可還原矯視方案丨ICL植入式隱形眼鏡已經成功植入300萬枚

ICL植入式隱形眼鏡作為可還原的矯視選擇，擁有超過30年歷史，覆蓋超過80個國家，發展至今，全球現時已成功植入300萬枚ICL鏡片*，眾多成功案例印證了其安全性與效果，到底ICL是怎樣的技術？與SMILE的分別、優勢又在哪？本文將詳細解構！



ICL植入式隱形眼鏡已成功植入300萬枚

專注於設計、研發和製造眼科醫療產品的STAAR Surgical公司今年宣布全球 ICL 銷售量已超過 300 萬枚*，STAAR Surgical 總裁兼執行長Tom Frinzi 表示：「在我們慶祝達成 300 萬枚里程碑之際，我代表STAAR Surgical公司向與我們合作的外科醫生和臨床醫生，以及選擇了ICL 進行視力矯正的患者表示衷心感謝。EVO ICL 是屈光創新的下一個新方向，在患者治療結果和滿意度方面有明顯優勢。EVO ICL 鏡片技術引領新一代視力矯正變革，幫助患者擺脫戴隱形眼鏡和眼鏡的困擾。」

ICL是甚麼？矯正多種視力問題

ICL (Implantable Collamer Lens)植入式隱形眼鏡是無需切割角膜組織的矯視方案，旨在透過微創手術植入鏡片，矯正近視、遠視和散光等視力問題，為患者提供高清視覺體驗。ICL採用「加法原則」，透過微創技術將個人化訂製的ICL鏡片植入到眼內，最快20-30分鐘完成，大部分人在翌日內恢復清晰視力。比起其他激光矯視，ICL提供更大有效光學區，令患者術後擁有絕佳的夜間視力。矯視所使用的ICL鏡片採用專利物料 Collamer®，是一種膠原蛋白聚合物，由於生物相容性極高，能以最自然的方式和眼睛共存，極少和身體產生排斥，可永久放置於眼內，也不會改變眼睛的形狀和結構，是安全、高效、可靠的視力矯正手術。

ICL與SMILE的分別？可還原技術不改變眼睛結構

SMILE微笑激光矯視（Small Incision Lenticule Extraction）是一項較新的矯視技術，在不用打開角膜瓣的情況下，以全飛秒激光直接切割角膜中層、塑造微透鏡改變角膜弧度，從而矯正近視和散光，也是大眾會考慮的熱門矯視選擇，不同之處在於可矯正的種類、度數，SMILE可矯正最高1000度近視和500度散光，且不可治療遠視，而ICL則可矯正最高1800度近視、1000度遠視和600度散光。另外，ICL屬「可還原技術」，若術後因眼部問題或因應未來科技發展希望進行其他治療時，可隨時取出或更換鏡片。由於ICL不需要切割角膜，因此不存在角膜復原問題，亦大大減少乾眼情況出現；但SMILE需切割眼角膜，一旦進行後就不可逆轉，大眾可在了解兩者分別後選擇適合自己的矯視方案。

清晰眼科 全港首間官方認證EVO ICL Premium Centre

清晰眼科(Clarity Eye Centre)成立於2005年，並於2022年上市，是一間香港眼科醫療集團，提供嶄新、高端的矯視療程及眼科全科服務，同時亦是全港首間官方認證EVO ICL Premium Centre，致力推廣ICL的普及性，如：舉辦國際性ICL會議、進行科研等，開拓更多可能性，精益求精。

清晰眼科的醫療團隊超過百人，包括眼科專科醫生、視光師、藥劑師及前線醫護人員，有豐富臨床經驗，配合使用國際級別醫療儀器，致力為每位客戶提供專業眼科諮詢及診療服務。中心提供服務包括植入式隱形眼鏡(ICL)、SMILE®️pro微笑矯視、SMILE微笑矯視、LASIK激光矯視能處理老花的人工晶體置換術，以及青光眼、乾眼症等眼疾治療。務求讓客戶可重拾清晰視力，提高他們的生活質素。

假若對ICL植入式隱形眼鏡有興趣，希望了解更多詳情，並擺脫配戴厚重眼鏡的困擾，可到以下網址查詢。

清晰眼科 (Clarity Eye Centre)

網址：https://www.clarityeyecentres.com/icl

電話／WhatsApp：6888 8811

地址：旺角彌敦道664號惠豐中心7樓703-706室，9樓及10樓全層

中環皇后大道中16-18號新世界大廈1期12樓1202-3室

*EVO ICL accounts for approximately 2.5 million of the 3 million total ICLs sold.