夏季失眠｜夏季悶熱難得安眠？ 2款茶飲助你養心安神

良好的睡眠是健康的基礎，然而夏季悶熱，好不容易才睡著了，一會兒又熱醒過來，整晚就這樣的反反覆覆的，一覺下來精神隨時比睡覺之前還要差。到底點解夏季易失眠？要改善睡眠品質又應該怎麼辦？



中醫認為，人體的健康與四季氣候變化有密切關係。香港的夏季炎熱多雨，暑濕之氣積聚於體內，再加上都市人生活壓力大，很容易就會導致汗出過多、口渴、心煩等症狀，從而影響睡眠。若想改善睡眠質素，可以從養心安神及消暑清熱等兩方面着手。

2款茶飲 養心安神改善失眠

對於因心火過度旺盛而失眠的人，可以飲用一些降心火的茶飲，在此就推薦兩款養心安神的茶飲：

1. 甘麥大棗茶

用料：

- 甘草：10克

- 小麥：100克

- 大棗：10顆

- 水：1000毫升



製作方法：

1. 將甘草、麥冬、大棗加入煲中。

2. 加入1000毫升水，用中火煮沸。

3. 煮沸後轉小火，繼續煮約1小時，直到湯汁濃稠。

4. 去除藥渣，飲用湯汁即可。



功效：

甘麥大棗茶具有滋陰清熱、鎮靜安神的作用。夏季氣候炎熱，容易引起口渴、失眠等問題，飲用甘麥大棗湯可以補充體內液分、緩解心煩失眠等症狀，改善夏季睡眠不穩定的問題。



2. 蓮藕茶

用料：

- 蓮藕：500克

- 紅棗：10顆

- 冰糖：適量

- 水：2000毫升



製作方法：

1. 將蓮藕去皮切成小塊，紅棗去核。

2. 將蓮藕、紅棗加入煲中，加入2000毫升水，用中火煮沸。

3. 煮沸後轉小火，繼續煮約1小時，直到蓮藕變軟。

4. 加入適量冰糖調味即可。



功效：

蓮藕具有滋陰清熱、安神益智的作用，對因夏季氣候炎熱而引起心煩失眠等症狀，蓮藕茶可以緩解這些問題。



以上茶飲僅供參考，如果有特殊的身體狀況或正在服用藥物，建議在飲用茶飲之前先諮詢中醫師或醫生的建議。

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留意夏季安眠小貼士

除了飲食方面的調理，改善日常生活習慣亦有助改善夏季失眠的症狀：

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1. 調整睡眠環境



夏季天氣炎熱潮濕，容易影響睡眠質量。建議保持室內通風，使用空調或風扇等設備，控制室內溫度，營造適合睡眠的環境。同時，使用舒適的床墊和枕頭，選擇透氣性好的床單和被套，也能提高睡眠質量。

2. 適當運動



在夏季運動應避開高溫時段，選擇在早晚溫度較低的時段進行。適當運動可以促進身體血液循環，增強身體免疫力，有助於改善睡眠質量。

3. 注意飲食



平日應該注意清淡飲食，少吃辛辣刺激性食物，減少熱騰騰的食物攝入。晚餐時間應該提前，避免過飽或空腹就寢，以免影響睡眠質量。

4. 規律作息



保持規律的作息時間，固定的睡眠時間和起床時間，可以幫助身體建立生物鐘，有助於改善睡眠質量。

5. 放鬆心情



夏季氣溫炎熱，容易引起心煩失眠等問題。可以透過冥想、瑜伽、聽輕音樂等方式放鬆心情，減輕壓力，有助於改善睡眠質量。

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