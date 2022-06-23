天灸｜哮喘鼻敏感經痛人士必試傳統中醫療法！注意事項要知

【保健養生｜天灸2022】鼻敏感、哮喘、經痛等都是香港人常見的健康問題，要改善症狀，除了要多加注意日常習慣，更可配合天灸去調理身體。



要改善症狀，除了要多加注意日常習慣，更可配合天灸去調理身體。(圖片: ShutterStock)

【保健養生｜天灸2022】天灸是什麼？

天灸是中醫的傳統療法之一，在每年夏天陽氣最盛的日子（三伏天）及冬季的寒氣最盛（三九天）的日子時，於特定穴位敷貼中藥藥膏。中醫認為，進行天灸治療可以補益陽氣，改善陽虛，達致體內陰陽調和的作用，長遠可預防及治療因陽虛而致的慢性疾病。

【保健養生｜天灸2022】天灸能治百病？

非也非也。中醫角度而言，天灸是一種可以改善陽虛、氣虛狀態的治療手法，預防由虛症引發的疾病，包括：

改善呼吸道健康，舒緩哮喘、鼻敏感、咳嗽、氣管敏感、慢性支氣管炎等

改善腸胃健康，舒緩消化不良、厭食、胃痛等

改善女性健康，舒緩經痛、手腳冰冷、經行泄瀉等

治療痛症，改善頸、肩、腰、下肢關節疼痛等



▼天灸可治療的8大病症（按圖👇👇👇）

+ 3

【保健養生｜天灸2022】咩人適合天灸治療？

虛寒性體質、陽虛體質人士

呼吸道疾病患者，如哮喘、鼻敏感、慢性支氣管炎等

易患感冒、腸胃經常不適、常經痛人士

患有風濕痛症、關節炎的人士



▼天灸治療不適合人士（按圖👇👇👇）

+ 5

【保健養生｜天灸2022】2022適合進行天灸治療的日子

初伏：7月13日至7月20日

中伏：7月25日至8月1日

末伏：8月8日至8月15日

加強伏：8月22日至8月29日



【保健養生｜天灸2022】天灸治療推薦

天灸治療推薦（資料圖片）

「宏康醫道綜合中心」以人為本，以傳統中醫結合現代醫學為客人服務，同時提供天灸療法(三伏)，限時更送GUPOWER護骨素，旺角、油麻地、荃灣均有分店。體質虛寒及受鼻敏感、哮喘纏身的人士，不妨趁三伏天將至，把握天灸時機，祛寒治病及增強抵抗力，調理身體，減低發病及預防疾病的作用。

漢醫智慧中醫診所位於中環皇后大道中，提供中醫全科服務外，更專注處理女性健康問題，當中的三九天灸/三伏天灸療程(4次)，可有助改善女體虛寒問題，助調理女性身體，針對調理月經周期不適，更可避免冬天常出現手腳冰冷的情況。

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。

