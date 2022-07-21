沈殿霞77歲生忌｜肥姐晚年與肝癌搏鬥　拆解治療晚期肝癌5大療法

以笑聲陪伴數代港人的肥姐沈殿霞，今日（7月21日）迎來77歲生忌。被公認為「開心果」的肥姐晚年罹患肝癌，與病魔搏鬥了約兩年後不幸於2008年2月19日病逝，享年62歲，讓港人懷念至今。



事實下，連港人「開心果」也能奪走的肝癌一直也是本港第三號癌症殺手，由於初期症狀不明顯，故不少肝癌個案確診時往往已達晚期，然而這是否意味着晚期肝癌病人只能「等死」？



肥姐生前曾為港人帶來不少歡樂。（Getty Image）

最後公開露面：不放棄喜歡的電視事業

沈殿霞的招牌響亮的笑聲、貓頭鷹式髮型及稍稍向上的黑框眼鏡的一直深入民心，歡樂形象從1960年代一直延續到2000年代中，公認為港人的「開心果」，甚至被稱為有華人的地方就有肥姐的笑聲。

不過，長期患有糖尿病和高血壓的肥姐卻於2006年因身體開始抱恙而停工，其後更證實患上肝癌，此後身體健康一直轉差，最終於2008年2月19日不敵病魔離世，享年62歲。

沈殿霞最後一次公開露面是於2007年出席無線電視台慶，領取「TVB萬千光輝演藝大獎」。當時已經行動不便肥姐需坐在輪椅上現身，身型相對瘦削，不過發表感言時仍中氣十足，更明言不會輕易放棄自己喜歡的電視事業。

▼同場加映，肝癌主要症狀：（按圖👇👇👇）

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肝癌為本港第3號癌症殺手。（Shutterstock）

肝癌確診往往已晚期

肝癌為本港第三號癌症殺手，造成致命率高企的原因是由於肝癌早期症狀不明顯，病人每到確診時病情往往已達晚期。

據香港癌症資料統計中心最新數字顯示，肝癌在本港常見癌症中排第5位，2019年肝癌新症有1,876宗。當中男性佔1,448宗，女性則為428宗。而在致命癌症排行榜中，肝癌更佔第3位，僅次於肺癌和腸癌。

肝癌是一種炎症相關的疾病，由炎症變成癌症，通常會經過三個階段：先由慢性肝炎演變成肝硬化，及後發展成肝癌。這是由於當肝臟長期發炎及受損，損耗超過自身修復能力，便會由纖維組織自我修補，引致多處結疤，形成肝硬化，因此任何長期刺激肝臟導致肝臟發炎的因素都可能引發肝癌，而常見的因素包括以下兩點：

肥胖和飲酒引起的脂肪肝及酒精性肝炎，會進一步引起肝硬化及肝癌。（圖片：Canva）

乙型肝炎及丙型肝炎病毒



慢性肝炎病毒是最主要、最常見的肝癌致病因素。慢性乙型肝炎患者患上肝癌的風險比一般人高100倍，而慢性丙型肝炎病毒患者患上肝癌的風險則比一般人高150倍。丙型肝炎病毒主要是經血液傳播，所以沒有乙型肝炎普遍，但乙型肝炎是東南亞地區的流行疾病，在香港乙型肝炎帶病毒率亦一直處於中至高水平。

根據香港防癌會數字，估計香港有十分之一的人口是乙型肝炎帶菌者，或曾經感染過乙型肝炎。乙型肝炎長期帶菌者當中有四分之一會演變成肝硬化或因此而導致肝癌，一般從肝炎到肝硬化再到肝癌，並非一朝一夕的事，而是經過一段長時間的發展，約需五十至六十年的時間，所以大部分肝癌患者都是60歲後的成年人。

脂肪肝、飲酒及環境污染



肥胖和飲酒引起的脂肪肝及酒精性肝炎，會進一步引起肝硬化及肝癌。脂肪肝不只是胖子才會有，喜歡食高脂肪食物和飲酒，即使體重正常也可能有脂肪肝。持續大量飲酒會為肝臟帶來持續性傷害，反覆令肝臟炎症，從而誘發肝硬化及肝癌。蔬菜內的農藥、霉變食物中的黃曲霉毒、空氣中的有害物質，如塑膠廠使用的聚氯乙烯(PVC)亦都是誘發肝癌的因素。

晚期肝癌非等死 電療以外存生機

由於不少肝癌在確診時已達晚期，所以不少肝癌病人會以為自己無法可治，只有「等死」。不過醫學界近年已發展出4種除電療以外的治療晚期肝癌的方法，為病人帶來生機。

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1.傳統放射治療



放射治療即一般稱為「電療」，但其實並非用電而是利用放射線，傳統是用高能量的X光，能量比我們平時照肺的X光高幾十倍，對著腫瘤進行照射，從而殺死腫瘤細胞，令病人腫瘤的體積縮小，甚至有機會完全清除，令病人達至康復。而傳統放射治療在晚期肝癌作用仍很大，已發展出「立體定位放射治療」等技術，可精準殺死腫瘤細胞，亦可配合標靶治療、免疫治療等一起使用，加強療效。

優點：可應用在任何腫瘤的治療上。可作為根治性的治療或者手術後的輔助治療。

缺點：視乎照射哪些部位，有不同的副作用，例如灼傷皮膚。

適用對象：細小的肝腫瘤會用外科手術切除，但部分肝功能不理想的早期病人，就可以考慮放射治療。

適用肝癌：早、中、晚期均有機會適用。

2.標靶治療



醫治肝癌的標靶藥一般都是「抗血管增生標靶藥」，當中可分為兩大類治療方式，包括口服及注射。在口服療程方面，病人一般要每天定時服藥，而注射療程則通常每三周進行一次。

優點：針對性殺死肝癌細胞，不會「好壞通殺」，因此副作用比傳統化療少，效果也更好。

缺點：需要較長期治療。標靶藥也可能引起病人自身的免疫系統反應，出現低燒等副作用。

適用對象：肝功能正常，但腫瘤已經侵犯肝門靜脈，或是已發生癌細胞肝外轉移而無法以手術治療的病人。

▼同場加映，肝癌3大徵兆：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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3.免疫治療



主要是利用病人自身的免疫能力對抗癌細胞，現時應用於肝癌的免疫治療主要有兩種方式，第一種是當標靶藥失效的時候，就會以免疫治療「接力」。另外，也曾有研究嘗試將標靶藥和免疫治療一起使用，效果也不錯。

優點：適用範圍廣，有機會改善其他方法無效的晚期肝癌。

缺點：約有3–5%病人會有甲狀腺異常、腎和肝發炎等較嚴重的副作用。

適用對象：需激活人自身免疫系統以產生療效，因此免疫系統情況太壞的病人未必適用。

4.肝動脈栓塞化學療法（TACE）



將導管由大腿動脈進入病人身體，一直伸延至肺和肝的動脈，之後醫生就會注射化療以及一些堵塞血管的藥物，斷絕了腫瘤的血液供應，從而令腫瘤慢慢縮小。

優點：對肝功能影響較小，治療時無需全身麻醉，過程微創且需時不長。

缺點：肝門靜脈阻塞的病人，不會考慮用TACE，以免影響肝功能。此外，由於治療過程中要採用血管攝影技術，所使用的顯影劑對腎臟有潛在負擔，所以腎功能太差的病人亦民眾並未必適用。

適用對象：不能做手術的晚期肝癌病人。

5.樹脂微球體局部治療（Sirtex）



Sirtex是一種「近距離放射治療」，即將放射物質放置在腫瘤旁邊，進行放射治療。進行過程和TACE一樣，只是注射的主要是帶有放射性物質的粒子，當注射到腫瘤裡面之後，會釋放一些輻射，對腫瘤作近距離的放射治療，而不是像傳統的放射治療由體外經過較長距離進行。

優點：近距離放射，大大減少輻射對身體其他部位的影響。

缺點：肝門靜脈阻塞的病人，不會考慮用Sirtex，以免影響肝功能。用以放出輻射的樹脂微球體，體積非常細小，但無法在病人體內自然分解。

適用對象：不能做手術的晚期肝癌病人。

▼同場加映，癌症檢查Q&A：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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