肌少症｜3招自我評估肌少症　行走速度測試5秒內走完4米才合格

老化容易肌肉流失、肌耐力變差，長久下來加重關節負擔，出現腰痠背痛、肩頸緊繃、下肢腫脹等症狀，甚至可能出現走路變慢、力量變小、體重減輕。



想知道自己有沒有肌少症，不用上醫院檢查，醫師傳授3招在家就能自我檢測。

3招評估肌少症 15秒內完成5次坐站才合格（按圖了解👇👇👇）

+ 3

台灣大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽表示，在診間有3個評估肌少症的方式，其實民眾在家也能做。第一個叫「坐站」評估，也就是從坐到站，正常人要15秒內完成坐站5次。方法是先選一張穩固的餐椅，雙手抱胸，然後站起來，再坐下來就算1次，15秒內要完成坐站5次。建議往前坐一點點會比較好站起來，而椅子不能有扶手。

第二個測試就是平衡感。站立時兩腳與肩同寬，站著就好，要超過10秒。張舜欽表示，這對於長輩來說，有些人會開始不穩、有點搖晃，這就表示他的平衡感不好。如果可以通過10秒測試，就能進行下一關，將一腳往前、一腳往後，維持這樣的腳步姿勢，同樣要10秒，如果超過10秒代表平衡感還算可以。

第三關就是很像酒測的做法，讓腳尖對著另一隻腳的腳跟，同樣也要維持10秒以上。張舜欽強調，其實長輩除了需要注意肌力之外，也要注意平衡度，因為平衡度跟跌倒風險有很大的關係。

相關文章：肌少症｜患者增心血管疾病死亡風險！營養師教3招預防一定要運動👇👇👇

+ 5

行走速度測試 5秒內要能走完4米

另外也要測行走速度。正常人每秒大概可以走0.8米，所以可以測4米距離，5秒內可以走完4米就是正常，很多長輩因為肌力不夠、平衡感也不好，所以會很慢，甚至有些帕金遜症除了慢之外，還會走小碎步；輕微中風的人則可能有點拖行，透過步伐可以觀察下肢肌力的狀況。張舜欽建議，大家在家裡做可以打赤腳、不用穿鞋，有跌倒風險的長輩，建議要有人在旁邊看著會比較安全。

相關文章：肌少症｜嚴重可致命！跟住健身教練用彈力帶 5動作增強上肢肌力👇👇👇

+ 10

延伸閲讀：

脖子卡卡該看醫生嗎？「螃蟹手」1招自我檢測

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」