冬天門窗緊閉可能養出病　醫生揭開窗透氣5大好處　注意這5個細節

你是不是也這樣：冬天一到，門窗緊閉，生怕一絲冷風鑽進屋裏？你以為是在保暖，其實卻可能「關」出病來！如果一直習慣關着門窗，家裏温暖的空氣中，可能藏着你看不見的細菌、病毒、甲醛……



越來越多的研究發現：長期不通風，不僅影響呼吸，還可能讓你失眠、抑鬱，甚至缺氧頭暈！別擔心！抵禦疾病的「秘密武器」，可能就藏在每天開窗通風的10分鐘裏。

冬天要常開窗透氣（01製圖）

冬天開窗透氣對身體有好處👇👇👇

為什麼勸你冬天再冷也要開窗？

西醫說：阻斷病原，預防感染

開窗通風是維護室內空氣新鮮與人體健康的重要措施，尤其對老年人來說，在室內生活時間相對較長，開窗通風顯得尤為重要。

北京老年醫院呼吸內科副主任醫師吳海玲2025年接受人民日報採訪時表示，冬季天氣寒冷，有些人因為怕冷而不開窗，這是不可取的。長時間不開窗會導致室內空氣質量下降，容易聚集灰塵、細菌和病毒，增加發生呼吸道疾病的風險。①

中醫說：空氣清新，臟腑調和

廣東省中醫院名中醫、主任醫師司徒紅林2025年在醫院微信公眾號刊文指出，房間裏的氣味，也在悄悄影響臟腑功能。中醫認為「肺主氣，司呼吸」，呼吸的空氣質量直接關乎肺的健康，而肺又與大腸相表裏，與皮膚相聯繫：

若房間長期不通風，堆積的衣物、食物殘渣會產生「濁氣」，吸入後會加重肺的負擔，表現為咽喉不適、皮膚發疹。而清新的空氣、淡淡的自然氣息，則能讓肺氣得宣，脾胃調和，這也是中醫提倡「居處當潔淨」的原因。②



醫生沒告訴你經常開窗的5大好處

1. 預防感染，降低病毒濃度

北京協和醫院普通內科副主任醫師李源傑2025年在保健與生活雜誌刊文指出，合理通風不僅不會導致着涼感冒，反而能降低感染風險。在密閉空間裏，含有病毒的氣溶膠會長時間懸浮在空氣中，開窗通風可以迅速稀釋降低空氣中的病毒濃度，減少被感染的概率。研究顯示，每小時換氣6次（通過通風）可降低空氣中病菌濃度60%以上。③

2. 睡得更好，提高睡眠質量

李源傑表示，新鮮空氣富含負氧離子，能減少異味，有助於改善心肺功能，增強體質，加速身體恢復過程。同時，適宜的温、濕度條件也能提高舒適度，提升睡眠質量。③

3. 心情變好，降低抑鬱風險

2024年《情感障礙雜誌》刊發的一項研究顯示，多開窗通風對老年人的心情有好處，能降低抑鬱風險。數據顯示，與不開窗通風的老年人相比，那些經常開窗（每周超過5次）的老年人出現抑鬱、心情低落的風險降低了33%。④

4. 頭腦清晰，讓大腦更舒服

長時間不通風會導致室內氧氣不足，人長期在這樣的環境裏，會因缺氧引起頭暈、頭痛等症狀，甚至引發其他疾病。

上海中醫藥大學附屬龍華醫院腦病科副主任醫師陳運在醫院公眾號刊文介紹，通過通風換氣，一方面將有害的、被污染的空氣及各種致病因子排出室外，另一方面從室外獲得更多的氧氣、負離子等有益物質，改善人體免疫系統、呼吸系統以及中樞神經系統的功能，調節大腦皮質的興奮度。⑤

5. 空氣流動，預防意外發生

室內裝修材料會持續釋放甲醛、苯系物等有害物質，可能會引起某些刺激和過敏反應。而在家中使用燃氣或木炭取暖、涮火鍋、洗澡時，如果通風不暢，極易導致一氧化碳中毒。

開窗通風讓室內空氣流通起來，可以有效預防因缺氧和中毒引發的意外。

冬季開窗通風，注意這5個細節👇👇👇

1. 每天至少2次，每次10分鐘

吳海玲建議，天氣寒冷時，可以短時間開窗通風，每次10分鐘左右，每天2～3次為宜，減少室內熱量流失。通風時，老年人應穿戴保暖的衣物，以免因冷風着涼。

2. 最佳通風時間：10點～15點

清晨空氣濕度較大，可能有較多的塵埃；深夜温度低，冷空氣容易刺激呼吸道。建議上午10點到下午3點之間進行通風，這段時間空氣質量通常較好。

3. 室外氣温低時，窗戶開小點

當室內人員密集或在感冒流行季節時，應開窗通風。這時如果氣温非常低，可以留一點小縫，通風的同時又不會很冷。

4. 通風時形成對流效果會更佳

通風方式以形成對流為佳，例如打開家中距離最遠的窗戶和門，讓流動的空氣穿過整個房間。室內温度不要因開窗而降到16℃以下，最好控制在18℃~23℃。如果有感冒患者在家，則要慎重，可依次對房間開窗通風，注意防寒保暖。

5. 室外天氣較差時要減少開窗

在霧霾和沙塵天氣，室外大氣污染較重時，應關閉門窗。大風可造成揚塵，且易使空氣中污染物擴散，風力5級以上時應關閉窗戶，等風力較小時，將窗戶開一條縫即可。

