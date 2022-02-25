自我檢測｜非認證快檢準確度成疑 點揀先最好? 附認證檢測包優惠

第五波疫情持續多時仍未見好轉，每日確診人數數以千計，加上政府預計在三月推行全民強檢，期間亦必須每天在家進行快速檢測，因此本港對快速測試套裝的需求有增無減，市面上亦湧現不同商家售賣各式檢測包，但是否全部都受國際認可、準繩度高呢？



市面上亦湧現不同商家售賣各式檢測包，但是否全部都受國際認可、準繩度高呢？(網上圖片)

不只是各類藥房、店舖有售賣快速檢測套裝，甚至在深水埗街頭及酒樓亦見銷售員向周圍市民兜售產品。市場上有更多選擇供消費者選購固然是好事，但部份質素參差，並未獲得國際認證，其測試準繩度亦備受質疑。因此，市民應從可靠的商家購買獲得認證的檢測包，避免因為不準確的檢測結果，導致有假陰性或假陽性的現象，繼而出現延遲就醫等情況。

深水埗街頭及酒樓亦見銷售員向周圍市民兜售產品 (圖片: 文匯報)

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日前歌手林欣彤曾在IG宣布懷疑中招，並分享其檢測結果，她發現自己已連續幾日有病徵，亦以同一個品牌的檢測包都測出陰性，但其後轉用另一款檢測包後即發現陽性結果；建議大家是用不同方法或品牌的檢測包，但最重要的還是要選購品質有保證的快速檢測套裝！

日前歌手林欣彤曾在IG宣布懷疑中招，並分享其檢測結果 (圖片: IG@maglam_)

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