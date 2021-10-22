腦退化｜打牌可訓練腦部？各式另類預防方法　８條問題作自我檢查

網上近日流傳影片，港鐵車廂內有數名乘客「開枱」打麻雀，難道他們想爭取時間避免出現腦退化？腦退化又稱「認知障礙症」，會令患者的思考能力和記憶力隨時間而退化。多年來，醫學界一直積極尋找預防或治療方法，但現時尚未有確切答案，惟一能夠肯定的是，充分休息和均衡飲食都有助保護腦部。此外，保持腦部活躍也有助延遲腦退化。要保持腦部活躍，不少人都會立即想到麻雀。到底麻雀是否真的具有預防腦退化的功效？本文將分析麻雀對腦部的各種訓練，並會建議多種可以為長者安排的健康活動，預防腦退化。



保持腦部活躍也有助延遲腦退化，不少人都會立即想到麻雀。（圖片：health888）

麻雀可訓練多種腦部能力 惟對長期玩家防腦退化作用較小

不少棋類或紙牌遊戲都涉及運氣成分，麻雀也不例外。不過，麻雀之所以「脫穎而出」，被說成是對抗腦退化的益智活動，主要是因為相比其他棋類或紙牌遊戲，麻雀對於玩家的腦部活動的確有較高要求。首先，麻雀牌的數量較多，有144隻，而且麻雀的規則和計分方法較為複雜，非三言兩語能夠解釋得到，而且牌數多，令組合更加複雜多變。此外，打麻雀的過程講究速度和節奏，不像其他棋類活動那樣，容許玩家靜思慢想。

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以上各種麻雀特性都包涵多種腦部活動和認知元素，包括組織數字及圖案的能力、短期記憶力、專注力、分析和判斷能力、心算能力、反應等。而且麻雀又稱「游乾水」，這個生動的叫法正好顯示了麻雀需要手眼協調。再者，麻雀之所以總是成為新年等聚會的必備節目，是因為玩樂的過程中，四個玩家並不會沉默思考，而是不斷談天說地，無形中訓練了腦部同步處理多項任務的能力。

相比其他棋類或紙牌遊戲，麻雀對於玩家的腦部活動的確有較高要求。而且麻雀又稱「游乾水」，這個生動的叫法正好顯示了麻雀需要手眼協調。（圖片：shutterstock）

打麻雀雖然看似要不斷運用腦部多個功能，但對於自小熟習的「麻雀精」而言，玩法和計分方式基本上早已變成「反射動作」，無須經思考。因此麻雀對於長期玩家的腦部刺激較小，能夠預防腦退化作用亦相對減弱。事實上，有醫生指出打麻雀對腦退化是否有作用，現時醫學界並未有正式結論，現階段尚待更多研究支持。但如果打牌的過程中能夠令長者心情愉快、保持社交活動，那麼整體而言，打麻雀對長者仍然具有正面影響。

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麻雀對於長期玩家的腦部刺激較小，能夠預防腦退化作用亦相對減弱。（圖片：VCG）

培養興趣有助維持社交 建立成功感

醫生強調，要減慢腦退化的速度，最重要的是在日常生活中多用腦。如果認為麻雀是「不良嗜好」的話，那麼讓長者培養其他鍛煉腦筋的興趣，同樣有效。閱讀、下棋、書法、數獨、樂器等都是好方法，而且在不同的興趣中有機會認識朋友，建立社交，保持樂觀開朗的心態面對人生，對於維持腦部健康也有莫大裨益。

此外，學習新的事物也有助刺激腦部，例如樂器和言語。當長者嘗試新事物時，身邊人可從旁鼓勵和讚賞，讓長者從中獲得更多成功感，對心理健康有正面作用。

讓長者培養其他鍛煉腦筋的興趣，同樣有效。閱讀、下棋、書法、數獨、樂器等都是好方法。（圖片：kocpc）

學用app刺激腦部 日常小測試考長者記憶

說到學習新事物，對於長者而言，學習新語言可能太過困難。現時不少長者都有智能手機，不妨從中開始，讓他們學習各種常用的apps，透過接觸新事物，促使他們動腦而不可只靠反射反應，達到刺激腦細胞連接的目的。

醫生建議，針對腦退化的早期症狀，例如開始忘記人名、電話號碼、物品位置等，身邊的後輩可以不時為長者安排一些小測試，例如考考他們是否記得親朋戚友的近況，例如「結咗婚未」、「生咗仔未」等；新年期間可以考考長者見到真人是否記到人名；甚至打麻雀時，把開局和計算番數等任務交給長者，訓練腦筋之外，也有助增強溝通能力。

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現時不少長者都有智能手機，不妨從中開始，讓他們學習各種常用的apps，透過接觸新事物。（圖片：thaihealth）

自我檢查 有否患上認知障礙症

腦退化症是一種會逐漸變化的大腦疾病，它的徵兆不會突然出現，如果想知道有否患上認知障礙，可根據認知能力自我篩查問卷（AD8）中的8條問題判斷：

１. 判斷困難／出錯（如：購買不合宜的東西)



２. 對以前的嗜好的興趣下降



３. 重複問相同的問題或說同一個故事



４. 對小工具或電器的使用感到困難（如電視控或新買的小電器）



５. 忘記正確的月份和年份



６. 處理財務變得困難，例如計算收支、報稅、繳費或處理文件等



７. 記不住正確的約會時間



８. 持續出現思考或／和記憶問題（如：經常忘記東西擺放的位置）



若以上8條問題中，有2條或以上道中你或你家人的情況，便要考慮進一步的檢查。

Source:HK01,葵青民政事務處