0+3 旅遊熱 | 返港登機前可用快測？一文睇清政府認可快測包！

政府於早前9月26日宣佈從海外地區以及台灣經機場到港人士不需進行強制檢疫,放寬為「0+3」檢疫安排,意思即不需接受強制檢疫,只需三日醫學監察,期間遵守疫苗通行證的「黃碼」限制,然後再進行四天的自行監察,總共七天的觀察期。不過其中安排的重點是在登機前以提供快測陰性結果取代核酸檢測報告,外遊返港的流程簡化及方便不少,令香港人對出國旅遊重燃愛火。



小編為大家搜羅現時坊間哪些快測棒是受到政府認可,重溫一下如何選擇合適的快速抗原測試,並了解如何進行快速抗原測試和讀取測試結果。

圖片: HK01

外遊返港小貼士

0+3檢疫安排重點



1. 登機前

政府指出因考慮到現時海外地方對COVID-19的檢測服務因需要求下降而有所減少,由以往要求取得48小時核酸檢測的報告,改為從海外地方或台灣登機的來港人士於登機前的檢測為預定起飛時間前24小時內進行的快速抗原測試,不過仍然要預先在網上完成衞生署健康及檢疫資訊申報表的填寫,連同登機前快速抗原測試結果以及疫苗接種紀錄的申報。由於完成在網上申報會產生一個綠色健康申報二維碼,所以在登機辦理手續時要出示該二維碼的截圖或紙本以便讓航空公司核實。另外,政府亦不再要求香港居民完成疫苗接種才可登機來港,只要求十二歲或以上的非香港居民人士仍須完成疫苗接種方可來港。

2. 抵港後

抵港人士會以健康申報二維碼登記進行核酸檢測,並取得疫苗接種紀錄、醫學監察通知書及「臨時疫苗通行證」二維碼,完成核酸檢測後,不再需要在飛機等待結果才能離開,並且撤銷取消檢疫酒店的安排,現時可以於採樣後自行乘交通工具離開,並選擇返家抑或到自選酒店住下。

3. 「黃碼」醫學監察期+自行監察

政府雖然撤銷了強制檢疫的要求,不過需要遵守三天醫學監察期以及四天自行監察的規定。在三天的醫學監察時間內受「黃碼」規限,即不可以以客人身分進入所有屬主動查核「疫苗通行證」的地方,例如酒吧、食肆、美容院、髮型屋等。至於被動查核「疫苗通行證」的地方例如街市、商場、超市,「黃碼」人士可以進出。「黃碼」人士可以乘搭公共交通工具上班上學,以及進出商場和超級市場等。而在醫學監察期間時維持陰性,便可以繼續進行餘下四天的自行監察。

4. 抵港後的檢測規定

雖然在登機前只需進行快測,不過一抵港的時候需在機場進行核酸檢測(第零天),然後在第二天、第四天及第六天到社區檢測中心、流動採樣站或自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構進行核酸檢測,而快測則要在醫學監察及自行監察期間的七天內每天進行。如果期間檢測結果呈陽性,就會與香港本地個案的處理方式相同,到時「疫苗通行證」亦會轉為「紅碼」,並需要透過政府相關網上平台提供資料。

0+3 檢疫時間表

大家結束旅程時不論登機前還是到港後都要進行快速抗原測試,特別在到港後七天內每天至少進行一次快測,故此應從可靠的供應商購買受香港政府認可的快測棒,以確保測試的準確度,下文小編會分享一些選擇合適的快速抗原測試貼士,以及有關外遊的防疫實用資訊。

快速抗原測試原理是怎樣? 快速抗原測試可以驗出樣本中 SARS-CoV-2 病毒的蛋白質(抗原),它的好處是能快速且簡單找出有一定病毒量的患者。抗原是能引發人體的免疫系統產生抗體的外來物質,由於抗原存在於病毒中並被檢測出來,在做測試時將測試者的鼻咽/咽喉等分泌物中如帶有病毒就會與測試棒上試劑儲存於T 線位置的抗體結合,然後沉澱並顯色,呈現陽性的結果。

圖片: HK01

如何選擇可靠的快速抗原測試包?

市面上的快速抗原測試包(快測包)用法簡易,並可以藉由驗出SARS-CoV-2病毒的蛋白質(抗原),以陽性及陰性的線性結果呈現測試者是否已「中招」,大部分均屬鼻咽拭子採樣方式,而世界衞生組織指出快速抗原測試的測試靈敏度最少需有 80%,特異度則最少有97%。

靈敏度(sensitivity):指在受感染人士身上檢驗出陽性結果的能力。

特異度(specificity):指在非感染人士身上檢驗出陰性結果的能力。



除了留意快速抗原測試的性能之外,最好向信譽良好的供應商購買,避免不小心購買冒牌抑或來歷不明的產品,並遵從使用說明書進行快測。而大家可以查看香港政府認可的快速抗原測試包的品牌,以作為購買的參考標準。

香港政府接受的相關機構認可的快速抗原測試產品分別有四大類別:

• 本港衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的 2019 冠狀病毒病快速抗原測試

• 國家藥品監督管理局認可

• 歐盟的 2019 冠狀病毒病抗原檢測試通用清單

• 美國食品藥品監督管理局授權作緊急使用

圖片: HK01

衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的快測包推介



衛生署轄下的醫療儀器科於2004年7月成立,負責制定長遠的醫療儀器法定規管架構目的要確保本港市民可以適時用到安全、具成效並按原擬設計運作的醫療儀器,而醫療儀器科批准了一批2019冠狀病毒病快速抗原測試(快速抗原測試)的申請。所有獲表列的醫療儀器在安全、品質及性能方面均符合表列醫療儀器行政管理制度的要求,以下是符合共並已表列在醫療儀器科的快速抗原測試包:

CoV-WeCheck 新型冠狀病毒抗原檢測試劑袋裝(膠體金法)( 表格一列表號220222)$9.9/1個,購買100個以上包郵

尚醫健康主動大幅降低價格,希望香港全民同心抗疫,戰勝疫情,密封袋包裝專業衛生,快遞送貨安全可靠。

GP Getein biotech One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen(Delta, Omicron) COVID-19 快速抗原測試套裝 (表格一列表號220222) $11/盒

產品同時亦是歐盟CE認證產品, 通過歐盟驗證(CE 1434)EC Certificate No. 1434-IVDD (歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單),可檢測Omicron、Delta 及原病毒株,靈敏度 > 97% ,特異度 > 98.7% 。

Wondfo 新冠病毒肺炎COVID-19 (Delta, Omicron) 快速抗原測試套裝 (表格一列表(220285) $15/盒

IAP Business Services Ltd推出Wondfo 新冠病毒快速抗原檢測試劑 (COVID-19 Rapid Antigen Test,能有效檢測Delta及Omicron,獲歐盟及ISO認證,準確度高達95%*,安全可靠。而Wondfo 是國內供應最好的抗原測試龍頭之一,是首批被國家授權認可的快速抗原測試劑。

[雅培PANBIO] COVID-19 Antigen Self-test - 新冠抗原自我測試 (表格一列表號220019) $39/支,$360/10支

此測試包由韓國製造,超過 140 個國家採用的信賴品牌,適合用於有症狀或無症 狀人士,15分鐘獲得結果,適用於所有年齡,簡單、快捷、可信賴 —即使從未替自己 進行檢測的人仕也容易上手。

StrongStep® 新型冠狀病毒( SARS-CoV-2)抗原檢測試劑盒

(REF number: 500200) $20/盒(最低消費滿20盒才發貨) ,$400/20盒,$5000/500盒

黎明生物推出StrongStep® 新型冠狀病毒( SARS-CoV-2)抗原檢測試劑盒(乳膠免疫層析法),產品已獲得CE 歐盟認証,產品是市面上少有的鼻拭子混合唾液測試套裝,務求獲得兩種測試方式的好處,令檢測人士更安心。患者如在出現新冠病毒疑似症狀6日內作檢測,準確度超過95%。

歐盟新冠抗原檢測試通用清單的的快測包推介



歐盟的2019冠狀病毒病抗原檢測試通用清單會列出符合歐盟規定的快速抗原測試包,列表資料包括製造商名稱,測試包的名稱等。

Banitore -新型抗原SARS-COV-2檢測試劑盒(COVID-19 測試) (REF number: CG201A)

$108/盒

Banitore便利妥是香港急救用品的領先品牌,推出「便利析」新型抗原SARS-CoV-2檢測試劑盒為市民緩困,於具有GB/T 16294-2010 醫藥工業潔淨室(區)沉降菌 10000級車間生產,有效檢測 Delta 及 Omicron,鼻拭子採樣方法已列入歐盟健康安全委員會常用新型冠狀病毒快速測試劑清單,靈敏度97.5%,特異度99%以上。

開始快測前注意事項(鼻咽拭子為例)

1.清潔要進行測試的桌面/地方

2.先輕擤鼻子,使鼻液流在鼻的前端,使採樣更準確。

3.洗淨雙手

4. 待檢測時才開封測試包

5.不要觸摸採樣棒的尾端,以免影響結果

進行快速抗原測試方法(鼻咽拭子為例)

由於不同採集方式以及不同的製造商製作測試棒都會影響測試方法,以常見的鼻咽拭子為例,測試前要仔細閱讀說明書及按照指示進行測試:

1.將採樣棒由包裝袋取出,放入鼻腔內約2cm的鼻咽位置

2. 按說明書指示沿鼻腔內壁打圈

3. 按說明書指示將採樣棒放入測試劑的試管攪動,將採樣棒與測試溶液正確地混合

4. 把測試棒放在一個平的表面,取出試管並滴在測試棒上,靜待結果

5. 在指定時間內查看結果

小朋友做快測注意重點

由香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒童醫院模擬培訓中心、香港兒科護理學院以及香港兒科護士學會針對幫小朋友做快測方面的建議,除了參考使用說明書,指出一般鼻腔拭子採樣入鼻腔的深度都不用太深,而且不同年紀的小朋友,採樣棒進入鼻的深度亦有不同,並建議如下:

不同年齢人士與拭子棒進入鼻孔深度建議

.二至六歲: 1.5 至 2 厘米

.六歲至十二歲: 2 厘米

.十二至成年人: 2 至 3 厘米



圖片: FreePik

快速抗原測試結果辨識

不同品牌的測試棒測試呈現的結果都可能略有出入,測試後時請查看相關使用說明書:



.陽性:兩條線同時出現C字及T字位置

.陰性:一條線只出現C字位置

.無效:沒有出現線或一條線只出現在T字位置

小心測試結果假陽/陽陰性:雖然快速抗原測試包的可以快速檢測病毒,不過靈敏度始終不及核酸測試,一旦不當地採集樣本,抑或樣本中的病毒蛋白抗原量偏低於於測試的檢測極限就會有機會出現假陰性,即本身帶有COVID-19病毒應該為陽性結果,卻顯示出與實際情況相反的陰性結果。所以一旦是陰性結果,亦要保持警覺性,留意自身有否其他不適及病徵。

假陰性的常見原因

1. 採集樣本方法有誤

2. 使用快速抗原測試不當

3. 採樣中的病毒量低於測試棒的能檢測的水平

假陽性的常見原因

1. 採樣的樣本本受到檢測環境污染

2. 樣本中有其他相似的病毒

COVID-19病徵有什麼? 最常見病徵:發燒、乾咳及感到疲倦。

其他有機會出現的病徵:鼻塞、喉嚨痛、頭痛、結膜炎、肌肉或關節疼痛、噁心或嘔吐、皮疹、腹瀉、發冷或暈眩。政府指出患者可以只有很微細或不易察覺的病徵,亦有些相反會出現嚴重的病徵,例如呼吸困難、喪失味覺或嗅覺、甚至精神錯亂等。 COVID-19可能出現的併發症? 併發症包括急性呼吸困難綜合症、呼吸衰竭、血栓栓塞敗血症和敗血症性休克、或多器官衰竭。兒童和青少年甚至可能引發一種罕見且危害生命的疾病,稱為兒童多系統炎症綜合症,可使多器官衰竭以及休克。而一些年長人士或本身有長期病患的COVID-19帶病者如心臟病、癌症、糖尿病、高血壓等,亦比較大機會出現嚴重病徵。

圖片: FreePik

外遊戴口罩貼士

衛生防護中心指出,應選擇緊貼面部的外科口罩:

1.應佩戴合適自己尺碼的外科口罩,並能完全覆蓋口、鼻及下巴的位置。

2.確保口罩能貼緊面部,使呼出空氣不會由口罩邊的空隙泄漏。

3.將口罩的綁帶綁緊,或將口罩的橡筋固定並纏繞在耳朵上。

4.佩戴口罩時應將外科口罩上方的金屬條沿鼻樑兩側按壓並貼緊鼻的位置。

5.佩戴後應感到舒適並貼緊面部,並毋須經常調整口罩位置。

6.除了外科口罩,佩戴 KN95或 KF94亦可提供與緊貼面部的外科口罩相近程度的保護。

而檢查口罩是否緊貼面部方法如下:

1.將雙手掬成杯狀放在口罩,查看外側邊緣會否留有空隙。

2.留意空氣有沒有從眼部附近或口罩兩側邊緣漏出。

3.若口罩緊貼面部,應能感覺到空氣向前穿過口罩,口罩會隨着每次呼吸而起伏。

外遊時預防措施

衞生署呼籲市民如果前往香港以外國家/地區,應注意以下預防措施:

.完成接種2019冠狀病毒病疫苗(新冠疫苗)

.避免前往人多擠逼的地方,與他人保持適當社交距離

.佩戴口罩及時刻保持個人衞生,勤洗手

.避免進食或飲用生或未熟透的動物產品

.如身體不適,特別出現呼吸道感染病徵時,應戴上外科口罩並盡快求診