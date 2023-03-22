減壓｜美研究指嘆氣竟比冥想舒壓？ 附減壓3茶飲同按摩穴位

人們常說「嘆氣會令幸福跑掉！」，更甚者會將嘆氣視為抱有負面情緒的表現，令人不敢在人前露出嘆息。但美國斯坦福醫學院最新研究顯示指，「嘆氣」不但有助舒緩壓力，效果更比冥想來得有效！研究結果已刊登在科學期刊《Cell Reports Medicine》。



根據美國媒體報導，美國斯坦福大學醫學院精神疾病學和行為科學教授兼壓力與健康中心主任David Spiegel及其團隊，早前在發表一項研究，研究結果指「嘆氣」（exhaling slowly）不應被視為負面情緒的表現，普羅大眾通常都會覺得「深呼吸」（taking a deep breath）是緩解壓力的有效方法，但實際上，在緩解壓力方面「嘆氣」的效果更好，比冥想來得有效。

研究團隊邀請了114名受試者，並將他們分成4組，進行了一個為期28日的實驗。在實驗中，受試者們被分成4組，每組每天將進行1種緩解焦慮的方式。

4種緩解焦慮的方式分別為：

1. 快吸慢吐氣，類似嘆氣



2. 慢吸急吐氣



3. 冥想



4. 盒式呼吸，又稱444呼吸法，即吸氣4秒、屏住呼吸4秒、呼氣4秒



所有方法均能減壓 惟效果嘆氣最佳

研究團隊又對受試者的情緒、睡眠品質、焦慮程度以及呼吸、心律變化等進行監察。研究發現，雖然4種方法均能改善受試者的焦慮等負面情緒，惟利用呼吸法減壓的效果更優於冥想，而其中又以「嘆氣組」的效果最明顯。

Spiegel教授指，「嘆3口氣，可以讓人立刻緩解焦慮及壓力。」他解釋，調節呼吸節奏，能激活副交感神經系統，可令心率減慢、血壓降低，並促進消化，使頭腦開始放鬆。

改善壓力中醫教3茶飲 3按摩穴位

想改善壓力亦了「嘆氣」之外，可以參考以下方法改善壓力：

3款紓緩情緒茶飲（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 2

甘麥大棗湯



甘草10克 、浮小麥50克、大棗5枚，以水600cc，煮成300cc，分成三份喝。

適合精神恍惚、悲痛欲哭、呵欠頻頻的朋友。

紫蘇薄荷茶



紫蘇適量、薄荷適量，熱水沖泡。

適合容易頭痛胸悶，覺得自己容易中暑的朋友。

玫瑰花茶



玫瑰花適量、陳皮適量，熱水沖泡。

適合容易胃痛、乳房脹痛、覺得自己腸胃都不動的朋友。

自律神經失調 輕微按壓三穴道改善

太衝穴：安撫焦慮心情



位置在腳的大拇指和第二指指縫間，往上1寸（約一個拇指橫寬）處

適合心情煩躁、很想吵架的朋友

內關穴：緩解胸胃疼痛



手腕橫紋正中，沿著兩條筋的中間往上2寸（約三手指寬）處

適合容易心驚、心悸、胸悶、胃痛、或腹瀉、便秘的朋友

神門穴：安定心神



手腕掌心橫紋下方，靠小指側端，豌豆骨凹陷處。

適合頭暈、頭痛、心煩、失眠、頻尿的患者

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