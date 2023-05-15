異物進耳｜女子耳鳴聽力下降 檢查竟發現蜘蛛在內築巢！

不少人都有耳朵進異物的經驗，雖然大部份異物都會隨時間而自行掉出，但若異物是有生命的，想解決就麻煩得多了。近日，內地一名女子因耳朵突然出現耳鳴、聽力下降的狀況，前往醫院檢查竟發現耳道裡有一隻蜘蛛，更在裡面築巢，幸好取出後並無大礙。



圖片來源：截圖自C視頻

綜合內媒報道，四川省涼山彝族自治州會東縣一名40多歲女子，近日因耳鳴、聽力下降到醫院眼耳鼻喉科就診，誰知，醫生用耳內鏡檢查後，發現耳道裡有一隻活蜘蛛，除此之外還有大量白色絲狀物，蜘蛛竟在她耳道築巢。幸好該蜘蛛並非有毒品種，耳道只有些微損傷。

３大NG行為 掏耳、灌洗、劇烈晃動 都不行！

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夏季是昆蟲最為活躍的季節，加上牠們愛好漆黑的環境，在深夜熟睡時，一不留神很容易就會被昆蟲侵入耳道。若真的被昆蟲侵入耳道，第一時間一定不能做以下３件事，不然蟲子不但沒掏出來，更有可能會傷害到耳膜，那就更得不償失。有３件事在昆蟲入耳後經常做錯：

ＮＧ行為1：用掏耳棒或棉花棒挖。這樣很可能使蟲子更往耳道深處爬，如果操作不小心，甚至可能破壞到耳膜。

ＮＧ行為2：用各種液體灌洗耳朵。曾經有市民嘗試用殺蟲劑直接進行「除蟲」，但殺蟲劑本身對皮膚與耳膜有刺激性，結果反而引起外耳道嚴重發炎。

ＮＧ行為3：劇烈晃動頭部試圖將蟲子甩出。劇烈的晃動，反而容易使蟲子躁動不安而移動，刺激外耳道，可能造成更大的不適。

照光誘蟲走回頭路 滴油讓蟲窒息

那麼，當小蟲子跑到耳朵裡的時候，到底該怎麼辦才好？

1. 將燈關上，將耳朵往後上方提，並且用光照耳朵：人體的外耳道並不是直線形，因此透過將耳朵往後上方拉，把耳道拉直，這樣照光效果會更好，再利用蟲的趨光性，吸引小昆蟲爬出耳道。但這僅限於「回心轉意」的小蟲，成效有限，尤其是一些不會「倒退走」的昆蟲像蟑螂，這樣做基本上無效。

2. 用食用油滴入耳朵，讓蟲蟲窒息，減少傷害：發覺小昆蟲跑到耳朵裡時，可以先躺下來，用食用油或按摩油等無刺激性的油滴入耳朵，靜置5～10分鐘，讓蟲窒息死亡，避免蟲子在耳朵裡亂竄造成傷害。

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如果小蟲子在耳朵裡被油悶死了，之後可以嘗試用油潤洗出來，如果成功潤洗出，就可以在耳鼻喉科追蹤，但如果發現有聽力損傷，或蟲體仍未取出，則要考慮前往急診，急診醫師會以耳鼻喉科專用鑷子將蟲體完整夾出；如果蟲體略大，則使用負壓抽吸器設法吸住蟲體的屁股，將蟲體拖出；如果兩種方式都沒辦法處理，就會對蟲體進行破壞，再一片一片將蟲體夾出。

當蟲蟲誤入禁區時，蟲子可能比人還驚慌，這時候先保持冷靜，只要處理得當，就能圓滿解除「蟲蟲危機」。