春季養生｜中醫：飲食要「少酸多甘」 養脾護肝推介5款天然食補

踏入春回大地的季節，氣候轉變不時令人感到睏倦或腸胃不適。在中醫養生學說中，春天是「養肝」的黃金期，而民間亦流傳「春食甘，病不沾」的說法。究竟「甘味」食物是指什麼？為何春天要少吃酸、多吃甜？本文為大家拆解春季飲食之道，並推介5款簡易食療，助你順應時令調理身體。



為什麼春天要「減酸增甘」？

根據中醫五行學說，春季與五臟中的「肝」相應。春天肝氣暢旺，但若肝氣過於強盛，就會「木克土」，容易影響屬土的「脾胃」，導致消化不良或脾胃虛弱。

少吃酸： 酸味入肝，春天吃太多酸味食物會令肝氣更趨亢盛，進一步損傷脾胃。



多吃甘： 「甘味」食物具有滋補脾胃、溫補人體陽氣的作用，有助於能量生發，平衡肝氣。



「甘」不等於砂糖甜味

不少人聽到「吃甘」就以為是多吃甜品或糖果，這其實是大錯特錯。中醫所指的「甘」其實包含「淡味」與「甜味」。其中「淡味」被視為甘之正味，具有利尿去濕、消除水腫的功效，特別適合應對香港潮濕的春天；而「甜味」則是指食物本身的自然微甜，能緩解疼痛與肌肉痙攣。

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春季王牌食材—淮山與紅棗

專家指出，甘味食物中以淮山及紅棗最具代表性：

淮山： 性平味甘，能健脾益氣。對於平時容易出汗、反覆感冒的「氣虛」人士特別有益。



紅棗： 性溫味甘，既益脾胃又能補氣養血，非常適合女性在春季食用。



此外，生活中常見的甘味食物還包括：

穀類： 大米、小米、糯米、燕麥、薏米。



蔬果及豆類： 菠菜、胡蘿蔔、番薯、南瓜、薯仔、黃豆、扁豆。



菌類及堅果： 雪耳、香菇、桂圓、栗子。



專家推介：5大春季「吃甘」食譜

為了配合春天的生機，以下推介五種家常吃法：

1. 紅棗茶（補氣養血）



做法： 將 3-5 顆紅棗切碎，用開水沖泡代茶飲用。最後建議將紅棗肉一併吃下。



2. 豌豆高粱飯（助消化）



做法： 豌豆與高粱具健脾作用。將豌豆和高粱略煮片刻，再與白米一同放入電飯煲煮熟即可。



3. 涼拌菠菜（平肝滋陰）



做法： 菠菜含有豐富葉黃素及膳食纖維。將菠菜洗淨後快速汆水（焯水）撈起，加入蒜末、食鹽及香油調味。



4. 淮山小米粥（調養脾胃）



做法： 小米淘洗後，加入切片的鮮淮山一同熬粥，可按口味加入紅棗或少許冰糖。



5. 紅棗雪耳羹（潤燥健脾）



做法： 雪耳浸發後切小塊，加水燒開轉小火燉至黏稠，再加入紅棗煮15分鐘。這道甜湯能清甜潤燥，適合全家享用。



春天多吃「芽」

除了上述食物，春天亦建議多吃「芽菜類」，如豆芽、香椿、豌豆苗及竹筍。這些植物象徵生機勃發，符合中醫「順應自然」的養生原則。趁著春意正濃，不妨調整一下飲食習慣，為健康打好基礎！

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