可還原矯視方案丨ICL植入式隱形眼鏡已經成功植入300萬枚

ICL植入式隱形眼鏡作為可還原的矯視選擇,擁有超過30年歷史,覆蓋超過80個國家,發展至今,全球現時已成功植入300萬枚ICL鏡片*,眾多成功案例印證了其安全性與效果,到底ICL是怎樣的技術?與SMILE的分別、優勢又在哪?本文將詳細解構!



ICL植入式隱形眼鏡已成功植入300萬枚

專注於設計、研發和製造眼科醫療產品的STAAR Surgical公司今年宣布全球 ICL 銷售量已超過 300 萬枚*,STAAR Surgical 總裁兼執行長Tom Frinzi 表示:「在我們慶祝達成 300 萬枚里程碑之際,我代表STAAR Surgical公司向與我們合作的外科醫生和臨床醫生,以及選擇了ICL 進行視力矯正的患者表示衷心感謝。EVO ICL 是屈光創新的下一個新方向,在患者治療結果和滿意度方面有明顯優勢。EVO ICL 鏡片技術引領新一代視力矯正變革,幫助患者擺脫戴隱形眼鏡和眼鏡的困擾。」

ICL是甚麼?矯正多種視力問題

ICL (Implantable Collamer Lens)植入式隱形眼鏡是無需切割角膜組織的矯視方案,旨在透過微創手術植入鏡片,矯正近視、遠視和散光等視力問題,為患者提供高清視覺體驗。ICL採用「加法原則」,透過微創技術將個人化訂製的ICL鏡片植入到眼內,最快20-30分鐘完成,大部分人在翌日內恢復清晰視力。比起其他激光矯視,ICL提供更大有效光學區,令患者術後擁有絕佳的夜間視力。矯視所使用的ICL鏡片採用專利物料 Collamer®,是一種膠原蛋白聚合物,由於生物相容性極高,能以最自然的方式和眼睛共存,極少和身體產生排斥,可永久放置於眼內,也不會改變眼睛的形狀和結構,是安全、高效、可靠的視力矯正手術。

ICL與SMILE的分別?可還原技術不改變眼睛結構

SMILE微笑激光矯視(Small Incision Lenticule Extraction)是一項較新的矯視技術,在不用打開角膜瓣的情況下,以全飛秒激光直接切割角膜中層、塑造微透鏡改變角膜弧度,從而矯正近視和散光,也是大眾會考慮的熱門矯視選擇,不同之處在於可矯正的種類、度數,SMILE可矯正最高1000度近視和500度散光,且不可治療遠視,而ICL則可矯正最高1800度近視、1000度遠視和600度散光。另外,ICL屬「可還原技術」,若術後因眼部問題或因應未來科技發展希望進行其他治療時,可隨時取出或更換鏡片。由於ICL不需要切割角膜,因此不存在角膜復原問題,亦大大減少乾眼情況出現;但SMILE需切割眼角膜,一旦進行後就不可逆轉,大眾可在了解兩者分別後選擇適合自己的矯視方案。

清晰眼科 全港首間官方認證EVO ICL Premium Centre

清晰眼科(Clarity Eye Centre)成立於2005年,並於2022年上市,是一間香港眼科醫療集團,提供嶄新、高端的矯視療程及眼科全科服務,同時亦是全港首間官方認證EVO ICL Premium Centre,致力推廣ICL的普及性,如:舉辦國際性ICL會議、進行科研等,開拓更多可能性,精益求精。

清晰眼科的醫療團隊超過百人,包括眼科專科醫生、視光師、藥劑師及前線醫護人員,有豐富臨床經驗,配合使用國際級別醫療儀器,致力為每位客戶提供專業眼科諮詢及診療服務。中心提供服務包括植入式隱形眼鏡(ICL)、SMILE®️pro微笑矯視、SMILE微笑矯視、LASIK激光矯視能處理老花的人工晶體置換術,以及青光眼、乾眼症等眼疾治療。務求讓客戶可重拾清晰視力,提高他們的生活質素。

假若對ICL植入式隱形眼鏡有興趣,希望了解更多詳情,並擺脫配戴厚重眼鏡的困擾,可到以下網址查詢。

清晰眼科 (Clarity Eye Centre)

網址:https://www.clarityeyecentres.com/icl

電話/WhatsApp:6888 8811

地址:旺角彌敦道664號惠豐中心7樓703-706室,9樓及10樓全層

中環皇后大道中16-18號新世界大廈1期12樓1202-3室

*EVO ICL accounts for approximately 2.5 million of the 3 million total ICLs sold.