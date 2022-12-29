中風｜秋冬溫差大7招健康習慣防中風　患有這疾病要加倍小心

中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因之一，亦長年盤距台灣人十大死因前四名，在台灣及外國的流行病學研究都發現，中風的發生率在氣溫較低、以及溫差較大的季節都有顯著的上升，因此在秋冬季節預防中風尤為重要！



中風的危險因子包含年齡、家族史、代謝適能及生活習慣，除了無法逆轉的年齡及無法改變的家族史，還有許多的危險因子可藉由健康生活型態及積極控制三高來改變。

如果你知道某個特定的危險因子正在破壞你的健康，並使你更容易發生中風，你可以採取措施減少該危險因子的影響，在中風有機會發生之前，立即開始改善生活型態及治療以避免中風，以下是哈佛醫學院建議7項預防中風的方式：

如何預防中風（按圖了解👇👇👇）

+ 13

1. 降低血壓

高血壓是一個巨大的危險因子，如果不加以控制，中風的風險就會增加一倍甚至四倍，定期量血壓非常的重要，如果血壓有升高的趨勢，應尋求醫療協助改善血管健康。

理想的目標是將血壓維持在120/80毫米汞柱以下，但是，每個人的身體狀況與病史不同，醫生可能有充分的理由不希望你的血壓值如此之低，因此在控制血壓時應與醫師討論適合自己的目標。

如何控制血壓

1. 將每日飲食中的鹽分減少到不超過1,500毫克（約半茶匙）。

2. 避免高膽固醇食物，如漢堡、乳酪和雪糕。

3. 每天吃4到5份水果和蔬菜，每週用2-3次的魚肉替換肉類食物，每天吃幾份全穀物和低脂乳製品。

4. 多運動，每天至少30分鐘的身體活動，如果可以的話，還要多做。

5. 如果有吸煙，戒煙。

6. 如果需要，服用降血壓藥。



相關文章：高血壓｜益生菌曬太陽助降血壓？食藥以外血壓自然降15方法戒這些👇👇👇

+ 41

2. 減重

肥胖以及與之相關的併發症（包括高血壓和糖尿病）皆會增加中風的機率。如果你過重，減掉4-5公斤的體重就能有效減少中風發生的機率，雖然理想的身體質量指數（BMI）是25或更低，但依照個人能力達成此目標可能並不現實，建議與家庭醫學科、新陳代謝科或減重門診的醫生合作，制定個人減肥策略。

如何減重

1. 嘗試每天攝入不超過1,500至2,000卡路里的熱量（取決於你的活動量和當前的 BMI）。

2. 增加你透過散步、打高爾夫球或打網球等運動進行的活動量，並使「保持活動」成為每天的一部分。



相關文章：減肥｜減重七分靠飲食？營養師揭瘦身5飲食關鍵 把蔬菜當成主菜👇👇👇

+ 20

3. 多運動

運動有助於減肥和降低血壓，但它也可以作為獨立的減少中風風險因子，建議每週至少五天的中等強度運動，以降低中風風險。

如何運動

1. 每天早餐後，在附近散步。

2. 與朋友一起開始到健身房運動。

3. 適當的運動強度為，呼吸會需要比較大力，但仍然可以說話的程度。

4. 增加活動量，盡可能地走樓梯，減少搭電梯。

5. 如果沒有連續30分鐘的運動時間，將其分成每次10至15分鐘的運動，每天進行幾次。



相關文章：跑步｜晨跑促代謝夜跑減壓午跑免傷 幾時跑助減肥預防心臟病？👇👇👇

+ 2

4. 如果有飲酒習慣 適量飲酒

喝一點酒，比如平均每天喝一杯，是可以的，但每天喝兩杯以上的酒，中風的風險就會急劇上升，建議不要喝酒或適度飲酒。

如何適量飲酒

1. 每天的酒精飲料以一杯為限。

2. 考慮將紅酒作為首選，一些研究表明這可能有助於預防心臟病和中風。

3. 注意您的份量，標準大小的飲料是一杯150毫升的葡萄酒，340毫升的啤酒或40毫升的烈酒。



5. 治療心房顫動

心房顫動是一種不規則的心跳形式，會導致心臟形成血塊，這些血塊可以進入大腦，產生中風，研究顯示心房顫動患者有近五倍的中風風險，如果你有心房顫動，應認真對待，積極治療。

如何治療心房顫動

1. 如果您有心悸或呼吸急促等癥狀，請去看醫生進行檢查。

2. 心房顫動者可能需要服用抗凝血藥物，以降低心房顫動引起的中風風險，聽從醫生指示完成治療。



相關文章：心臟病｜心跳異常、心律不正易被忽視？心房顫動不治療隨時致中風👇👇👇

+ 6

6. 治療糖尿病

高血糖會隨著時間的推移損害血管，使血栓更容易在血管內形成，控制血糖及體重是糖尿病患預防中風的必要工作。

如何控制血糖

1. 按照醫生的指示監測血糖。

2. 使用飲食，運動和藥物將血糖控制在目標範圍內。



7. 戒煙

吸煙以幾種不同的方式加速血塊的形成，它會使你的血液變稠，並增加動脈中斑塊積聚的數量。除了健康的飲食和定期運動外，戒煙是最強大的生活方式改變，可以顯著降低中風風險。

如何戒煙

1. 向醫生諮詢最適合你戒煙的方式。

2. 使用戒煙輔助工具，如尼古丁藥丸或貼劑、諮詢或藥物。

3. 持之以恆、不要放棄，大多數吸煙者需要多次嘗試戒煙，把每一次嘗試都看作是讓你離成功戒掉這個習慣更近了一步，不要因一次的戒煙失敗就停止嘗試戒煙。



延伸閱讀：

台灣每年3萬人中風，6成可預防！台大名醫高明見：2檢查就足夠

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】