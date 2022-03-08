減肥｜3個月踮腳30秒成功減24公斤？專家教6步驟助排毒、減腰痛

近日疫情肆虐，大部份時間留在家中習慣久坐不動，結果腰圍越來越粗？日本有塑身專家親授一套簡易方法，並實測3個月成功減去24公斤！究竟這套方法的原理是怎樣？動作又要如何做？



來自日本的塑身專家香取知里解釋，她在懷孕及生產期間的體重最高峰去到80公斤，即使產後也沒有時間減重。後來她發現踮腳尖有助瘦身，更透過這個動作在3個月內瘦了24公斤，更同時把腰圍減去23厘米，大腿細了12厘米。

香取知里表示，其實踮腳尖時因為小腹核心收緊，呼吸就必須要花更多力氣，同時也能提高身體代謝率、幫助活化身體機能、提升新陳代謝，尤其是幫助燃脂非常有效。

▼踮腳瘦身法教學（按圖看清👇👇👇）

步驟：

1. 首先將雙腳腳跟緊貼，腳尖向外打開90度



2. 吸氣後夾緊屁股，並踮起腳尖



3. 雙手手掌交疊，向上盡量伸展



4. 將肩胛骨向後夾緊，之後用力收肚子



5. 全身伸展到極限後 放緩呼吸並大聲數到10秒，除了幫助計時之外 也可以確保執行時沒有憋氣，要保持呼吸暢通



6. 雙手向兩側畫半圓放下，腳跟貼回地面



每天將整個動作重複3至5次



中醫推介踮腳補腎防腰痛

註冊中醫師關應春解釋，踮腳早在在古代就被認為是補腎扶陽的一種健身方式，原稱「敦踵法」。西漢《引書》中就有「敦踵以利胸中」的說法。而這一鍛煉方式，在中醫保健操八段錦中，也有運用。「樹老根先竭，人老腿先衰」，亦即是指人的腿腳其實就是人的根，腿腳好身體才會好。而腳部又是人的身體的最底部的位置，也是人的身體各個部位的血管匯聚在一起的一個部位，所以腳好了，身體就也會好，建議大家不時踮腳。

關醫師續指踮腳不只有助減重，更有其他5大好處。

▼踮腳有幾好？（按圖看清👇👇👇）

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補腎氣



踮起腳尖時，能夠按摩到足底的湧泉穴，達到活躍腎經，起到護腎補腎的功效。可以有效改善因腎虛引起的手腳冰冷、精力不足等問題。

治腰痛



由於風寒濕邪侵入膀胱經，導致氣血運行不暢，不通則痛。因此可以刺激膀胱經的顛腳跟法還可以防治腰痛、頸椎病、後頭痛等。

排毒



堅持踮腳，也能夠加快身體排毒和代謝。踮腳的時候，人的身體肌肉會處於緊繃的狀態，這個時候體內的血液循環就會加快，血液循環變快之後，體內的毒素和垃圾也就能夠被及時代謝出來，排出體外。

▼同場加映：人體5大器官排毒穴道（按圖了解👇👇👇）

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抗抑鬱



中醫角度，抑鬱是因為陽氣不能上達以潤養腦髓，導致腦部的氣血循行不暢，濁陰蒙閉了清竅所致。顛腳跟可以同時刺激膀胱經以及足三陰經，包括腎經、脾經、肝經，足三陰陽氣一足，宣通陽氣於上，讓更多的氣血上達頭面。

有利心血管健康



每天踮腳尖，對心血管健康有益。腳部是人的血液循環的最後一站，血液通過心臟到達腳部之後就會回流到心臟內，而現代人因為久坐、不愛運動，下肢部位的血液循環就會不暢通。踮腳能夠幫助改善腿腳部位的血液循環，讓血液能夠順利回流到心臟，對於心血管的健康很有幫助。

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