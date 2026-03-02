瞓晏覺｜午睡30分鐘可重啟大腦延緩衰退　上班族宜棄趴睡改這姿勢

一項刊登於國際學術期刊神經影像學的研究表明，科學安排午睡可顯著降低大腦突觸連接強度，這一過程類似於為大腦關閉冗餘程序、清除運行緩存，從而實現系統級的重新啟動。



研究指出，符合生理節律的午睡能夠促使大腦進入深度重啟狀態，不僅大幅提升訊息處理效率，還有助於延緩神經功能衰退。這也是許多人午後小憩後思維清晰、專注力增強、工作效率明顯提升的重要原因。

研究確認，三十分鐘是午睡的理想時長。在此時段內，大腦可完成必要的修復與整合，認知功能獲得有效強化，整體狀態趨於最優。

需特別注意的是，午餐後不宜即刻入睡。進食後，人體血液優先流向胃腸系統以支持消化活動，大腦供血相應減少。若此時強行入睡，易誘發腦部供氧不足，出現醒後頭昏、乏力等症狀，還可能加重胃食管反流，引發燒心或反酸。

建議餐後緩步行走十五至二十分鐘，待初步消化完成後再安排休息。同時，午睡時間宜控制在下午兩點前結束，以免干擾夜間睡眠周期的穩定運行。

此外，伏案午睡雖常見，卻存在明顯健康隱患。將頭枕於雙臂之上，容易壓迫臂叢神經及頸肩部血管，影響入睡質量；長期維持俯卧姿勢，還會使頸椎、腰椎及背部肌肉持續處於高負荷狀態，增加慢性勞損風險。對於日常辦公人群，更推薦採用仰卧方式，在椅面平整、支撐良好的條件下進行短暫休憩。

