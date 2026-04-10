飲中藥一定要戒茶？中醫揭３大相沖原理 藥後兩隔小時最安全！

「飲中藥期間究竟可唔可以飲茶？」相信不少正在調理身體的人都曾經有過這個疑問。



早前，台灣中醫師褚衍強近日在社交平台分享，其實藥與茶並非必然的水火不容，關鍵在於你飲的是什麼藥，以及你有沒有掌握好那個「黃金間隔」。

茶葉也是藥？ 相沖源於「化學反應」

褚衍強醫師指出，茶與中藥相沖主要有以下三大原因：

一. 代謝層面的影響



褚醫師解釋，從中醫角度看，茶葉本身亦具備清熱生津、消滯解膩的功效。但當它進入人體後，茶葉中的茶多酚會影響肝臟的代謝酵素運作。如果你的中藥處方中含有需要肝臟代謝的「生物鹼」類成份，兩者同時出現時，可能會令藥物在血液中的濃度過高，無形中增加了肝腎的負擔，甚至誘發不必要的副作用。

二. 阻礙藥效吸收



茶葉中特有的單寧酸（鞣酸）具有極強的結合力，它就像一把鎖，會與中草藥裡的生物鹼（如黃連、麻黃）、蛋白質類（如阿膠、鹿茸）或是礦物質離子（如鐵、鈣、鎂）結合，形成一種身體無法吸收的沉澱物。當藥效被鎖在腸道中無法入血，你飲下的昂貴藥材基本上就白費了。

三. 藥性直接抵消



很多都市人飲中草藥是為了安神助眠，例如處方中會有酸棗仁、龍骨或牡蠣等，目的是穩定神經系統。但偏偏茶葉含有咖啡因，這種中樞神經興奮劑會直接與安神藥「唱反調」，形成藥性抵消，令治療效果大打折扣，令你覺得「飲極藥都冇效」。

不同服藥時間點原理（按圖了解👇👇👇）

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「茶癮起」點算好？ 中醫傳授２個折衷方法

如果你真的「非喝不可」，褚醫師建議不需要完全禁絕，但必須遵守以下２大原則，才可以在生活品質與治療效果之間取得平衡：

1. 避開藥物吸收期： 最保險的做法是採取「間隔原則」，在飲藥後至少隔 1.5 至 2 小時才飲茶。這段時間足以讓中藥在胃腸道完成初步吸收，減少與茶葉成份在腸道相遇的機會。



2. 捨濃取淡： 濃茶中的單寧酸與咖啡因比例極高，對藥效的干擾也最直接。飲藥期間若想品茶，建議盡量沖得清淡一些。



其實歸根究底，茶並非中藥的「天敵」，關鍵在於如何靈活處理。與其死守老一輩那套一刀切的「戒口」禁忌，不如先搞清楚自己飲的是什麼藥。尤其是正在處理失眠、或處方中含有礦物質成份的朋友，覆診時不妨老實告知醫師自己的飲茶習慣，這比單純的盲目戒口對治療更有幫助。

你適合飲綠茶或紅茶？

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