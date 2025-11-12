男士身體檢查2026｜男士體檢推介 男性常見疾病一覽

【男士身體檢查2026】男士一般很少主動尋找醫療意見，即使身體已有明顯病徵亦會諱疾忌醫，拖得就拖；久而久之就會錯過最佳的治療時期。當病情不幸惡化時，身體狀況就會一落千丈，治療效果亦會較低，最後有機會釀成不可逆轉的健康影響，甚至死亡。因此，健康Easy 建議不同年齡的男士按照自己需要，定期進行身體檢查，了解自己的身體狀況。



健康Easy 建議不同年齡的男士按照自己需要，定期進行身體檢查，了解自己的身體狀況 (圖片: FreePik)

【男士身體檢查2026】男性常見疾病（癌症相關）

癌症是香港的頭號殺手，根據醫管局2019年的數據顯示，男性頭五位致死的癌症分別是肺癌、大腸癌、肝癌、前列腺癌及胃癌，估計主因是大部分男性日常飲食不均衡、多肉少菜、喜煙酒、少運動，同時亦忽略生殖系統健康。當年紀逐漸上升，各種身體問題就會湧現，如脂肪肝、肝硬化、便秘等，繼而引發癌症。

根據醫管局2019年的數據顯示，男性頭五位致死的癌症分別是肺癌、大腸癌、肝癌、前列腺癌及胃癌 (圖片: FreePik)

【男士身體檢查2026】男性常見疾病（心血管相關）

除了癌症，心血管相關的疾病亦是男性致死的常見疾病之一；單在2020年，已有超過3,500位男士死於心臟病。心血管疾病的主要成因為吸煙、高脂飲食、少運動、肥胖、三高、糖尿病、家族性遺傳等因素，再加上血管的彈性會隨年齡而減少，繼而出現血管硬化、增厚的現象，容易出現高血壓及心臟問題。如果曾頻繁地出現心絞痛、容易氣促、臉色蒼白、噁心、嘔吐等症狀，則有機會是患上心血管疾病的先兆。

如果曾頻繁地出現心絞痛、容易氣促、臉色蒼白、噁心、嘔吐等症狀，則有機會是患上心血管疾病的先兆 (圖片: FreePik)

【男士身體檢查2026】男性常見疾病（荷爾蒙相關）

別以為只有女性才會荷爾蒙失調，男性亦會出現荷爾蒙失調及更年期，有機會造成情緒問題、性功能障礙、精神變差、集中力下降、失眠、暗瘡等健康問題。

【男士身體檢查2026】男性常見疾病（生殖系統相關）

前列腺肥大症



一般出現在中老年男士身上，當腺狀組織不斷肥大，就有機會嚴重堵塞尿道，阻礙正常排尿。大部分患者初期都不會發現任何病徵，但當身體出現經常尿急、等尿、尿頻、夜尿、小便流量微弱、小便時灼痛等情況，就必須盡快求醫。若病情持續惡化，膀胱將會無法排尿，導致下腹腫脹和疼痛。

性功能障礙



早洩、陽萎等症狀均可視為性功能障礙，受心理及生理因素所影響，包括精神壓力過大、焦慮、藥物影響、酗酒、吸煙、睡眠不足、長期病患等。一旦出現性功能障礙，男士可與伴侶多作討論，嘗試轉變性習慣，並積極尋求專業意見。

早洩、陽萎等症狀均可視為性功能障礙，受心理及生理因素所影響 (圖片: FreePik)

不育



一對有正常性生活的夫婦，如果在一年內持續地沒有採取避孕措施，又未能成功懷孕，就會被診斷為不育。不育的原因很多，男女雙方均有機會不育；男性角度而言，精子產量及質素低下、性功能出現障礙、陽萎、早洩、精子移動出現問題等都有機會造成不育。男性可透過檢驗自己的精子及生殖系統健康，再作出生育計劃。

精子產量及質素低下、性功能出現障礙、陽萎、早洩、精子移動出現問題等都有機會造成不育 (圖片: FreePik)

性病



若陰莖流出異常分泌、小便時感到痛楚或不適、生殖器部位出現紅疹、潰瘍、水泡或疣、生殖器痕癢或過敏，就有機會染上性傳染病。常見的性傳染病包括滴蟲、性病疣、生殖器疱疹、淋病、梅毒、衣原體感染、愛滋病等。要預防性病，除了要避免擁有多個性伴侶及共用性用品，並要採取安全措施外，更應定期進行性病體檢，防患未然。

【男士身體檢查2026】男士身體檢查合集

男士常見的疾病不外乎以上幾項，讀者可以因應自己的年齡、性經驗、身體狀況、生活習慣（酗酒、吸煙等）及家族病史去選擇適合自己的男性體檢。