蟹柳營養｜以為蟹柳無益走寶啦！營養好過真蟹肉 幾時食最好？

蟹柳給人的感覺大多都是沒營養，而上方的色素又似乎會對身體不好，只是蟹肉的仿製品。然而，日本節目《林修の今でしょ！講座》就幫蟹柳平反，指出蟹柳其實是非常之有益，甚至是勝過真正的蟹肉，希望大家能對蟹柳改觀。



蟹柳好處

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1. 增肌



蟹柳是由魚肉和蛋白製成，含極豐富的蛋白質，有利肌肉生長。

雖說進食肉類和魚類同樣可以攝取蛋白質，但蟹柳的優點是方便食用。研究指出，在運動後半小時內攝取蛋白質最有利肌肉增生，而速食的蟹柳就能省略烹煮時間，滿足這個即時需要。此外，為了模仿蟹肉的白色和口感，蟹柳的製作過程中加入了澱粉，進一步提升增肌的效果。

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谷本教授提到，雖然蛋白質本身已經有助肌肉生長，但加入了澱粉就提供了身體轉化肌肉時所需要的能量。此外，澱粉作為多醣的一種，能促進胰島素的分泌，而胰島素亦有助提升肌肉增生的效率。

比起食用僅含有蛋白質的蟹肉，同時含有蛋白質和多醣的蟹柳更有效於增加身體的肌肉量，專家更引述有實驗結果發現蟹柳的增肌效果多出差不多1倍。

蟹柳比真蟹肉更有助肌肉增生。(VCG)

2. 易消化



此外，蟹柳和其餘肉類相比，更易於消化。對於腸胃較弱的人而言，蟹柳也是攝取蛋白質的好選擇。

肉類的確含有豐富的蛋白質，但大量進食肉類，對腸胃而言都是一個負擔，尤其是年長的人士，消化能力不足就會出現胃脹等消化不良的症狀。而蟹柳為了模仿蟹肉的口感，製作的過程會盡可能將魚肉壓碎再造成纖維狀。當食物越小塊，接觸到胃酸的表面面積就會增加，自然有助消化。

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3. 低脂肪



除了是易於消化，對於希望控制體重的人而言，蟹柳都是很好的食材，因為蟹柳是近乎無脂肪的食品。

在製作的過程中，作為蟹柳原料的鱈魚為了保持新鮮，會先取去內臟並浸水。谷本教授就指出因為經過浸水這個過程，能夠除去魚肉本身含有的脂肪，使蟹柳或魚板一類的食物變成幾乎是不含脂肪的低卡食品。

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4. 抗氧化



蟹柳表面的紅色常常被認為是不健康的色素，但那其實是含有抗氧化功效的天然色素，是有益健康的東西。

節目深入蟹柳的製作工場，發現蟹柳表面的紅色其實是來自蕃茄和紅椒的天然色素。而紅色的蕃茄色素就含有抗氧化物質番茄紅素，作為植物化學成分的其中之一，蕃茄紅素有預防血管及皮膚等老化的效果。

蟹柳用的天然色素是來自蕃茄和紅椒，並不是什麼對身體不好的化學物質。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

當然，塗在蟹柳表面的色素不會含有很多的番茄紅素，但至少可以肯定那絕對不是有害物質，而是一些有益的成份。

食用須知

以上例舉了一系列蟹柳的好處，但專家提醒，蟹柳的鹽分偏多，過量進食有高鈉的風險，或會引致水腫和高血壓，而專家亦表示自己進食蟹柳之前會先沖洗一下，稍微降低鹽分含量再食。

正如上述提到，蟹柳含有一定的糖份，雖則糖份是很重要的能量來源，所以是身體必需的養分，但過量攝取同樣會帶來不良影響。因此，專家建議1日食1條大蟹柳或者是5-6條的小蟹柳就能夠攝取到大約10克的蛋白質和10克的糖份，也就足夠1日的攝取量。

專家建議1日食1條大蟹柳或者是5-6條的小蟹柳就能滿足1日的攝取量。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）