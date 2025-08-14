低醣飲食恐加速癌細胞肺轉移？最新研究破解「餓死癌細胞」觀念

2025年發表於《細胞》期刊的最新研究發現，顛覆了過往「少吃飯可餓死癌細胞」的觀念。



研究指出，低醣飲食雖然能減緩癌細胞生長速度，但可能會刺激癌細胞往肺部轉移。

台灣台北榮總遺傳優生學科主任張家銘近日在Facebook分享，該研究發現，在低醣環境下，癌細胞會活化HRD1蛋白，並將TRAIL蛋白包覆在外泌體中，悄悄運送至肺部。這些外泌體會改變肺部的免疫環境，反而提高癌細胞在肺部轉移的機率。

張家銘表示，血液中的外泌體TRAIL濃度可能成為預測術後肺轉移風險的重要指標。TRAIL濃度愈高，代表肺轉移風險愈高，這項指標比傳統的甲胎蛋白（AFP）或腫瘤大小更能及早預警。

針對抗癌的正確方式，張家銘強調，單純減少醣類攝取並非最佳策略。他建議癌症病患應著重均衡飲食，確保攝取足夠的優質蛋白質、健康油脂及膳食纖維。此外，維持規律運動、充足睡眠及穩定情緒，才是維持免疫系統戰力的關鍵。

「真正的抗癌，是讓自己活得有底氣，讓免疫力穩如磐石，癌細胞自然沒有可趁之機。」張家銘在Facebook上如此表示，同時提醒患者不要忽視專業醫療建議，必要的治療與追蹤檢查都不能輕忽。

癌細胞狂歡派對！醫盤點：含糖飲料、加工果汁全上榜

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

