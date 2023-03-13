失憶｜台男無遭遇意外卻失憶3小時！1原因誘發暫時全盤性失憶症

電視劇常有失憶劇情，通常是車禍等重大事件之後，展開灑狗血或令人瞠目結舌的劇情。



但在現實中，台灣衛福部彰化醫院日前收治一名52歲劉姓男病患，卻沒有任何意外或徵兆，只是午餐後上廁所大便，就失憶3小時，檢查結果並不是中風等病症，醫師研判是少見的「暫時全盤性失憶症」。

相關文章：【腦退化檢測】常迷路忘記星期幾？分辨腦退化還是老化的10件事👇👇👇

+ 11

檢查都沒問題 但記憶斷片3小時

52歲劉先生日前中午吃完飯，上完廁所後，頻頻問老婆「今天是幾號？」「我吃飯了嗎？」而且雙眼無神。家人一再告訴他答案，他卻無法記憶，重複提問，完全變了一個人，家人擔心劉男是中風症狀，趕緊送醫急診，到醫院時他仍直問「我在哪裡？」在醫院觀察約2個小時後，劉男才慢慢回過神來，但究竟為何消失了約3個小時的記憶？讓人毫無頭緒。

台灣彰化醫院急診室副主任郭書顯表示，病人到院時行動正常，做了電腦斷層及抽血等相關檢查，也都正常，留院觀察後，病人思緒慢慢恢復，但對於自己身處醫院感到奇怪，並不記得被送到醫院，記憶空白約3小時，進一步由神經內科檢查也沒問題，轉由門診追蹤。

劉男事後回診時指出，他只記得當天中午吃完飯去廁所大便，之後的事都不記得了。劉男的太太則向醫師表示，患者一直問當天是幾號？星期幾？吃飯了嗎？眼神茫然，劉姓患者的工作穩定，並沒有大的生活壓力，也沒發生腦部受撞擊等情事，家人還以為他是因為大便用力過度，引發中風。

相關文章：腦退化｜常吃深綠色蔬菜大腦比普通人年輕11歲？細數7大護腦食物👇👇👇

+ 3

中風、癲癇可能造成失憶 但他都不是

台灣彰化醫院神經內科主任連宮瑩表示，患者清醒，卻無法記憶，所以重複問同樣的問題，恢復後也不記得在此段時間發生的事，檢查後排除中風、癲癇、頭部外傷、腦出血等問題，研判是暫時全盤性失憶症，這在臨床上並不多見，通常不會有大的後遺症。

連宮瑩主任說明，短暫失憶也可能是癲癇，但通常只有短暫幾秒鐘；如果是中風，則會有血管阻塞或出血點，也會伴隨語言及肢體障礙；又若是重大事故引發，通常也不會短時間就恢復，在生理檢查都正常的情況下，排除這些可能。

連宮瑩主任表示，發生暫時全盤性失憶症的原因並不明確，可能起因於腦部短暫缺血或缺氧，當血流及氧氣供給穩定後就會恢復。臨床上，心理壓力大及身心焦慮者比較容易發生。這起個案有可能是迷走神經性暈厥，也就是患者上廁所時腹部過度用力，導致迷走神經反射，造成血壓下降，引起腦部短暫缺血所導致的失憶情形。

相關文章：便秘｜如廁有困難怎辦？除高纖、發酵食品外 這2類食品亦應多吃👇👇👇

+ 10

連宮瑩主任表示，預防迷走神經性暈厥要注意補充水分及電解質，而多攝取蔬果，避免便秘，也可避免因排便不順而過度用力，衍生出其他問題。

延伸閲讀：

她失語又失憶竟是癲癇發作！吃藥、加馬刀都無效，幸有新利器讓她重生

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」