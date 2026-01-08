點解冬天腸胃特別虛？醫生揭背後３大成因 3招助你暖胃防病！

近日氣溫驟降，寒風刺骨，大家除了出門要添衣保暖之外，有沒有發現腸胃出現「鬧彆扭」的情況比平日頻密？



每到冬天，診所裡因為胃脹、胃痛，甚至腸胃炎來掛號的市民總是特別多。台灣胃腸肝膽科醫生李柏賢指出，冬天確實是腸胃容易出狀況的高峰期，皆因這個時期腸胃需要面對以下3大挑戰：

挑戰一：血流減少 令腸胃運作變慢

李柏賢醫生解釋，當天氣轉冷，人體為了維持核心體溫，血液會優先輸送到心臟、大腦等重要器官，導致流向腸胃的血液相對減少。這會使腸胃蠕動減慢，消化功能變差。這也是許多人即使食量無改變，但卻比平日更容易感覺胃部「頂住」、脹氣，甚至頻繁出現胃食道逆流或打嗝不止的原因。

醫生建議： 飲食應以易消化為主，少吃過於油膩的食物。李柏賢建議不妨多喝溫水或熱湯，有助提升胃部溫度，促進血液循環，讓腸胃恢復動力。

挑戰二：冬季病毒狡猾 慎防「病從口入」

此外，冬季也是諾如病毒及輪狀病毒的活躍期。李柏賢提醒，這些病毒特別耐寒，容易透過未煮熟的食物（如生蠔、海鮮）、受污染的雙手或共用餐具傳播，往往一人感染，全家都遭殃。

醫生建議： 聚餐或吃火鍋時，切記使用公筷，避免將剛夾過生肉的筷子直接放入口中。李柏賢強調，飯前便後務必「徹底」洗手，且因酒精對諾羅病毒殺菌效果有限，使用肥皂濕洗手才是防疫關鍵。

挑戰三：年末壓力大 加劇胃痛風險

年底正值結算、趕報告的高壓期，加上聖誕、年終聚餐、春節等應酬頻繁，酒精與高脂食物攝取量大增。李柏賢表示，身心壓力飆升會刺激胃酸分泌，令胃痛或胃食道逆流問題雪上加霜。

醫生建議： 盡量減少高油、高糖食物，飲酒要適量。若本身有胃食道逆流或胃炎病史，可先諮詢醫生意見備妥相關胃藥，在症狀出現時或大餐前適當服用。另外，壓力亦是腸胃的大敵，平時亦應注意適度紓壓，保持身心放鬆。

3個日常護胃建議

除了針對上述挑戰的應對策略，李柏賢醫師最後也補充了3點日常保養的「黃金法則」，助大家從生活細節做起，從根本養護腸胃：

1. 吃慢一點：狼吞虎嚥會吞入大量空氣，加重胃脹氣。小量多餐是冬天養胃的黃金法則。



2. 做好腹部保暖： 中醫說「氣血得溫則行，遇寒則凝」，西醫亦認同保暖能促進循環。冬季最好就多穿一件背心或是使用暖包，避免腹部直接受寒。



3. 忍口戒生冷冰品： 建議冬季應盡量避免進食各式生冷冰品，改喝溫開水助暖胃；若實在想吃，也務必控制份量，淺嚐即止。



隨著天氣轉冷，腸胃也變得敏感脆弱。李柏賢呼籲市民要多加留意，照顧好腸胃，這樣才可以在冬季盡情享受美食與健康。

