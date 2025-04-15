長壽秘訣｜失智症、抑鬱症有共通點？研究：這些風險因素能預防！

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近期，哈佛大學的研究人員進行了一項重要的研究，揭示了多達17種可改變的風險因素。哈佛大學的專家們指出，這些被我們忽略的生活習慣和健康問題，竟然都與失智症、中風甚至晚年抑鬱症息息相關，而更重要的是，這些風險因素大多可以通過行動來改善。

這項由哈佛大學研究人員進行的突破性研究，目標是找出那些能夠通過個人努力或醫療手段來降低罹患失智症、中風和晚年抑鬱症風險的因素 。研究團隊表示，「結果令人振奮，它（研究）告訴我們，面對這些可怕的疾病，我們並非無能為力。」通過了解這些潛在的風險，並及早採取預防措施，我們可以為我們的大腦健康撐起保護傘。

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研究主要發現：多種可改變的風險因素

研究人員分析了 37 篇學術文獻，其中 36 篇是關於中風，16 篇是關於失智症，兩篇是關於晚年抑鬱症。之後，他們結合資料，找出這三種疾病中可以通過改變生活習慣或接受適當治療來控制的風險因素，這些因素都與失智症、中風和晚年抑鬱症的發生有著顯著的關聯 。

這些風險因素涵蓋了我們日常生活的方方面面，其中與至少兩種疾病相關的風險因素包括：

1. 血壓：高血壓會損害腦血管，限制血流，導致腦細胞死亡，增加血管性失智症和中風的風險。



2. 腎臟疾病：腎臟疾病會導致毒素積累，損害腦細胞和血管，增加失智症、中風和抑鬱症的風險。



3. 血糖：高血糖與認知功能下降和失智症風險增加有關。



4. 膽固醇：高膽固醇可能導致動脈硬化，影響腦部血液供應。



5. 酒精使用：過量飲酒會損害腦細胞，增加失智症和中風的風險。



6. 飲食：不健康的飲食習慣與多種腦部疾病風險增加有關。



7. 聽力損失：聽力損失會增加認知負擔，減少社會互動，增加失智症和中風的風險。



8. 疼痛：慢性疼痛可能導致抑鬱症，並影響認知功能。



9. 身體活動：規律的身體活動有助於改善腦部血流，促進腦細胞生長，降低腦部疾病風險。



10. 生活滿足感：擁有生活目標可以保護大腦免受導致失智症的變化，並降低抑鬱症的風險。



11. 睡眠：睡眠不足或睡眠品質差與認知功能下降和失智症風險增加有關。



12. 吸煙：吸煙會損害血管，增加中風和失智症的風險。



13. 社會參與：缺乏社會互動與認知功能下降和抑鬱症風險增加有關。



14. 壓力：長期壓力會對大腦產生負面影響，增加腦部疾病的風險。



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不容忽視的健康警訊 高血壓與腎臟疾病最危險！

在這些風險因素當中，研究人員發現，高血壓和嚴重的腎臟疾病對中風、失智症和晚年抑鬱症的發生率和疾病負擔影響最為顯著 。這警示我們，維持健康的血壓和腎臟功能，對於保護我們的大腦健康至關重要。

高血壓



高血壓之所以被視為大腦健康的頭號敵人，主要是因為它會對大腦中的血管造成嚴重損害，限制血液的正常流動，進而導致腦細胞缺氧死亡，最終可能引發失智症，尤其是血管性失智症 。不僅如此，脆弱的血管在高血壓的長期衝擊下，更容易發生破裂或堵塞，這也是導致中風的主要原因之一 。

研究還發現，持續的高血壓會侵蝕動脈內壁，加速有害物質的沉積，形成血栓 。更令人擔憂的是，高血壓還可能觸發大腦的炎症反應，這被認為與抑鬱症的發生有關 。

腎臟疾病



腎臟是我們身體的「清道夫」，負責過濾血液中的有害毒素。當腎臟功能受損時，這些有害物質就無法有效地被清除，它們可能會隨著血液循環到達大腦，損害腦細胞和動脈，從而增加罹患失智症、中風和晚年抑鬱症的風險 。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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經常被忽略的風險：生活滿足感、聽力與對痛楚的敏感度

除了我們熟知的健康風險因素之外，這項研究還揭示了一些經常被我們忽略的因素，例如生活滿足感、聽力與對痛楚的敏感度，這些因素同樣對我們的大腦健康有著不可忽視的影響 。

研究人員指出，一些新興研究得出的數據證據都證明，對生活滿足感可以防止導致失智症的腦部變化，例如腦細胞死亡和有毒蛋白質的堆積。同時，高生活品質也可降低罹患抑鬱症的風險。

另外，聽力喪失也被證實會造成認知上的負擔，妨礙社會互動，增加大腦的壓力，並可能增加癡呆癥和中風的風險。缺乏互動也可能影響抑鬱症。而慢性疼痛則會對患者的行動造成限制，並影響負責認知功能的大腦區域，同樣被證實會導致抑鬱症。

不過，研究人員亦強調，目前的發現主要是基於觀察到的關聯性，而非直接的因果關係 。他們呼籲未來進行更多關於可改變的腦部健康因素的研究，以便在失智症等疾病真正發生之前，就能夠採取有效的預防措施 。

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