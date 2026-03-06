春天湯水食譜｜春天濕重傷肝3類人易中招！10款湯水養肝健脾去濕

春天湯水食譜｜春天雨水多、濕度高，身體開始出現昏昏欲睡、莫名易怒，以及食慾欠佳、腹脹等。這是「濕氣困脾」與「肝火過旺」在作怪，想改善關鍵在於順應節氣，透過飲食調和。以下推介10款健脾胃、去濕氣的滋潤湯水。



春天湯水食譜｜春天易傷肝損胃 3類人最易中招

中醫認為，春天在五行中屬「木」，對應人體的「肝」，所以春天肝氣旺，情緒容易波動。而脾胃屬「土」，木會克土，意味著肝氣太旺會損傷脾胃。即春天最重要的就是「養肝、健脾、去濕」。特別是長期久坐的辦公族、經常壓力大，或是平時愛吃生冷甜食、三餐不守時的人。最好多吃蔬菜（如菠菜、芹菜等）、山藥、辛香料（薑、蔥）、薏仁、茯苓等，忌生冷油膩，方能改善，亦可通過湯水調解。

春天湯水食譜｜養肝健脾10款湯水推介

1. 薏米木瓜魚片湯食譜

春天湯水食譜｜薏米木瓜魚片湯補腎去濕 4類人慎服健脾胃宜吃甜

薏米木瓜魚片湯食譜

2. 五指毛桃栗子豬𦟌湯

春天湯水食譜｜五指毛桃栗子豬𦟌湯健脾去濕 增強去濕薏米勿亂加

五指毛桃栗子豬𦟌湯食譜

3. 老黃瓜薏米花豆湯

去濕湯水食譜｜老黃瓜薏米花豆湯清熱解毒 健脾去濕2類人不宜

老黃瓜薏米花豆湯食譜

4. 蘋果霸王花瘦肉湯

健康湯水食譜｜蘋果霸王花瘦肉湯健脾養胃潤肺生津 3類人慎飲

蘋果霸王花瘦肉湯食譜

5. 蟲草花淮山茯苓薏仁湯

春天湯水食譜｜蟲草花淮山茯苓薏仁湯健脾去濕 益肝腎人人適宜

蟲草花淮山茯苓薏仁湯食譜

6. 淮山蓮子黨參湯

健康湯水食譜｜去濕素湯淮山蓮子黨參湯 健脾安神補腎孕婦不宜

淮山蓮子黨參湯食譜

7. 花生木瓜眉豆湯

春天湯水食譜｜花生木瓜眉豆湯養肝健脾 防春天濕重易倦老少咸宜

花生木瓜眉豆湯食譜

8. 粉葛鯪魚湯

粉葛鯪魚湯：健脾去濕 鮮甜清熱去骨火

粉葛鯪魚湯食譜

8. 蓮子花豆茯神湯

蓮子花豆茯神湯：利水去濕 舒筋活絡養心安神

蓮子花豆茯神湯食譜

9. 雞蛋花白朮茯苓湯

去濕湯水食譜｜雞蛋花白朮茯苓湯去濕健脾 解四肢倦怠肺熱咳嗽

雞蛋花白朮茯苓湯食譜

10. 粟米鬚節瓜湯

粟米鬚節瓜湯：袪濕健脾 平和利水消腫