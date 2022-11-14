便秘｜排便太用力增中風風險　秋冬進補忌太燥　4類食物有益潤腸

「便秘」是不少人的困擾，對於有血壓問題的人來說，「便秘」更可能引發腦中風等心血管疾病，因為在排便用力時，可能會造成血壓升高，進而引發腦中風或主動脈剝離，造成生命的威脅。



台灣門諾醫院心臟外科醫生黃振銘表示，高血壓人士除了定期服藥外，一定要養成早晚量測血壓的習慣，尤其冬天是心血管疾病的好發季節，注意保暖外，更要慎防「便秘」。

5招即可解決便秘問題（按圖了解！）

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血壓越高，主動脈剝離風險越高

黃振銘說，血壓越高，造成血管破裂、主動脈剝離的風險就越高，因此，高血壓患者如果因為排便不順、不斷用力，就容易引起血壓升高，甚至會誘發腦中風或其他心血管疾病，建議除了避免過度用力，飲食中應多攝取蔬果、均衡飲食，才能改善便秘。

台灣門諾醫院營養科主任鍾慧珍則表示，早晚溫差大，血管收縮容易造成血壓升高，也因為出外活動機會減少、腸胃蠕動變慢、不易流汗等因素，使排便更難、更不順。

鍾慧珍建議增加纖維質及水分的攝取，例如可食用番薯、黑白木耳、燕麥、菌菇類來補充膳食纖維，搭配適量的益生菌增加腸道好菌，再加上運動習慣及固定排便時間，排便就可以更順暢。

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5招解決「便秘」難題

1. 增加纖維質，可吃番薯、黑白木耳、燕麥、菌菇類



2. 水分攝取足夠



3. 搭配適量的益生菌



4. 保持運動習慣



5. 固定排便時間



羊肉爐薑母鴨少吃，4種鍋物首選

此外，許多人忙着進補，像是羊肉爐、薑母鴨都是心頭好，但對於高血壓患者來說，應該避免「燥補」，補過頭容易血壓飆高，也可能讓便秘更嚴重。

而天冷吃個鍋物，也是很多人的最愛，營養師建議高血壓患者可以選擇柴魚、番茄為湯底的火鍋，吃起來較無負擔，而香菇雞湯、四神湯、青木瓜銀耳排骨湯也都是很好的選擇。

遵守多蔬果、少鹽、少糖、補充堅果、豆類和均衡飲食，避免飲酒過量以及少吃油炸物，皆有助於降低血壓、避免血壓飆升。

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