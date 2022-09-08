成都封城市民瘋搶物資 活禽生肉塞車尾箱 儲糧6類食物要邊啲

國家衛健委公布，內地8月31日新增1903宗本土感染，逾8成為無症狀感染。其中，四川省成都市本土確診病例106宗，其中無症狀感染者51宗。當地市政府宣布，9月1日下午6時起開始封城，雖然官方呼籲不必囤積糧食，不過大批市民仍然在封城前瘋搶物資，更甚直接把生肉放在後車廂、活雞掛滿車外等，嚇倒大批微博網民，「也幾年了還這樣，真是悲哀」。



成都市新冠肺炎本土病例破百，當地疫情指揮部宣布，今月1日至4日止開展全員核酸檢測，同時1日晚上6時起要求全市居民2119.2萬餘人「原則居家」。每戶居民每天可安排一人憑24小時內核酸陰性證明，外出一次就近採購生活物資。

另外，除了保障生活、城市基本運行；醫療及防疫的企業運作外，其他營業場所暫停營業，食肆只提供外賣，員工須持相關證明及24小時內核酸陰性證明出入小區上班，其他民眾居家辦公。乘搭公共交通工具亦須持24小時內核酸陰性證明。市民非必要不離開成都，確有特殊需要，需持24小時內核酸陰性證明才能離開。

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消息一出，大批市民都到超市或菜市場搶購食物及生活物資，不少網民更在微博上載自己搶購物資的照片。相中可見市場與超市人山人海，大批市民不顧形象的搶購，貨架早已一掃而空。更誇張的有私家車尾箱塞滿生肉、蔬菜，甚至是活豬活牛，車頂掛滿超過10隻雞等亂象，大批網友直呼「簡直是世界末日」。

成都市政府強調，全市超市、農貿市場全天正常營業，家樂福等超市及京東、美團等外賣平台都按日常2至3倍增加肉類、蔬菜、蛋、奶等生活必需品備貨、配貨，民眾每天都可以買到新鮮蔬菜和肉類，呼籲民眾「大可不必搶購囤積」。

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儲糧食物揀咩最好？

除了中國，本港疫情近日破萬宗，仍有上升趨勢，若爆發第六波又可以如何在家儲物資？註冊營養師劉嘉豪Jim曾表示並非所有食物也可以長時間儲存，部份加工食品例如罐頭肉類雖然可長時間存放，但卻非健康食品。他建議選購以下6大類食物。

▼營養師劉嘉豪Jim推介抗疫儲糧清單（按圖看清👇👇👇）：

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Jim續提醒，除了飲食，保持每日30分鐘運動及早睡早起的習慣也可提高免疫力，保持均衡飲食，才能保持身體健康。

▼同場加映：高纖食物替代法，膳食纖維量計算：（以半碗為1份蔬菜，每半碗為125克）👇👇👇

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