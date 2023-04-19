81歲蔡瀾日記停更新後一個月 自爆股頸骨摔碎 為何長者易跌倒？

今年81歲的蔡瀾一直是香港廣為人熱悉的資深美食家，去年他更開始在社交平台Facebook上與網民分享飲食見解。但自上月23起，他在專頁發文「日記主人抱恙，暫停數日。」便再無音訊，身體狀況令人擔心。昨日（18日），蔡瀾終於再出現更新專頁，向網民報平安並道歉，又解釋停更多日原來是因為。「我跌了一跤，把股頸骨摔碎了。」



倪匡和蔡瀾非常老友，昔年「香港四大才子」現只有蔡瀾在世。（視覺中國）

81歲的蔡瀾近年來活躍於社交平台，經常分享生活和介紹美食。由於在上月尾停止更新前，他連續兩天分享了吃危險料理和淡水魚，惹來不少網民懷疑他身體因飲食不當出了毛病，惟這次蔡瀾發文，這些猜測都不攻自破。

（圖片來源：截圖自蔡瀾Facebook專頁）

在發文中蔡瀾表示，對於沒有解釋就突然停止更新感到抱歉，他指，停更是由於跌倒導致股頸骨碎裂，目前醫生已為他換上金屬部件，正在醫院休養。蔡瀾又指，「這一病，手尾很長。」十分影響心情，暫時不想做任何事，盼網民能給予空間。至於專頁何時恢復更新則未有計劃。

為何長者易跌倒？

蔡瀾這次跌倒固然是不幸的，但長者跌倒一類的事件其實並不罕見，根據2017年衛生署長者健康中心的統計，在四萬五千多名的65歲以上的社區長者中，逾一成曾於半年內至少跌倒過一次，而在曾跌倒的長者中，更有10.2%因而骨折。

長者比較容易跌倒的因素有很多，主要是因為身體的機能與平衡能力逐漸下降，以下是一些常見的原因：

1. 肌肉力量下降



隨著年齡的增長，肌肉力量會逐漸下降，這會導致步行不穩定，增加跌倒的風險。

2. 平衡感減弱



年紀越大，平衡感越容易減弱，這樣就容易在行走時失去平衡，導致跌倒。

3. 視力減退



視力減退可能會導致對周圍環境的感知能力下降，使得長者更容易被障礙物絆倒或撞到。

4. 藥物副作用



長者可能因為長期用藥或多種藥物併用，而出現副作用，例如頭暈、昏睡等，進而增加跌倒的風險。

5. 環境因素



發生事故的長者很多都是獨居或活在貧窮線之下，他們的生活環境往往比較狹窄、沒有安全措施、地面不平等等，這些因素可能會增加跌倒的風險。

為預防長者跌倒，我們可以做甚麼？（按圖看清👇👇👇）

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為了降低長者跌倒的風險，可以透過以下方法：

1. 幫助長者保持身體健康



鼓勵長者保持適量運動、均衡飲食，減少吸煙和飲酒等不良習慣。

2. 提供安全的生活環境



確保居住環境安全，例如安裝扶手、防滑地墊等，減少環境因素對跌倒風險的影響。

3. 確保藥物使用安全



定期請醫生檢查並調整藥物劑量，減少藥物副作用對跌倒風險的影響。

4. 增加警覺性



提醒長者注意安全，例如當心濕滑地面、不穿高跟鞋等，減少跌倒風險。

5. 進行平衡訓練



在家中進行簡單的平衡訓練，例如站立單腳、轉身等，以增強身體平衡感，減少跌倒風險。

攝取４種營養素 助你跌倒後加速復原！

長者在跌倒後想加快復原速度，可攝取以下營養素：

1. 蛋白質



蛋白質是身體修復和生長所需的重要營養素，能夠幫助修復損傷的組織，包括肌肉、骨骼、皮膚、韌帶、肝臟等。長者攝取足夠的蛋白質有助於保持肌肉強度和骨骼健康，減少跌倒風險。蛋白質可從豆腐、雞肉、魚肉、蛋白、奶類等食物中攝取。

2. 維生素D



維生素D對鈣的吸收和利用有重要作用，能夠幫助骨骼生長和修復。長者攝取足夠的維生素D可以減少骨折的風險，特別是骨質疏鬆症患者。豆漿、蛋黃、魚肝油、蘑菇等食物都含有維生素D。

3. 鈣



鈣是骨骼的主要組成成分，有助於骨骼修復和生長。長者攝取足夠的鈣可以減少骨質疏鬆症和骨折的風險，同時還有助於維持神經和肌肉功能正常。高鈣食物包括豆腐、奶類、芝士、鈣片等。

4. 抗氧化物質



抗氧化物質能夠中和自由基，減少身體的炎症反應，有助於組織修復和癒合。長期攝取抗氧化物質有助於減緩細胞老化，保持身體健康和年輕。藍莓、紅葡萄酒、綠茶、深色蔬菜（如青菜、菠菜、羽衣甘藍）等食物均含有豐富的抗氧化物質。

以上營養素可以幫助長者加快復原速度，減少跌倒和受傷的風險，同時還能促進身體健康和功能的維持。如果長者有特殊的營養需求或健康問題，建議請醫生或營養師進行詳細的諮詢和建議。

（參考資料：衛生署）