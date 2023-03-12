牙周病｜嚴重牙周病恐致牙齒脫落　勤快用力刷牙不如刷對方法

牙科門診病人被診斷出牙周病，跟醫師抱怨每次刷牙都刷很久，為什麼還會有牙周病？牙醫師提醒「刷得勤快、用力，不如刷對方法」！錯誤的刷牙方式不但會傷害保護牙齒的珐瑯質，也會因刷不乾淨導致牙周病。



嚴重牙周病恐致牙齒脫落 正確潔牙最重要

台灣台中慈濟醫院牙周專科醫師何曉涵表示，牙周病成因是牙菌斑，不良的清潔使得牙菌斑長期堆積，起初出現牙齦炎症狀，牙齦發炎紅腫，刷牙時流血；持續惡化則進展為牙周病，齒槽骨受到破壞，更嚴重則會出現牙齒鬆動、牙齒位移，甚至牙齒脫落等症狀。

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「牙齒不是用力刷、刷得久就會乾淨，而是要刷對方法。」台灣何曉涵醫師進一步說明，牙周病治療除了幫病人清除牙結石，最重要的就是要教病人怎麼樣正確潔牙。

刷毛應垂直清潔牙面 牙橋須用超級牙線或穿引器

何曉涵提到，刷牙時刷毛要儘可能垂直要清潔的牙面，最常見刷不乾淨的位置在舌側面，因為舌側面不容易看到，牙刷擺放的角度不對就會刷不乾淨。用模型教具或是影片學習潔牙的效果有限，能實際在病人口腔內教刷牙並調整病人刷牙的動作，效果會更好。

何曉涵建議，要針對不同的口腔狀況來搭配適合的潔牙方式，舉例來說有些患者舌頭較大或口底較淺、容易嘔吐反射、牙齒排列擁擠或傾倒，以上這些情形都可以使用單束毛牙刷輔助清潔；如果有牙橋，就要使用超級牙線或牙線穿引器清潔牙縫。

▼按圖了解正確的刷牙方法👇👇👇

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醫師實際操作教學刷牙 牙周病需三至六個月回診

為了讓病人學會刷牙，在牙周治療過程中，何曉涵會請病人拿著潔牙工具，實際在嘴巴裡操作，再根據病人動作和不同的口腔狀況及牙齒排列情形進行教學，不少病人說「都活了這麼多年，現在才真正學會刷牙！」

最後何曉涵提醒，牙周病治療結束後，要定期每三到六個月回診追蹤，包含清潔牙結石，以及加強病人口腔清潔狀況，才能讓牙周病控制穩定，降低復發機會。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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