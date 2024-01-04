好瞓大作戰 | ４大助眠法寶提升睡眠質素 + 踢走日頭嗜睡問題！

冬天天氣寒冷，日照時間減少，整個人變得懶洋洋，提不起勁活動之餘，白天更經常易倦嗜睡，晚上卻輾轉反側，其實是季節轉變作怪！面對睡眠問題，人們最怕依賴安眠藥幫助入睡，因為過份依賴容易造成藥物上癮，甚至停藥時失眠問題比之前更嚴重。想提升睡眠質素可以用以下4大助眠法寶增加睡眠儀式感，同時改善入睡問題，踢走日頭嗜睡問題！



睡眠理想時間

人生有約三份一的時間在睡眠中度過，可見睡眠對於身心健康來說是不可缺少的部份。好的睡眠可以幫助身體回復精力，排解情緒及壓力。每個人對於睡眠的需要取決於年齡、健康情況、活動水平等，衛生防護中心指出，成年人每天應睡大約7-8小時，而學齡小童以及青少年每天則至少需要睡10小時。

睡眠週期

睡眠大致可分為非快速眼動睡眠和快速眼動睡眠兩種，人每晚一般會有三至五個睡眠的循環週期，而非快速眼動睡眠和快速眼動睡眠就會在週期中互相交替，它們的眼球活動、腦電波模式呈現都有所不同。睡眠週期一般由非快速眼動睡眠開始，而非快速眼動睡眠則再細分為三個不同階段，經過這三個階段後才會進入快速眼動睡眠，約90至120分鐘會循環一次。

非快速眼動睡眠

階段一：淺睡並易醒，眼球轉動緩慢

階段二：進入正式睡眠，眼球轉動會中止，腦電波減慢但不規律

階段三：進入深度睡眠狀態，此時不容易被喚醒，腦電波幅度大但緩慢，

心跳及呼吸亦會減慢

非快速眼動睡眠可以有助細胞及身體復元，並協助身體組織、骨骼的修復。如果睡醒後感到精神奕奕，就必需有足夠的深度睡眠。



快速眼動睡眠

進入睡眠後90分鐘左右並經歷以上三個階段就會第一次出現，眼球會快速轉動，呼吸變淺而心跳會加快，腦電波變快但幅度變低，是會做夢的階段，在後半夜快速眼動睡眠出現時間會較長。快速眼動睡眠時大腦會處理白天收集的信息並加以強化，然後儲存在長期記憶中。



失眠是無法自然進入睡眠的一種障礙

什麼是失眠？ 失眠是無法自然進入睡眠的一種障礙，使人們難以入睡、過早睡醒抑或無法進入深層睡眠。由於睡眠品質不良，使失眠人士睡醒仍會出現疲倦及精神不足的狀態，其他症狀包括頭痛、精神無法集中，記憶力下降等。而失眠有機會由短期的幾天至超過一個月不等。

失眠徵狀

1.超過三十分鐘以上才能睡著

2.不能進入深層睡眠

3.常於半夜醒來，或比平常早兩小時左右醒來

4.睡醒後感到不尋常的疲勞



長期失眠對健康的影響

長期睡眠不足抑或失眠會大大影響人在白天時的精神狀態，會使人日間嗜睡，長期睡不好更會影響精緒健康，甚至對身體健康產生負面影響。

對腦部影響

．記憶力下降

．肢體不協調

．反應遲鈍



對情緒影響

．增加患上抑鬱症機會

．增加患上焦慮症機會

．增加產生自殺想法



對身體影響

．增加肥胖風險

．引發高血壓

．免疫系統功能下降



體檢助了解睡眠問題

由於不同人的睡眠的需求有所不同，而影響睡眠的成因亦眾多，透過體檢了解自身健康狀況，從根源發現睡眠不足的原因就能更有效改善睡眠質素。宏康醫道的舒緩失眠檢查適用於18歲或以上，難以維持睡眠男士及女士，由臨床經驗中醫師問診1次、耳穴療法1次、草本足浴包，有助了解失眠原因同時幫助入眠。

４大無上癮助眠法寶推薦

４大無上癮助眠法寶推薦

褪黑激素是身體內松果體所分泌的一種天然荷爾蒙

褪黑激素補充品

褪黑激素是身體內松果體所分泌的一種天然荷爾蒙，有助生理時鐘的調節，並誘導身體入眠。由於褪黑激素遇到黑暗才會增加分泌，而遇光則減少，而松果體又是透過眼睛感應光線，有時如果晚上過度使用電子產品，有機會影響褪黑激素的分泌。

Qivaro 酣眠寶 $360

Qivaro天然酣眠配方，有效舒緩入睡前的情緒壓力，幫助自然入睡，著重改善睡眠質量，令你每晚擁有深層憩睡。主要成份茶氨酸可以令人放鬆，感覺舒暢，心情平靜。黃柏有助消除夜間盜汗，遺夢。褪黑素是大腦松果體分泌的調節睡眠和生理時鐘的荷爾蒙。 γ-氨基丁酸是人體重要的抑制性神經傳遞物質，可以抑制中樞神經系統過度興奮，為一種天然的鬆弛鎮靜劑，對腦部具有安定作用，進而促進放鬆和消除精神緊張。



天然安眠茶

失眠其中一個常見的原因是情緒方面問題如緊張不安、焦慮恐懼等等，如果失眠症狀輕微，可以藉安神寧心的茶飲來舒緩睡眠問題。在中醫角度，有些食物有助眠作用，例如百合有助清心安神，舒緩失眠多夢的問題。另外酸棗仁亦是安神常用的藥材，有助改善心悸失眠，幫助睡眠。

Ozen 生活館 晚安茶-三角茶包 $60

Ozen 生活館晚安茶每天喝一杯，改善睡眠質素，幫忙容易入睡，成份有桂圓、酸棗仁、百合、茯苓等助眠藥材，平放入1個茶包於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可飲用，簡單又方便。



人的腳底分佈多個穴位及多條血管，足浴有助促進血液循環

睡前足浴

人的腳底分佈多個穴位及多條血管，足浴有助促進血液循環之餘，協助血壓以及血管收縮，消除疲勞，使身體放鬆同時，亦會促進睡眠。

彩豐行 檸檬草抗菌除臭足浴液500ml $37.9

針對足部皮膚而設計的足浴液，添加了益膚成分檸檬草香薰油，具抗菌功效，並能改善足部乾燥現象。



枕頭是影響睡眠質素的非常重要的工具

優質睡眠枕頭

枕頭是影響睡眠質素的非常重要的工具，讓脊椎維持正常的彎度以及為頸部提供足夠的承托力。如果枕頭不合適的話，輕則造成肩頸僵硬，嚴重 則會影響脊椎健康。而選擇一個優質的枕頭有三大要點：

1.高度要合適：仰睡的話頸與床面角度大約呈10-15度左右，呼吸維持順暢。

2. 容易轉身：枕頭需要讓你在睡眠過程中容易轉身以便轉換姿勢，如果不合適的枕頭會使身體長期受擠壓，導致痠痛。

3. 材質軟硬適中：枕頭過硬會使頭部受壓，過軟頸椎承托力不足，所以要選擇軟硬適中的枕頭。



DPM睡對點睡眠枕頭

DPM™研發團隊一直醉心研究健康睡眠用品。DPM™，貼身量製最適合你的枕頭和床褥。而DPM™的夢想，就是所有人每天在睡眠以外的時間都可以最佳的狀態為自己和家人拼搏，無論是舞蹈家、飛機師還是好媽媽…每天都可精力充沛地實現自己的夢想。DPM®專利枕芯設計，中間貼合頭形的仰睡區，以及兩側稍為升高的側睡區，睡姿隨意轉，都安枕無憂。

DPM睡對點 茶樹側睡寶

枕頭設仰側睡分區—DPM®專利枕芯設計，中間貼合頭形的仰睡區，以及兩側稍為升高的側睡區，睡姿隨意轉，都安枕無憂。加入天然茶樹精油成份，淡淡茶樹香，安心寧神，更有效抑菌。選用荷蘭進口優質天鵝絨面料。



DPM睡對點 點對點枕 (跟調整墊) $966

枕頭設仰側睡分區—DPM® 專利枕芯設計，中央貼合頭形的仰睡區，以及兩側稍為升高的側睡區，並按不同體型，分為 3 個基本尺碼，睡姿隨意轉，都安枕無憂。枕頭具兩種頸部承托闊度：可配合頸部長短，讓承托更貼合頭頸曲線。頭窩墊有窩心的隨意裝配設計，完美貼合不同人士的頭形大小與線條，提供上佳承托，讓你輕鬆找到最舒適的仰睡角度。高度調整墊帶來四個高度微調，配合肩頸尺碼，讓枕頭高度盡如你意，確保頸椎及胸椎的最自然弧度，仰、側睡均有最舒適承托。經澳洲 HealthGuard™ 防蟎抑菌技術處理，有效抑制細菌滋生。



健康睡眠小貼士

健康睡眠小貼士

．睡前少用藍光產品：長時間接觸藍光產品除了不利視力之外，同時亦會影響睡眠的生理時鐘，所以睡前約一小時避免使用平板電腦和手機等電子產品

．作適定時：每天固定時間睡覺以及起床有助穩定生理節奏，使入睡速度加快

．避免睡前大吃大喝：飲食過量會影響消化功能及容易尿頻，影響睡眠質素

．避免進食具咖啡因食物及飲品：咖啡因會抑制褪黑激素的分泌以及刺激腎病素的分泌

．避免過亮燈光：過亮燈光有機會影響褪黑激素的分泌，如需要有光源盡量調暗以免影響睡眠