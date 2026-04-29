減肥｜做Gym一個月減幾多先合理？磅數無變唔代表無瘦！

近年來健身文化愈來愈盛行，不少人為了改善體態，都會選擇「入會」開始健身生活。但最常見的情況是：辛苦流汗一個月，滿心期待踏上體重磅，結果數字竟然絲毫未動，甚至比之前更重。這時候，很多人會感到挫敗，甚至想放棄。



面對這種心理落差，先別急著懷疑自己。外媒《NDTV》早前引述健康專家分析指，健身初期的磅數起伏，背後其實藏著不少容易令人誤判的「視覺陷阱」。

一個月減２至４公斤最理想

對於減肥初學者來說，總希望進度愈快愈好。不過，印度大諾伊達沙爾達醫院內科高級顧問的 Bhumesh Tyagi 醫生提醒，健康的減磅速度應維持在每週 0.5 到 1 公斤之間。換言之，如果你在健身的第一個月能減掉 2 到 4 公斤，已經是非常理想且可持續的進度。

很多人會問：「點解有人一個月可以減 10 磅？」確實有人做得到，但醫生解釋，那通常涉及極端的飲食控制或過度運動，減掉的往往只是水分，而非真正的脂肪。更重要的是，激進減肥極易反彈，亦會令代謝率下降，得不償失。

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磅數唔變？ 純粹係變成了「肌肉」！

如果你發現做完 Gym 體重無變，先唔好灰心。這裏有個關鍵概念你需要先了解：「肌肉的密度比脂肪高得多」。

相同體積的肌肉，重量遠高於脂肪。當你開始運動，身體會經歷「重新組合」的過程，脂肪減少的同時，肌肉量可能正在提升。即使體重磅上的數字「原封不動」，你的腰圍可能已經縮減，身形亦變得更緊緻。

此外，初學者開始高強度運動時，肌肉纖維會出現微小損傷並引發修復反應，這個過程會導致身體短暫留住水分（水腫）。所以，健身首月的磅數變動，往往未必能反映真實的減脂成效。

健身唔代表可以「放肆食」

大家經常聽到「三分運動，七分飲食」，這絕對是金科玉律。如果你以為每日做一小時運動，之後就可以肆無忌憚食餐好，這就是很多人減肥失敗的主因。

運動的確可以增加熱量消耗，但一小時激烈的運動可能只抵消掉一杯珍奶或一個漢堡包。專家指，要達到理想效果，高纖維飲食（如多攝取蔬菜、全穀類）是必須的，這能增加飽足感，避免運動後的補償性進食破壞進度。

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點樣先知自己「瘦咗」？

Bhumesh Tyagi 醫生建議，與其日日盯著體重磅上的小數點，不如觀察以下３點，這比數字更具參考價值：

衫褲變得鬆動：這是最誠實的指標。如果褲頭不再「勒住」腰間贅肉，就證明你真的瘦了。



精神狀態：運動能改善代謝和睡眠。如果你覺得日間更有體力，不再容易疲倦，代表身體正處於良好的運作狀態。



肌肉線條：影相記錄體態變化。鏡中的自己比體重磅更能告訴你，身體是否變得更紮實。



減肥是一場馬拉松，而不是短跑。健身首個月的意義，在於讓身體適應新的生活節奏與建立代謝基礎。只要維持正確的飲食配合規律運動，即使磅數變動緩慢，身體的轉變遲早會反映在鏡子與衣服的鬆緊度上。

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