6旬漢狂健身傷到要拐行　醫生勸做足熱身外　運動時別貪「這2事」

最近因疫情趨緩，越來越多人開始重回健身房做運動，卻因為運動量一下增加太多或忽略暖身運動，而造成運動傷害，故看復健門診患者有增多現象。



熱愛肌力訓練的60歲男子，疫情後重回健身房運動，卻因操過頭而造成「髂脛束症候群」，膝蓋痛到跛行就醫。醫生建議，上了年紀後運動不要貪多貪猛，而是要視情況循序漸進，運動前暖身及運動後伸展都要確實，才能避免運動傷害。

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疫情趨緩健身熱 留心運動傷害

澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，最近因疫情趨緩，越來越多人開始重回健身房做運動，卻因為運動量一下增加太多或忽略暖身運動，而造成運動傷害，故看復健門診患者有增多現象。

澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，「髂脛束症候群」通常是因為從事反覆膝蓋彎曲伸直的運動，如：跑馬拉松、騎腳踏車等，或突然大量增加運動量，導致膝蓋外側的髂脛束因反覆摩擦而腫脹發炎，更甚者可能會造成膝蓋內積水。

「體外震波」治療 自我修復受傷組織

蕭安芳說，與患者討論後，建議接透過無放射性的「體外震波」治療，配合超音波的定位，確定患者受傷的深度約兩厘米處，所以可採用最適合的探頭和震波強度，進行量身打造的療程。

體外震波治療可激活血管新生生長因子及纖維母細胞，進而增加受傷部位血液供應及膠原蛋白合成，讓受傷的組織自我修復。此外，體外震波除了立即止痛的效果外，也會藉由調節體內導致疼痛的物質，而達到長期止痛效果。

跑步機15分鐘需休息 避免肌肉肌腱拉傷

蕭安芳呼籲，上健身房運動是好事，但上了年紀的民眾使用跑步機要低強度，速度不必過快，也避免跑坡度，每跑十到十五分鐘要適度休息，只要累積跑三十分鐘就可達到健身運動效果，也可避免造成不必要的運動傷害。最常見的傷害，就是負荷量太大導致肌肉及肌腱拉傷，在傷害沒完全復原下，應該先休息配合治療，如果仍繼續運動恐會造成肌肉骨骼更嚴重的傷害。

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