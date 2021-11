減肥｜靠飲食法瘦身效果好？研究：恢復正常飲食習慣復胖可能性高

「減重是一輩子的課題!」這句話從研究的結果來看確實是真的,現在流行運用的各種飲食法雖然能夠幫物減重,但如果一把飲食改回正常,研究結果發現不管哪種飲食法注定是會復胖!



過度嚴格的飲食習慣更容易導致失敗,找到適合自己的飲食方式才是減重中重要的法則。

減重除了要保持運動以外,能否成功跟「飲食攝取」有極大關聯性,現代人對營養知識更有概念,各種飲食法也時常被討論,這些飲食法的目的除了減少食物攝取外,同時讓人選擇更健康的食物,常見有下列幾種飲食法:

1. 地中海飲食:食用大量蔬菜、水果,主要脂肪來源是橄欖油,搭配乳製品、魚、蛋等

2. 生酮飲食:嚴格限制碳水化合物的攝取,改從脂肪攝取熱量,透過強迫人體燃燒脂肪

3. 得舒飲食:強調多吃水果、蔬菜、全穀物和瘦肉,改善高血壓的飲食方法

4. 低脂飲食:將每日脂肪攝取量控制在總卡路里30%以下,有些更嚴超低脂飲食會限制在10%以下

5. 原始人飲食法(Paleo Diet):著重於天然的食物攝取,包括瘦肉、魚、水果和蔬菜、以及少量堅果

針對不同種的飲食方式都有不同的科學研究佐證在減重上的效果,更重要的是當吃得健康後,都能有效改善原有疾病問題,而《英國醫學期刊》在 2020 年進行系統性回顧分析,比較 14 種不同飲食法的影響,且收集 2 萬多個減重個案,追蹤 6 個月之後發現每種都有減重效果。

一旦恢復正常飲食習慣!復胖可能性高

針對此篇研究,台灣萬芳醫院家庭醫學科主治醫師廖文嘉也指出:「不論使用低醣飲食、低脂飲食、得舒飲食、阿金飲食(Atkins)、或帶狀飲食(Zone)雖然都有減重效果,但追蹤12個月之後,每一種飲食都復胖。」

研究中2萬1942名患者分別進行了14種指定飲食方法和3種對照飲食,然後每個人都會定期量體重、膽固醇、血壓各種數值的變化。

研究指出,如果是低醣飲食和低脂肪飲食的人,在前六個月時體重減輕幅度比起其他飲食法則人還要大,但時間一拉長,減重的成效優劣在各減重飲食之中已經比不出來,因為大家都被打回原形。廖文嘉分析:「過於極端的飲食法也許可以快速減重,但如果做不到一輩子保持那樣的飲食方式,則注定復胖。」

另外,研究會關注各種飲食法對於心血管上的改善狀況,除了地中海飲食確實降低 LDL 膽固醇外, 其餘對於心血管的好處也在復胖的同時跟著消失。

想維持好減重成果!醫師:需找到能終身奉行的飲食模式

飲食法是一個減重武器,廖文嘉認為更重要的是:「學習正確辨認營養素種類,從中體認到自己對於眼前食物究竟是『需要』還是『想要』,在現有的飲食習慣中抽絲剝繭、逐步調整,最終找出最適合自己並能終身奉行的飲食模式。」

畢竟短時間的快速的體重下降也可能面臨體重快速上升,根據個人飲食喜好、生活習性選擇適合的減重方式,才能在這條減重之路上走得又遠又長。

