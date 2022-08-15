消委會｜6款口罩含菌量超標 一款超標逾6倍 一文看清五星好評口罩

繼2020年後，消委會再次就市面30款口罩進行檢測，發現大部份樣本平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達 95%以上。不過，當中卻有6款口罩的含菌量超標，其中一款更超標逾6倍，令本作防疫用途的口罩隨時成為病菌乘虛而入的工具。



消委會口罩檢測發現，大部份測試的口罩可達到基本保護的效果。（消委會提供）

逾六成型號PFE低於標示聲稱

消委會檢測市面30款不同型號的一次性的彩色或圖案口罩，分別為21款平面及9款立體口罩，28款聲稱香港製造，餘下2款聲稱內地製造。當中27款聲稱符合醫用口罩材料的標準ASTM F2100的三級要求及3款標示符合二級的要求。

雖然檢測發現全部樣本的平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，整體表現相對理想。然而逾六成（19款）型號最少有1個樣本的顆粒過濾效率低於聲稱，當中結果與聲稱差距較大包括：

Facewear by Mask Factory：

聲稱顆粒過濾效率達99%，檢測結果平均值只得95.3%



Medox：

聲稱顆粒過濾效率達99%，檢測結果平均值只得96.06%，個別樣本僅得94.48%



消委會提醒配戴口罩的小貼士。（消委會提供）

CASETiFY口罩含菌量超標逾6倍

長期佩戴含菌量超標的口罩，或會引致面部皮膚不適，及對免疫力比較差的人士的健康造成潛在風險。檢測中亦發現有6款口罩型號檢出的含菌量超出歐盟標準（每克細菌菌落總數的限量30），其中含菌量最高的一款型號，比標準限量高逾6倍，衞生情況令人關注，相關含菌量超標口罩的每克細菌菌落總數如下(由高至低)：

+ 2

．CASETiFY：>219.9

．本土好罩：>174.7

．Medox：>165.7

．救世：>155.7

．H-PLUS：>123.4

．Stand Out：65.1



此外，總共有6款口罩獲得消委會總評五星，性價比高，當中包括以下5款一次性口罩及1款立體口罩：

+ 2

．RAZE 3ply Antibacterial Masks

．世安堡 Zionburg 3-Ply Disposable Medical Face Mask

．異度空間工作室 Harry Potter Disposable Earloop Face Mask HP03 紫色

．香港保家三層防護口罩成人用藍色 Face Mask

．Simply Mask Single Use Medical Face Mask

．威信科技一次性醫用立體口罩

