，雌激素會大幅下降，骨量因此快速流失。而經歷過懷孕、分娩、哺乳的女性，風險更高。臨床觀察發現幾乎100%的健康孕婦分娩後都會有自身缺鈣的現象；哺乳令女性的鈣質流失更嚴重。而生育次數越多、間隔愈短，風險愈高。

根據政府統計處的數字，香港每年骨質疏鬆症患者當中，女性佔近八成。（圖片：hk01）

與此同時，近年骨質疏鬆有年輕化趨勢，主要歸咎於飲食和生活習慣。都市人外出食飯的食物通常營養欠奉；上班族全日待在室內，尤其女士們為避免曬黑，更加不會接觸陽光，加上節食減肥令營養不均等原因，長期下來都會種下惡果，令骨質疏鬆提早發生。

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近年骨質疏鬆有年輕化趨勢，主要歸咎於都市飲食和生活習慣，例如節食、不接觸陽光、飲食營養不均等。（圖片：Shutterstock）

症狀不明顯猶如隱性殺手 骨折代表病情已極嚴重

骨質疏鬆會逐步令骨頭質量變低、結構變差，是一名可怕的隱性殺手，而且病症初期幾乎沒有症狀，患者往往是因骨折再進行檢查時才確診，但骨折通常已代表到了嚴重階段。

此外，「脆裂性骨折」是另一個骨質疏鬆的警號。脆裂性骨折即是沒有任何嚴重碰撞，例如平常跌倒而造成的骨折。而到了後期骨質已嚴重流失，骨頭會變得十分脆弱，像枯乾的樹枝，即使患者只是打個噴嚏，都會導致骨折，尤其常見於脊椎、手腕、大腿骨等部位。

到了後期骨質已嚴重流失，骨頭會變得十分脆弱，像枯乾的樹枝，即使患者只是打個噴嚏，都會導致骨折。（圖片：livescience）

飲食及運動強化骨骼 須選負重運動

要預防骨質疏鬆，強化骨骼是不二法門，可從飲食和運動兩方面著手。飲食方面，除均衡飲食外，平日應多攝取富鈣質的食物，例如牛奶、豆類製品、芝麻、海帶等；而且單靠補鈣並不足夠，更要多吃魚類和蛋等富維他命D的食物，幫助鈣質吸收；應適量飲咖啡或茶，最好一天不要超過三杯，並且避免煙酒。

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運動尤其是負重運動可有效增加骨質，即是令骨骼承受身體或其他額外重量的運動，例如太極、緩跑、競步、行山、跳舞、網球、羽毛球、舉重等。雖然非負重運動對強化骨骼無明顯幫助，例如游泳、划船、引體上升等，但戶外運動畢竟也可增加接觸陽光的機會，進一步幫助鈣質吸收，令骨骼更強健。

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運動可有效增加骨質，尤其是「負重運動」，例如太極、緩跑、競步、行山、跳舞、網球、羽毛球、舉重等。（圖片：commonhealth, sohu）

香港註冊中醫師李熊輝醫師指平日可多按摩合谷穴（虎口位對落，姆指及食指指骨根部之間）、太沖穴（足背第1及2跖骨間隙的後方凹陷處）、太溪穴（足內側部，內踝後方，內踝尖與跟腱之間凹陷處），每個穴位可用手指按2至3分鐘，都有助補腎精、疏肝理氣、延緩早衰。

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Reference:HK01,政府統計處