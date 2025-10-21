上廁所的「黃金頻率」是什麼？研究揭示：排便次數能作健康指標！

每天，我們都在忙碌中「解決」人生大事，可能從未仔細思考過，這個看似日常的行為背後隱藏了多少健康密碼。事實上，你每天「去廁所」的次數、頻率與規律，不只是生活習慣，更可以是一個反映你身體健康狀況的重要指標！



最近一項發表在生物醫學期刊《Cell Reports Medicine》上的研究結果顯示，我們日常的排便頻率，可能比我們想像中更能反映未來的健康狀況。研究人員透過詳細對比大家的排便習慣和身體健康數據，成功找到了許多你可能從未留意到的健康線索。

研究團隊分析了1400 名健康成年人的排便頻率與健康數據。他們將參與者按排便次數分為四組

● 便秘（每週排便1-2次）；



● 次數較少但正常（每天排便 1-3 次）；



● 次數較多但正常（每週排便3-6次）；



● 腹瀉（每天排便超過四次）。



研究團隊進一步檢視不同群組的腸道菌群（腸道內的微生物）和血液中的毒素/炎症標誌物。

結果發現：排便次數直接反映了腸道內細菌是否健康，並且與血液中可能導致腎臟疾病和阿茲海默症等慢性病的毒素水平有密切關係。這代表我們日常排便的次數，亦可以作為我們身體健康狀態的一個重要指標。

什麼是「最理想」的排便頻率？

一直以來，醫學界對「正常」排便範圍的標準都相當寬鬆，從「一天三次」到「一週三次」都算在內。不過，這項新研究告訴我們，或許是時候更嚴謹地看待這個標準了。

研究結果指出，對於身體健康的成年人來說，最理想的「黃金頻率」是「每兩天一次到每天兩次」。如果你發現自己的排便次數經常超出或低於這個範圍，可能就需要多加留意，甚至諮詢醫生了。

排便「過多」與「過少」都唔得 極端次數恐藏健康風險！

研究還發現，一旦排便習慣走向極端，我們的身體就會出現一些值得警惕的訊號：

1. 排便次數「過多」：腹瀉傾向（每日 4 次或以上）

如果你經常性地排便過多，屬於腹瀉傾向，研究發現這類人士體內的炎症水平會偏高。

● 發炎危機： 持續的慢性炎症是許多嚴重疾病的溫床，例如自身免疫性疾病、心血管疾病，甚至神經退行性疾病（例如認知障礙症）等。



● 肝臟壓力： 由於排便頻繁，你的肝臟需要不斷加班來製造膽汁，這無疑增加了它的工作負擔和壓力。



● 好處： 值得慶幸的是，這類人士的腸道內通常擁有較豐富和多樣化的益生菌。



2. 排便次數「過少」：便秘傾向（每週 1-2 次）

當糞便長時間「塞車」在腸道內時，情況可能更令人憂心。此時，腸道細菌會將膳食纖維「吃光」，然後開始分解蛋白質，這個過程會產生大量有毒的副產品。

● 毒素積聚： 這些毒素會被身體吸收並積聚在血液中，從而增加患上慢性疾病的風險，如腎臟疾病和阿茲海默症。



● 長期風險： 長期接觸這些有毒副產品，可能會顯著提高一個人一生中患上各種慢性病的風險。



總結來說，無論是拉肚子次數過多，還是持續的便秘，都可能是身體內部在悄悄地亮起紅燈。

6妙招告別宿便（按圖看清👇👇👇）

如何調整你的排便習慣？

排便習慣往往反映了你的生活方式。如果你發現自己有排便不順的問題，可以從以下三個基本方面嘗試改善：

1. 增加膳食纖維攝取



大多數成人每天需要約 22 至 34 克的纖維。多吃蔬菜、水果和全穀類食物，有助於糞便成形和順利排出。



2. 補充足夠水份



「水」是順暢排便的關鍵幫手。膳食纖維就像一塊海綿，需要充足的水份才能膨脹，為糞便增加體積，同時讓糞便保持柔軟、更容易通過腸道。雖然每個人的需求不同，但一般建議女性每天應攝取約 2.7 升、男性約 3.7 升的總水份（包括飲水、湯水和食物中的水份）。切記要主動飲水，不要等到口渴才喝。



3. 規律運動



久坐不動是許多人排便不順的原因之一。當你活動身體時，特別是進行一些輕快的運動，可以幫助腹部和核心肌肉得到鍛鍊，間接按摩和刺激腸道，促進腸道自然蠕動（即「通便」作用）。美國疾病管制與預防中心建議每週應進行至少 150 分鐘的中等強度運動，即使只是快步走、慢跑或做一些伸展運動，對你的腸道健康都有莫大幫助。



什麼時候應該諮詢醫生？

如果你的排便習慣出現重大且持續的變化，或者伴隨以下任何症狀，請務必諮詢醫生，進行專業檢查：

● 排便次數突然增加至每日 4 次或以上。



● 排便次數持續少於每週 2 次。



● 糞便中帶血。



● 體重無故下降。



● 排便極度用力或有不適症狀（如腹脹、腹痛）。



請記住，腸道是反映身體健康的鏡子，關注你的排便頻率，就是關注你的整體健康。不要忽視身體給你的這些重要警號！

