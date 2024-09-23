夏季失眠｜夏季悶熱難得安眠？ 2款茶飲助你養心安神
良好的睡眠是健康的基礎，然而夏季悶熱，好不容易才睡著了，一會兒又熱醒過來，整晚就這樣的反反覆覆的，一覺下來精神隨時比睡覺之前還要差。到底點解夏季易失眠？要改善睡眠品質又應該怎麼辦？
中醫認為，人體的健康與四季氣候變化有密切關係。香港的夏季炎熱多雨，暑濕之氣積聚於體內，再加上都市人生活壓力大，很容易就會導致汗出過多、口渴、心煩等症狀，從而影響睡眠。若想改善睡眠質素，可以從養心安神及消暑清熱等兩方面着手。
2款茶飲 養心安神改善失眠
對於因心火過度旺盛而失眠的人，可以飲用一些降心火的茶飲，在此就推薦兩款養心安神的茶飲：
1. 甘麥大棗茶
用料：
- 甘草：10克
- 小麥：100克
- 大棗：10顆
- 水：1000毫升
製作方法：
1. 將甘草、麥冬、大棗加入煲中。
2. 加入1000毫升水，用中火煮沸。
3. 煮沸後轉小火，繼續煮約1小時，直到湯汁濃稠。
4. 去除藥渣，飲用湯汁即可。
功效：
甘麥大棗茶具有滋陰清熱、鎮靜安神的作用。夏季氣候炎熱，容易引起口渴、失眠等問題，飲用甘麥大棗湯可以補充體內液分、緩解心煩失眠等症狀，改善夏季睡眠不穩定的問題。
2. 蓮藕茶
用料：
- 蓮藕：500克
- 紅棗：10顆
- 冰糖：適量
- 水：2000毫升
製作方法：
1. 將蓮藕去皮切成小塊，紅棗去核。
2. 將蓮藕、紅棗加入煲中，加入2000毫升水，用中火煮沸。
3. 煮沸後轉小火，繼續煮約1小時，直到蓮藕變軟。
4. 加入適量冰糖調味即可。
功效：
蓮藕具有滋陰清熱、安神益智的作用，對因夏季氣候炎熱而引起心煩失眠等症狀，蓮藕茶可以緩解這些問題。
以上茶飲僅供參考，如果有特殊的身體狀況或正在服用藥物，建議在飲用茶飲之前先諮詢中醫師或醫生的建議。
相關文章：睡眠穴位｜疲倦卻不能入睡？ 睡前按6穴位放鬆身心頭頂發熱為準👇👇👇
留意夏季安眠小貼士
除了飲食方面的調理，改善日常生活習慣亦有助改善夏季失眠的症狀：
1. 調整睡眠環境
夏季天氣炎熱潮濕，容易影響睡眠質量。建議保持室內通風，使用空調或風扇等設備，控制室內溫度，營造適合睡眠的環境。同時，使用舒適的床墊和枕頭，選擇透氣性好的床單和被套，也能提高睡眠質量。
2. 適當運動
在夏季運動應避開高溫時段，選擇在早晚溫度較低的時段進行。適當運動可以促進身體血液循環，增強身體免疫力，有助於改善睡眠質量。
3. 注意飲食
平日應該注意清淡飲食，少吃辛辣刺激性食物，減少熱騰騰的食物攝入。晚餐時間應該提前，避免過飽或空腹就寢，以免影響睡眠質量。
4. 規律作息
保持規律的作息時間，固定的睡眠時間和起床時間，可以幫助身體建立生物鐘，有助於改善睡眠質量。
5. 放鬆心情
夏季氣溫炎熱，容易引起心煩失眠等問題。可以透過冥想、瑜伽、聽輕音樂等方式放鬆心情，減輕壓力，有助於改善睡眠質量。
相關文章：失眠｜睡眠質素差比抽煙更傷身！15招快速入眠早餐食蕉呼吸慢啲？👇👇👇
點解夏季易失眠？
香港的夏季炎熱多雨，暑濕之氣積聚於體內，再加上都市人生活壓力大，很容易就會導致汗出過多、口渴、心煩等症狀，從而影響睡眠......了解改善失眠方法按此
什麼茶飲有助改善失眠？
1. 甘麥大棗茶
2. 蓮藕茶......了解詳細功效及製作方法按此