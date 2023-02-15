滴雞精熬雞精 零膽固醇真係零？膽固醇有好壞之分過低不等於健康

不少人，尤其是孕婦產後，都會選擇飲用雞精以補充營養、改善睡眠質素等。馬百良熬雞精作為雞隻精華，蘊含豐富營養素優質蛋白質及膠原蛋白等，整體營養價值更榮獲5星評分。唯近日有產品比拼調查指出，標榜零膽固醇的馬百良熬雞精每100毫升含有1.7毫克的膽固醇，到底零膽固醇的基準是甚麼？膽固醇一定是不好嗎？事實上，膽固醇有好有壞，過高過低也不好，而馬百良熬雞精揉合中藥及日本團隊智慧，含豐富營養，對於需要大補元氣的人士​有一定功效。



馬百良熬雞精作為雞隻精華，蘊含豐富營養素優質蛋白質及膠原蛋白等。（圖片：馬百良）

零膽固醇等於沒有膽固醇？ 低於某數值即可視為「零」

根據《食物及藥物（成份組合及標籤）規例》，不超過5毫克膽固醇即可標籤為「不含」、「零」等同義字眼。以馬百良十六度超特濃熬雞精為例，研究指其在每100毫升含有1.7毫克的膽固醇，低於規例指標，可標榜為零膽固醇，放心食用。

零膽固醇不等於沒有膽固醇。（圖片：Shutterstock）

膽固醇不全然是有害人體 過低恐有疾病風險

大眾聽見含膽固醇的食品或會避之則吉，普遍對膽固醇的認知是堵塞血管的元兇，然而這只是壞膽固醇的部分。膽固醇可分為好膽固醇(HDL)和壞膽固醇(LDL)，好膽固醇是指高密度脂蛋白，可以將血管中的膽固醇帶回肝臟代謝，而壞膽固醇，即低密度脂蛋白則相反，會將肝臟製造的膽固醇帶回血管。膽固醇是製造荷爾蒙的原料，包括性荷爾蒙和抗壓荷爾蒙等，因此過低亦非健康。每人每日需攝取不低於160mg/dL的膽固醇以維持身體正常運作，過低膽固醇意味著營養不良，抵抗力差，甚至提高患上疾病的風險。2015年，美國膳食指南就取消了每天不應攝取多於300毫克膽固醇的限制，為膽固醇帶來全新觀念，大眾應了解好壞膽固醇，讓膽固醇維持正常值，而非盲目避免。

好膽固醇可以將血管中的膽固醇帶回肝臟代謝，過低亦非健康。（圖片：Shutterstock）

日本製造馬百良熬雞精 榮獲5星評價 信心之選

馬百良熬雞精是市場唯一日本製造，獲ISO22000認證。（圖片：馬百良）

馬百良熬雞精採用日本高級國產雞揉合馬百良近200年熬製中藥智慧，無論蛋白質含量或膠原蛋白都比市面上其他牌子含量高。亦是市場唯一日本製造並榮獲ISO22000認證，日本團隊以獨創高效熬煉術透過 10 小時高壓精心熬製雞隻萃取出 18 種胺基酸如支鏈胺基酸(BCAA) 、蛋白質、膠原蛋白等等濃度極高的雞隻精華，製造過程嚴格務求達至最高水平。人體骨骼肌中佔比最高的胺基酸就是支鏈胺基酸(BCAA) ，有助加速肌肉復原、改善疲勞、臥床導致嘅肌肉流失，加速手術後康復，適合日常保健、銀髮族、產前產後護理、捱夜人士調理身子，增強免疫力，迅速補充營養。

荷花BB展購買更優惠 單盒低近33折 切勿錯過

深受爸媽歡迎的荷花BB展將於今年2月17-19日在會展舉行，馬百良亦會參展，為爸媽們帶來健康又優惠的天然保健品，現場購買馬百良熬雞精更可享受低近33折一盒及買10送1優惠，享受親子嘉年華時，謹記要到馬百良B21-B22攤位現場購買，萬勿錯過期間限定的優惠。

馬百良會參與荷花BB展，現場購買可享多項優惠。（圖片：馬百良）

2023年荷花BB展 (Eugene Baby Expo 2023)

日期：2月17-18日 10:00am - 8:00pm

2月19日10:00am - 7:00pm

地點：香港會議展覽中心Hall 1

馬百良天然保健食品攤位：B21-B22

現場購買熬雞精優惠：

- 十二度特濃熬雞精 單盒優惠 $220 (原價:$598)

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馬百良天然保健食品查詢客服熱線/WhatsApp: 5236 8897

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