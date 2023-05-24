中年漢被揭猝死在貨櫃內 「三高」或增猝死風險？附預防７要點

5月22日晚上6時許，一名男子被發現倒斃在上水馬會道近文錦渡路一個貨櫃場內。救護員趕至現場悉男事主已明顯死亡，屍首發脹，毋須送院。據了解，男事主45歲姓鄭，本身患有「三高」，即高血糖、高血壓及高血脂，以及痛風等疾病。事主於本月18日向公司請了數天病假，惟至（22日）理應上班時，卻未有現身，同事們於昨傍晚約6時許上門尋找，卻發現事主已倒臥在貨櫃內，毫無反應，最終證實返魂乏術。



早前，衛生署就曾發表人口健康調查結果，發現香港有近六成受訪者(年齡介乎15至84歲)患有其中一項三高(高血糖、高血壓、高血脂)，「三高」是會增加患上心血管疾病的風險，要避免猝死，最有效的方法預防「三高」！

何謂「三高」？

三高是指高血壓、高血脂及高血糖，可透過不同指標反映。

高血壓：上壓超過140mmHg，下壓超過90mmHg



高血脂：低密度膽固醇超過4.1mmol/L，三酸甘油脂超過2.2mmol/L，總膽固醇超過6.2mmol/L



高血糖：當空腹血糖高於5.6mmol/L，即視為血糖值偏高；超過7mmol/L即會被診斷為糖尿病



「三高」會提高猝死風險？

高血壓、高血糖和高血脂都可以導致血管損傷和動脈硬化，從而導致心血管疾病。心血管疾病是一組包括冠心病、心肌梗死、中風和心力衰竭等疾病的總稱。這些疾病的共同特點是心臟和血管的功能受損，導致血液循環系統出現問題，進而影響身體各個器官的正常功能。

如果這些情況得不到及時控制，就會導致心血管疾病的發展和加重，從而增加猝死的風險。因此，預防心血管疾病非常重要，特別是對於那些已經患有高血壓、高血糖和高血脂的人群。控制這些三高情況的關鍵在於採取健康的生活方式。

哪些人會比較容易患上三高？

所有人都有可能患上三高（高血壓、高血糖和高血脂），但以下人群更容易受到影響：

1. 年齡較大的人



隨著年齡的增長，機體的代謝和功能會逐漸下降，從而增加患上三高的風險。

2. 飲食不健康的人



攝入過多的脂肪、糖分和鹽分可能導致三高的發生。例如，高脂肪、高熱量的飲食、缺乏蔬菜和水果的飲食、吃過多的加工食品等都可能導致三高的出現。

3. 缺乏運動的人



缺乏體育鍛煉可能導致肥胖、代謝紊亂和血液循環問題，從而增加患上三高的風險。

4. 喜歡吸煙和喝酒的人



吸煙和飲酒都會導致血管收縮和血液循環問題，從而增加患上三高的風險。

5. 家族遺傳因素



如果家族中有患有高血壓、糖尿病或高血脂等疾病的成員，那麼個人也可能患上這些疾病。

6. 患有其他疾病的人



例如肥胖、睡眠呼吸暫停綜合徵、甲狀腺功能異常、多囊卵巢綜合症等都可能導致三高的發生。

預防改善「三高」從生活做起！

維持健康的生活習慣是預防「三高」的不二法門，沒有其他捷徑可言。若想預防/改善可以參考以下方法：

1. 均衡飲食



保持均衡的飲食，避免過量或不足的攝入脂肪、糖分和鹽分。建議多食用蔬菜、水果、全穀物、瘦肉、魚類等健康食品，並減少攝入加工食品、高熱量食品和高鹽食品等。

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2. 適量運動



進行適量的體育鍛煉，有助於控制體重、降低血壓和改善血脂水平。建議每週進行至少150分鐘的中等強度有氧運動，如快走、游泳、騎車等。

3. 戒菸限酒



吸煙和飲酒都會導致血壓升高和血脂水平異常，建議戒菸限酒或避免過量飲酒。

4. 控制體重



保持健康的體重，有助於控制血壓和血糖水平。建議採取健康的生活方式，包括均衡飲食和適量運動等，以控制體重。

5. 定期進行體檢



定期進行體檢，及時發現三高的問題並採取相應的治療和管理措施。

6. 藥物治療和管理



如果已經患有高血壓、高血糖或高血脂等疾病，應按照醫生的建議接受藥物治療和管理。藥物治療可以幫助控制三高的發展和進一步預防可能的並發症。

7. 控制壓力和焦慮



長期的壓力和焦慮可能導致內分泌系統和心血管系統的紊亂，進而影響三高的發展。因此，控制壓力和焦慮也是預防和改善三高的重要措施。可以採取一些放鬆和應對技巧，如冥想、瑜伽、深呼吸等，來緩解壓力和焦慮。

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