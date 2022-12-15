光療早在公元前 1500 年的醫學文獻中就已有記載，光作為能量的一種，可轉化為其他形態，讓人體吸收並治療各種症狀。除了熟悉的陽光、激光外，其中紅光療法 (Red light therapy, RLT) 於近年成為居家美容新一代寵兒。許多專家認為，紅光療法 (RLT) 可通過低波長紅光解決皮膚狀況、疤痕和衰老跡象（包括皺紋和老年斑）等問題。



紅光療法幫助生產 ATP 可有助傷口恢復

所謂的紅光療法 (RLT) 是透過將身體暴露在低波長紅光下，使之深入皮膚，令身體細胞可以吸收和使用它。根據《皮膚醫學和外科研討會》(Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery) 雜誌上的一項研究指出，皮膚細胞中的線粒體可以吸收紅光中的輕質粒子，從而幫助細胞產生更多的三磷酸腺苷 (ATP)（即所有細胞的能量來源）。有了這種額外的細胞能量，有助傷口恢復及保持細胞活力。

線粒體對紅光特別敏感，因此當接觸到紅光時，線粒體便會產生反應，製造更多俗稱「細胞能量」的 ATP，從而增強細胞功能，並使身體製造出更多、更健康的細胞。（圖片：recoveryroomusa）

紅光療法 5 大潛在好處 改善皮膚粉刺甚至脫髮

1. 改善皮膚健康

紅光療法 (RLT) 可增加皮膚中膠原蛋白的產生，賦予皮膚彈性，並增加細胞中的 mRNA、血液和組織細胞之間的循環，繼而改善面部紋理，減少細紋。《光醫學和激光手術》 (Photomedicine and Laser Surgery)雜誌上的一項臨床試驗中，從一個 136 人小組中以光療探索了一些基本皮膚問題的。研究人員發現，紅光療法 (RLT) 可以使皮膚恢復活力及改善膚色。

紅光療法 (RLT) 可增加皮膚中膠原蛋白的產生，賦予皮膚彈性，並增加細胞中的 mRNA、血液和組織細胞之間的循環，繼而改善面部紋理，減少細紋。(圖片：Shutterstock)

2. 改善粉刺

《皮膚醫學和外科研討會》(Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery)中的評論還指出，光療法的形式可能是治療痤瘡的潛在替代方案。陽光可以改變會產生皮脂的皮脂腺的行為方式，平息過度活躍的腺體，使皮脂腺減少生產皮脂以降低堵塞毛孔並導致痤瘡的機會。然而，曬太陽並不能完全解決問題，這是因為陽光照射將伴隨著紫外線 UVA 和 UVB 射線，長期照射皮膚更可能會導致其他皮膚問題如皮膚癌。因此，使用紅光療法 (RLT) 或與其他療法聯合使用，都是比陽光更為有效去治療尋常痤瘡的潛在方法。光線能深入皮膚影響皮脂生成，甚至減少該區域的炎症。

3. 促進傷口癒合、骨骼恢復

Anais Brasileiros de Dermatologia 雜誌上的研究稱紅光療法 (RLT) 可以通過多種方式幫助傷口癒合，減少細胞中的炎症，刺激新血管形成，增加皮膚中有用的成纖維細胞、膠原蛋白生成。同時有助加速面部骨缺損治療後的癒合，並有助於減輕過程中的炎症和疼痛。

4. 促進頭髮生長

有研究顯示，接受紅光療法 (RLT) 的人頭髮密度與對照組相比有明顯改善。具體來說，665 nm（納米）和 808 nm （納米）波長的光效果最好。紅光可以穿透皮膚到達毛囊的底部，增加頭皮的血流量，刺激毛囊的新陳代謝，從而增加頭髮的生成。傳統醫治脫髮的方法如藥物，雖然有效，但就會造成巨大副作用，反之可被人體吸收的天然紅光並沒有副作用，是溫和的治療方法，可以一試。

5. 抗炎作用

研究指紅光的有益抗炎作用以及潛在用途非常豐富。儘管研究仍處於初步階段，紅光療法 (RLT) 的抗炎作用被研究所指非常有前景，進一步的研究將有助解決阿爾茨海默氏病、肥胖、2型糖尿病、自身免疫性甲狀腺炎或甲狀腺炎症、銀屑病、關節炎、肌腱炎或肌腱發炎等。

使用紅光有沒有潛在副作用？

跟無法以肉眼看見的紅外光或紫外光不同，由於紅光是肉眼可見光光譜的一部分，對人類具有生物活性。因此，接受紅光療法 (RLT) 幾乎沒有副作用的風險，只有經驗不足的從業者或接受過多治療的人才可能導致組織和細胞損傷。

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Reference:

https://www.medicalnewstoday.com/reviewers/cynthia-cobb-dnp-aprn