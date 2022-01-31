關節痛｜靠一束光治療各種痛症？深受荷里活名星推薦的痛症治療法

香港的冬天濕冷，尤其轉季時節，腰背、膝頭、關節痛等問題通通浮現。久坐電腦前工作令肩頸酸痛、運動過後肌肉疲勞、女性生理期痛楚，人人都有各式各樣的身體痛症。拔罐、艾灸等傳統中醫理療是不少人的選擇，但其實現代技術也能提供相應的解決辦法。近年「紅光療法」開始受到關注，電影《蜘蛛俠》的女主角Emma Stone和《賤熊》男主角Mark Wahlberg都靠這一束光治療他們的職業勞損，背後治療原理是甚麼？又有甚麼好處？一般人可以如何運用紅光療法在家處理痛症？



人人都有各式各樣的身體痛症，現代技術能提供相應的解決辦法，例如近年開始受到關注的「紅光療法」。（圖片：asweatlife）

細胞在紅光下產生反應 從而增強細胞功能改善痛症

紅光療法（Red Light Therapy）在歐美早已大熱一段日子，深受不少荷里活的明星名人追捧，就連電影《蜘蛛俠》女主角「小辣椒」Emma Stone和《賤熊》男主角Mark Wahlberg都是支持者。紅光療法經常被應用在美容、治療脫髮、改善視力等範疇，但其實紅光在紓緩痛症方面亦具有顯著的效果。

到底甚麼是紅光療法？首先，紅光是一種低能量的光波，能夠滲透皮膚組織。與太陽當中的紫外線不同，紅光對皮膚無害，不會造成曬黑、色斑、灼傷等問題，而且接觸皮膚時，不會產生任何痛楚。紅光進入皮膚深層組織後，會刺激細胞中的線粒體。線粒體的作用是為細胞提供能量，而它們對紅光特別敏感，因此當接觸到紅光時，線粒體便會產生反應，更有效地利用氧氣，製造更多俗稱「細胞能量」的 ATP，從而增強細胞功能，並使身體製造出更多、更健康的細胞。

線粒體對紅光特別敏感，因此當接觸到紅光時，線粒體便會產生反應，製造更多俗稱「細胞能量」的 ATP，從而增強細胞功能，並使身體製造出更多、更健康的細胞。（圖片：recoveryroomusa）

日常生活中不少痛症都與細胞能量不足有關，因此當細胞能量得以增強後，身體便能夠從根本提升整體健康，從而改善痛症。而且，紅光可以令血管擴張，改善血液循環，顯著減輕由脊髓損傷引起的神經性疼痛，更可以保護血球免受氧化影響。

近紅外線可直達肌肉層 進一步紓緩疲勞及運動創傷

紅光療法除了會採用紅光之外，亦會運用光譜上屬肉眼所看不到的「近紅外線（NIR）」。日常跌打或針灸期間，不時會採用紅燈照射，那種紅燈便屬遠紅外線，會有加熱效果，可促進血液循環，然而大部份遠紅外線於到達皮膚表面時已被完全吸收，無法達至更深入的皮膚組織。

肌肉細胞中的線粒體異常豐富，因此透過近紅外線照射，能有效促進肌肉修復，對紓緩疲勞、運動創傷尤其顯效。（圖片：forbes）

相反，近紅外線可達至真皮層以至肌肉層，從而刺激線粒體製造 ATP，這一點是遠紅外線所做不到的。而且，近紅外線不只能夠促進血液循環，更能夠減少體內的「炎症標誌物」數量，亦即是體內令炎症產生的因子，從而減輕關節僵硬、酸痛、肌肉痙攣以及各種炎症所帶來的疼痛，對於緩解關節疼痛、肌肉酸痛、自身免疫性疾病、關節炎等痛症相當有效。促進血液循環對於女性每月的生理痛亦有紓緩效果。

此外，肌肉細胞中的線粒體異常豐富，因此透過近紅外線照射，能有效促進肌肉修復，對紓緩疲勞、運動創傷尤其顯效；加上近紅外線會刺激幹細胞，能進一步幫助肌肉恢復。

理療帶可用於身體不同部位 解決各式疼痛問題

紅光療法的好處多多，想透過紅光療法紓緩痛症的話，可以在哪兒享用得到？ReLi 將這種療法轉化成適合家居使用的理療儀器，推出「ReLi Belt 紅光．近紅外線理療帶」，讓大眾足不出戶都可以享受到紅光療法。

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ReLi Belt 採用波長為 660nm 的紅光以及波長為 850nm 的近紅外線，只須將理療帶貼近患處，紅光和近紅外線便可直達患處，使體內細胞逐步產生反應，達至治療效果，簡單易用。

理療帶以柔軟物料製造，配置魔術貼固定，可用於肩頸、背部、腰間、手臂、大腿、小腹、膝蓋等位置，靈活方便，可解決身體不同部位的疼痛問題。而且 ReLi Belt 採用無頻閃的 LED，讓紅光更穩定，同時保護用家的眼睛健康。LED 技術更能夠免除多餘的熱量，令使用過程更加舒適。

理療帶以柔軟物料製造，可用於肩頸、背部、腰間、手臂、大腿、小腹、膝蓋等位置，靈活方便，可解決家中各成員不同部位的疼痛問題。（圖片：ReLi）

累積無數紓緩痛症的成功個案 農曆新年送禮自用首選

ReLi Belt已累積不少紓緩痛症的成功個案，療效可謂不容置疑。其中年近80歲的錢媽媽，某日起床右邊肩膊劇痛至完全舉不起，搽藥油、食止痛藥、打止痛針及服中藥等治療方式都不見效，只能舒緩部分痛楚。最後經朋友介紹使用Reli 510 紅光+近紅外缐理療腰帶，連續3日照25分鐘肩膊，最後痛症減退，右手可以如常高舉！

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Reference:

Pain Res Manag. 2006 Autumn; 11(3): 193–196.,J Photochem Photobiol B. 2017 May; 170: 197–207.,J Am Geriatr Soc. 1992 Jan;40(1):23-6. doi: 10.1111/j.1532-5415.1992.tb01824.x.,Clin Rehabil. 2012 Jun;26(6):523-33.