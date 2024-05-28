父親節2024 ｜中年男性常見疾病 父親節關注爸爸健康 附體檢優惠!

人到中年，身體機能會逐漸衰退，亦有不少健康問題需要克服，包括三高、糖尿病、心血管疾病等。還有不足一個月就到父親節，各位孝子孝女不妨趁機為父親選購體檢套餐，多關注爸爸的身體健康！



各位孝子不妨趁機為父親選購體檢套餐，多關注爸爸的身體健康 （圖片：ShutterStock）

中老年男士常見疾病一覽

糖尿病



當胰臟分泌的胰島素不足或無法發揮功能時，體內血糖難以回復至正常水平，長遠就會形成糖尿病；隨著年紀增長，加上中年發福又缺乏運動，罹患糖尿的風險將會倍增。根據衛生署的數據顯示，糖尿病是香港十大頭號殺手之一，每年死於糖尿病的個案有過半都是男性。

隨著年紀增長，加上中年發福又缺乏運動，罹患糖尿的風險將會倍增（圖片：FreePik）

高血壓及糖尿病大多數沒有明顯症狀，往往令患者延誤求醫；不少患者更在出現併發症後才發現，最終錯過治療黃金時間。莊柏醫療42項進階高血壓及糖尿病檢查，檢查項目包括血脂分析組合、空腹尿糖、腎功能、尿酸及小便常規等。及早檢查有助了解爸爸的身體狀況，並盡早開始預防糖尿病；如果家族有糖尿病史，就更應儘快進行體檢。

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心血管疾病



血管的彈性會隨年齡而減少，繼而出現血管硬化、增厚的現象，容易出現高血壓及心臟問題。除了需要注意日常飲食，亦要定期檢查心血管健康，並適當調節生活作息，以減低患上心臟病、心肌梗塞、中風等疾病。尚醫健康推出的綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查，檢查項目包括超聲波頸動脈壁厚度掃描 (IMT)、靜態心電圖共72項，助你保障父親的心臟健康。

血管的彈性會隨年齡而減少，繼而出現血管硬化、增厚的現象（圖片：FreePik）

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脂肪肝/肝炎



不少中年男士都愛食精緻澱粉、酒精及高熱量的食物，又缺乏運動習慣，不健康的生活習慣長遠會影響肝臟健康，增加患有肝硬化、肝炎及脂肪肝的風險。即使肝臟發生病變，身體亦不會出現明顯症狀或疼痛，故往往要待病重時才能得知自己患病。因此，要定期接受健康檢查，才能掌握肝臟健康，避免延誤求醫。

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莊柏醫療18項肝臟健康檢查，檢查組合包括肝功能、甲乙型肝炎組合、肝纖維化掃描、體格檢查等；更備有最新型號的肝纖維化掃描，使用無創傷方法即可反映纖維化程度及脂肪肝問題，免卻傳統肝活組織檢查的痛苦及風險。

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每個人的健康狀況都不一樣，需要配合個人化的飲食管理及營養補充品，才可針對性、更有效地從根源解決問題。護肝健腸方案適合不同健康狀況人士，包括肝臟問題、經常飲酒、熬夜、三高、腸胃問題、飲食不定時等，透過營養飲食諮詢、保健品配方、身體數據量度、成效評估等四大方向，有系統地訂制私人健康計劃，全面提升健康，安全有效。

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眼、腦功能退化



隨年紀增長，眼球內原本清澈的晶狀體會變得混濁，導致視力模糊。白內障初期，病人未必會意識到，但白內障會隨時間而惡化，視力會逐漸變得朦朧及黯淡，影響閱讀、駕駛等的日常生活。與此同時，腦細胞亦會隨年齡增長而減少，而認知障礙症患者的腦細胞死亡速度會比正常人更快，使腦功能加劇衰退，從而影響記憶、思考、行為及自理能力。

隨年紀增長，眼睛及腦部功能會日漸退化（圖片：FreePik）

新都醫療推出的ARIA 視網膜圖像分析及全面眼睛檢查套餐， ARIA視網膜圖像分析技術由中大研發，有助評估認知障礙風險，並提供多項包括色覺普查、眼內壓量度及眼底影像拍攝等視光檢查，助你守護爸爸的眼睛及腦部健康。

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癌症



癌症一直都是香港的頭號殺手。衛生署資料顯示，2020年間，本港有8,634名男性登記死亡個案是死於癌症，而男性的癌病新症數字亦有所上升。雖然醫學上針對大部份癌症的成因仍未有明確解釋，但已有研究顯示癌症最重要的誘因是不良的生活方式，如吸煙、缺乏運動、酗酒和曝曬等。

早期癌症並沒有明顯徵兆，故建議定期驗血檢查，並及早接受治療。莊柏醫療全面癌指標檢查，檢查項目包括肝臟、胰臟、鼻咽、前列腺等常見癌症類型，能更了解爸爸的身體狀況，倍加安心。

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尚醫健康全面關注男士的身體健康狀況，特設為男士專屬訂製的男性全面（前列腺，膀胱，上腹）的超聲波身體檢查，詳細了解身體狀況，好讓各位爸爸能及早預防多種男性疾病。

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