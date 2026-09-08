提子乾｜每日食10粒降膽固醇兼美顏？中醫教1款提子水潤喉止痛

提子乾酸甜開胃，是老少咸宜的零食。有中醫指原來它在中藥角度更有不同的養生功效，效果堪比名貴中藥。到底它有甚麼作用？每天食用又有甚麼要注意？



註冊中醫師關應春指，在中醫角度，提子性平，味甘酸，入肺脾腎經。提子乾有益肝腎、生津、止咳除煩之功效。另外，提子不但藥性溫和，適合各年齡層人士，市面上的提子乾也是價格親民，適合偶爾當零食或用作苦茶送口。

▼關醫師也解釋提子乾有6大養生功效。（按圖👇👇👇）

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補血氣



葡萄乾中的鐵和鈣含量十分豐富，是兒童、婦女及體弱貧血者的滋補佳品，可補血氣、暖腎，治療貧血、血小板減少等。

預防冠心病



葡萄乾內含大量葡萄糖，對心肌有營養作用，有助冠心病患者的康復。

緩解神經衰弱



葡萄乾含有多種礦物質和維他命、氨基酸，常食對神經衰弱和過度疲勞者有較好的補益作用。

降低膽固醇



適量攝入葡萄乾，能有效降低血中膽固醇，同時還能抑制血中壞膽固醇的氧化。

護腸



葡萄乾能改善直腸的健康，葡萄乾含有纖維和酒石酸，能讓排泄物快速通過直腸，減少污物在腸中停留的時間。

美容養顏



葡萄乾中除了含有較高數量的葡萄糖外，還含有其他的一些礦物質和維他命E。對於女性皮膚保養來說，維他命E發揮著非常重要的作用。

在中醫角度，提子性平，味甘酸，入肺脾腎經。提子乾有益肝腎、生津、止咳除煩之功效。（資料圖片）

提子乾食用貼士要留神！

關醫師續解釋，天氣轉變加上飲水不足，特別容易引致喉嚨乾涸，嚴重者更會出現喉嚨痛。想舒緩咽喉不適，可用10至15顆提子乾加熱水浸泡大約15分鐘， 再將提子水同提子乾一同進服，有助緩解不適 。

此外，根據目前的研究，每天吃80-90g的無糖葡萄乾對健康成人的人體有益，但關醫師提醒吃太多導致攝取過多糖份及熱量，建議每次吃10至20顆，1天最多吃2次，並且記得吃葡萄乾後，別再吃其他零食。

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