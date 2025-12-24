便秘治療不需食藥？新療法「震動膠囊」物理催谷腸道 副作用極低

長期坐辦公室、壓力大加上飲食不規律，「便秘」已成為不少都市人生活中的隱憂。面對腸道「罷工」，主流的治療方案不外乎是改善飲食，或者服用軟便劑、瀉藥，但這種「見招拆招」的方法，往往令人陷入「停藥就塞，食藥就瀉」的痛苦拉鋸戰，身心俱疲。



不過，醫療科技領域出現了一項突破性的「物理治療」方案——震動膠囊，專門不適合使用藥物的患者開闢了一條不需服藥的新出路。

什麼是震動膠囊（Vibrating Capsule）？

早前，台灣胃腸肝膽科教授李柏賢在Facebook專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指，傳統慢性便秘的治療，多半從纖維、軟便劑、滲透性瀉藥，一路加上去。但不少人會遇到效果不佳、腹脹、肚子痛等問題，甚至要在「便秘」與「腹瀉」之間反覆搖擺。不過，隨著醫療科技開闢了這條完全不同的「物理治療」之路，患者終於有望擺脫對藥物的依賴。

李柏賢指出，震動膠囊（Vibrating Capsule）已獲得美國 FDA 核准。它並非傳統意義上的藥丸，而是一顆可以吞服的「智慧醫療器材」。其運作原理相當簡單：

● 定時啟動： 患者在睡前吞服，當膠囊進入大腸區域後，會按預設程序啟動「微震動」。



● 物理催谷： 這種微震動會直接模擬並刺激腸道蠕動，透過物理動力將困住的糞便向外「推」。



● 無藥性殘留： 膠囊不會被人體吸收，也不會進入血液或干擾腸道微生態，最終會隨糞便自然排出體外。



最新研究：如廁時間大減 50%！

李柏賢更引述了一項上個月才發表的研究，該研究針對 1,722 位慢性原發性便秘患者進行了為期 3 至 6 個月的追蹤。結果發現，患者的排便規律明顯改善，每週「自然完整排便」次數平均增加超過 1 次；糞便形態亦由原本偏硬的顆粒狀，轉化為接近理想的條狀。

除了質量上的優化，患者在解便時亦感到更輕鬆，不再需要「拼命」用力，平均如廁時間更由 30 分鐘大幅減半至 15 分鐘，生活效率倍增。研究更強調，這些改善在半年後依然穩定維持，表現出療法持久的可靠性。

副作用極低 適合長期受困擾人士

李柏賢表示，傳統刺激性瀉藥最令人擔心的往往是「依賴性」或「耐藥性」，以及突如其來的肚痛腹瀉，而震動膠囊將治療邏輯從「化學刺激」轉向「物理動力」，正好避開了這些傳統藥物的弊端；研究數據亦顯示其引致腹瀉的發生率僅約 0.64%，副作用極低，對於不想長期服用化學藥物，或擔心藥物交互作用的老年患者來說，這項技術無疑是重獲「順暢人生」的全新治療選擇。

