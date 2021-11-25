衣夾療法｜5隻衣夾夾手指可改善血糖血壓 尾指夾得痛暗示邊度虧？

手掌和腳掌一樣，聚集了對應內臟、骨骼的經絡和穴道，只要給予適當的按壓，同樣能有效改善身體不同的症狀。日本媒體《かぽれ》向松岡佳余子醫師請教用衣夾和橡筋，就能對不同的穴道進行刺激，促進血液循環，改善僵硬疼痛、冰冷、高血壓、糖尿病等身體狀況。



松岡佳余子醫師指出，手部的救命穴道有很多，估計這是因為身體差的時候，血流大多都停滯在指尖。除此以外，手部可以做到精細的動作，是因為有大量的小肌肉。為了提供營養予手部肌肉運作，內裡佈滿了微絲血管，據說單以手部的血管來計，就有足足400公里長。

人的雙手佈滿了微絲血管，當血液循環變差，看手的反應是最快的。（unsplash@jibarox）

因為雙手集中了大量微絲血管，當血液循環變差，看手的反應是最快的，就連測量身體狀況的時候會量度的「血管年齡」，都是透過指尖去進行觀察評估。有見及此，當我們刺激手的穴道，亦能改善全身的狀況。

醫師表示，她以往曾經請十幾位高血糖的患者合作，透過使用衣夾刺激「井穴」和「八邪」兩組穴位。當時只是夾了大約兩三分鐘，除了1個人以外，其他人的血糖值均有10-30 mg/dL的減幅。

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進行衣夾療法的時候，狀況越差的部位自然會夾得越痛，因此知道哪一隻手指特別痛，也能估計自己哪一個身體部位特別差。

拇指特別痛的人代表頭部血液循環差。

食指主要是顯示腸胃、肝臟等消化系統的狀況。

中指則代表由眼睛、耳朵等面部器官至上半身的部分的狀態。

無名指代表心臟和肺等呼吸系統。

尾指則對應着腳、泌尿系統、生殖系統。



當中尤其是無名指和尾指，由於在日常的動作中較少活動到，血液循環通常都較其他手指差。通常持續進行衣夾療法，就能促進無名指和尾指的血液循環，整體改善全身的狀況。

此外，由於「井穴」是對痛楚較敏感的穴位，夾的時候很多人都會覺得很痛。同一個地方基本上會夾30-60秒，尚未習慣的話只夾5-10秒也無一可，如果方便的話早晚各夾1次，每日夾2次。

通常持續進行衣夾療法，就能促進無名指和尾指的血液循環，整體改善全身的狀況。（《かぽれ》）

如果夾的時候指尖見到瘀血發紫，請馬上鬆夾，其後輕輕按摩手指就好了，千萬不要強行夾足時間，最重要是持續做，時間可以慢慢加上去。同樣地，如果夾的地方有傷，或者是患有關節炎等關節會痛的話，就應該避免夾那些地方。

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療法做法

做之前首先要準備5個衣夾，種類沒有特定，但最好是選那些夾頭偏圓、用塑膠之類較軟身的東西製成的衣夾。另外，手大的人，可以配合用較大的衣夾。次序由1. 井穴開始夾起，然後是2. 五安穴、3. 十宣穴和4. 八邪，夾完一隻手之後可以夾另一隻。其中除了八邪穴之外，其餘3組穴位都只需要夾30-60秒即可。

▼衣夾療法（按圖知更多👇👇👇）

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▼除了用衣夾療法，利用橡筋訓練握力，也可以增加手指和手臀的肌力，改善疼痛和麻痺。（按圖👇👇👇）

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（資料來源：《かぽれ》）