兒童健康｜溫極唔入腦可能係「腸道」出事？醫生拆解飲食陷阱

「明明報咗補習社，溫書時間亦充足，點解成績都係冇進步？」對於關心子女學習表現及日常進度的家長來說，這可能是平日最令人頭痛的問題。原來，子女學習成效不彰，原因未必在於懶散或方法不對，而是與他們的「腸道健康」息息相關。



日本內科醫生梶尚志指出，大腦與腸道之間存在強大的神經網絡連繫。腸道不適不僅會引發腹痛或便秘，更會直接影響記憶力、集中力，甚至導致情緒焦躁及睡眠質素下降。

避開「甜麵包＋果汁」的升糖陷阱

不少家長為了方便，早餐常讓子女吃一個麵包，再配一盒紙包果汁。梶醫生警告，這種「高糖」組合正正是學習的天敵。

當大量砂糖與添加物進入身體，血糖會急速飆升後再大幅回落，造成大腦「斷片」或出現昏昏欲睡的「腦霧」狀態。此外，長期攝取這類食品會導致腸道發炎，產生的發炎因子會干擾大腦處理資訊，令孩子上堂時「遊魂」，難以集中。

腸道是免疫力的「頭號防線」

考試前夕最怕病倒。梶醫生指出，人體約 70% 的免疫細胞都集中在腸道黏膜。如果腸道菌叢失衡，孩子不僅容易感冒、染上流感，還會增加患上過敏症的機會。因此，要確保子女以最佳狀態應試，首先要從「腸育」入手。

別讓孩子習慣揀飲擇食，以下建議都可改善他們的偏食問題：（按圖了解）

+ 19

相關文章：兒童健康｜孩子偏食怎辦？限制選擇、定時飲食 8招引導乖乖吃飯

專家推薦：三餐「腸育」營養組合原則

要建立「狀元腦」，飲食應遵循「發酵食品 ＋ 膳食纖維 ＋ 蛋白質」這三大原則。家長在準備時，只需從以下種類中挑選即可：

【早餐：提供全日穩定血糖的燃料】

重點在於提供上午所需的持久集中力，避免餐後血糖波動。

● 優質蛋白質： 建議選擇雞蛋、無糖豆漿、或未經油炸的魚肉。



● 天然發酵食品： 建議選擇無糖乳酪。



● 高纖維原型食物： 建議選擇原片燕麥、全穀類麵包，或是香蕉、蘋果等新鮮水果。



備註：避免額外添加果醬或煉奶，以免血糖波動。

【午餐：外食時的種類挑選】

若子女需自行購買午餐，可教導他們避開勾芡及重油的種類，優先挑選以下食物：

● 蛋白質主食： 優先選擇白肉（如去皮雞肉）、非油炸魚類或豆製品。



● 高纖維蔬菜： 選擇白灼或清炒的綠葉蔬菜，或含有菇類的配菜。



● 穩定血糖的小食： 建議以原味（無鹽、無糖）堅果代替甜食，作為下午的補給。



【晚餐：修補體力與重整腸道】

晚餐是補充關鍵營養素的最好時機，重點應放在修復與排毒：

● 富含微量元素的蛋白質： 交替攝取富含 DHA 的深海魚類，以及富含鐵、鋅的瘦紅肉（如瘦牛、豬肉）。



● 根莖類與蕈菇： 晚餐應包含較多纖維，如牛蒡、紅蘿蔔、木耳或各類菇菌。



● 複合碳水化合物： 減少精緻白米比例，混入糙米、大麥或其他全穀物增加膳食纖維。



宵夜陷阱與生活習慣：點解提神飲料會令子女越溫越攰？

很多學生習慣熬夜溫書時飲咖啡或能量飲料提神，但梶醫生直言這會適得其反。因為咖啡因會令大腦處於「空轉」狀態，嚴重降低睡眠質素。其實，溫書時感到睏倦，往往是因為飲食中碳水化合物過量導致血糖波動。只要調整三餐種類，自然不需要依賴咖啡因。

梶醫生強調，學習的質與量固然重要，但同樣的一小時溫書時間，腸道與腦部狀態良好的孩子，記憶定著率會高出許多。家長可以從今天起，由微小的飲食組合改變開始，為孩子打造最強的「考試體質」。

（資料來源：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）

相關文章：兒童健康｜攝取過量咖啡因或影響發育 醫生提醒12歲以下避免攝取