健康生活｜健康產品優惠特集 保健養生復康品牌低至38折起

醫師Easy作為全方位醫療保健資訊平台，提倡「未病先防、已病早治」的觀念，故一直致力向讀者分享各類有關保健養生的最新消息，望能提高大家對自身健康的了解和關注。醫師Easy為各位搜羅多個保健、養生、復康品牌優惠，鼓勵大家實行健康生活模式，好好照顧自己及家人健康！

醫師Easy鼓勵大家實行健康生活模式，好好照顧自己及家人健康！(圖片: Kenkousupport)

關注血壓、關節、腸胃健康 額外營養能助補足身體所需

隨著年紀增長，關節軟骨會開始退化、磨損。如果想避免日後發展成關節炎或其他慢性痛症，可服用補充品葡萄糖胺(Glucosamine)修補受損關節。健康殿堂出品的護骼殿堂，內含硫酸鹽葡萄糖胺、軟骨素、MSM，能明顯減少關節痛楚、促進軟骨組成、補充軟骨的強韌度，長期服用能減慢軟骨磨蝕及流失；78折優惠價只售$1480。

➤健康殿堂 - 護骼殿堂 (2樽裝．共90粒) $1,480

都市人生活忙碌，普遍都有飲食失衡、缺乏運動等不良生活習慣；加上血管會隨年齡增長而失去彈性，體內需要以更高血壓才能運送血液，晚年一般會較易患有高血壓。若要及早預防高血壓，不但需要維持健康的生活習慣，同時亦可以配合營養補充品，維持心血管健康。Qivaro血壓寶含豐富維他命B及天然草藥，有助降低膽固醇、清除血管自由基，長遠能維護正常血壓，預防心肌阻塞、中風、高血壓等心血管疾病；75折優惠價只售$435。

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不良生活及飲食習慣不但容易養成三高體質，亦會使腸道內益生菌減少、惡菌橫生，引發消化不良、胃脹氣、嘔心等腸胃問題。要舒緩腸道不適，一方面可以調節飲食習慣；另一方面亦可以營養補充品額外吸收益生菌。Qivaro複合益生菌含多款益生菌，有助調整腸道菌群平衡，修復腸道細胞活性，緩解腸道不適症狀；75折優惠價只售$360。

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小朋友平日愛挑食，天氣轉涼又容易感冒，有可能是因為體內維生素不足，建議家長積極改善其偏食問題之餘，亦可以選購適合兒童口味的維他命軟糖作額外補充。Qivaro 兒童軟糖維多寶 專為2歲或以上兒童而設，內含多種維他命及礦物質，提供全面營養，有效增強抵抗力；配合天然水果口味，口感Q彈香甜，小朋友至愛！75折優惠價只售$285。

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天氣轉冷宜調理體質 足料養生燉湯推薦

天氣變得寒涼及乾燥起來，皮膚會變得緊繃、乾燥，同時亦會出現手腳冰冷、喉嚨乾痕、流鼻血、哮喘等不同程度的健康問題。要改善秋冬帶來的煩惱，可以食療及日常習慣去調理身子。香港人工作或生活中多繁忙，未有空餘時間整作湯水養生，可選擇即食湯包。

御壹工房的燉湯套裝非常適合忙碌的你，他們所製作的湯水並無添加味精、防腐劑及人造色素，只需加熱3分鐘就可即刻飲用，而且有足料湯渣。御壹工房提供三款燉湯套裝，每套均包含五款湯水，分別針對不同需要而設；76折優惠價一套只售$178。

「湯包套裝A」：除燥清熱、潤肺止咳、增強免疫力

「湯包套裝B」：補虛益氣、寧神明目、補血補脾胃

「湯包套裝C」：滋陰養顏、安神養血、補充骨膠原



➤御壹工房湯包套裝 (5包裝) $178

Moonwell出品的三款優惠套裝，最平每包燉湯不用$60即有交易！「養生食療套裝」可從六款老火湯水中，挑選三包即食燉湯；當中三款湯水尤其適合秋冬轉季時飲用。當中的「杏汁白肺雞腳湯」、「木瓜雪耳豬展湯」、「章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯」對改善入秋乾燥不適、手腳冰冷極為有效。優惠期間低至6折，只售 $175一套。

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「尊貴食療套裝」可從四款由高級食材熬製而成的燉湯，挑選三款口味；當中以「花膠響螺椰子白雞湯」、「椰皇鮑魚豬展湯」最受歡迎，為客人省卻了處理名貴食材的時間，即使足不出戶都可品嚐這一份矜貴，隨時補充滿滿的骨膠原和蛋白質。優惠期間低至38折，只售 $225一套。

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一碗美味湯水不再是肉食者的專利！「茹素食療套裝」可從兩款素湯中挑選三包，包括「五指毛桃海底椰素湯」及「姬松茸混合果仁素湯」。燉湯採用原條姬松茸或五指毛桃，配合果仁、各種蔬菜熬製而成，口味同樣鮮美濃郁，適合素食人士飲用。優惠期間低至58折，只售 $168一套。

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凍齡美魔女回春必備！ 台灣嚴選真珠粉、天然萃取營養素

來自台北的「意一堂真珠粉」，被譽為珍珠粉中的愛馬仕，連謝安琪、王敏奕日常都有服用。意一堂遵循古法炮製工序，將嚴選的高品質真珠，經浸泡甘草水、米醋、豆漿、牛奶等加工處理過後，再研磨至奈米級幼細的粉狀。產品不含任何添加物，通過SGS食品安全檢驗，嬰兒幼童、懷孕五個月後孕婦皆可安心食用，由裏到外調理體質、膚質；92折優惠價只售$2600。

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想皮膚像剝殼雞蛋一樣又白又滑；可以配合產自日本的「意一堂真珠皂」一同使用，經多年研發後將真珠粉萃取提煉，再加入天然成分製作而成；泡沫綿密而細緻，無粉末顆粒感、溫和不刺激。真珠嫩白皂（方形）適合身體、真珠潤澤皂（圓形）則適合臉部清潔使用；78折優惠價只售$740。

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想成為冷齡美魔女，除了要著重膚質保養，同時亦要由內而外地護養子宮、調理體質。健康殿堂出品的女士全護殿堂，採用天然萃取物料調配而成，包括野生山藥、紅花苜蓿、蔓越莓、石榴等，含豐富「青春因子」DHEA，有助逆齡抗老、平衡體內荷爾蒙、維護私密處健康；長期服用更可維持骨骼健康，緩解更年期症狀及降低女性頑疾風險；78折優惠價只售$1480。

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兩款法寶助改善睡眠質素、解決行動不便問題

睡眠佔人生近三分一的時間，充足良好的睡眠能使身體機能有充份休息，幫助維持日間精神狀態。睡眠時光線、環境固然重要，舒適的床品套裝亦有助提升睡眠質素。Dr PAIN醫學護頸枕採用新升級4D科技，設有護肩及手臂凹糟，符合人體工程學設計；不論仰臥、側睡或趴睡，都能為頭部、後頸提供最全面承托及支撐，深層次呵護頸椎；7折優惠價只售$979。

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星之輪椅提供貼心的手推輪椅租借服務，方便病情有突變、臨時需要輪椅出入而又不想太快購買的人士。每台供租借的輪椅都會先通過安全檢測，以確保輪椅安全和穩定性；並提供租務承諾，承諾會即時為租客維修或更換故障輪椅，提供安心保障；最平一個月平均只需$500。

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