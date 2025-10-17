飲酒｜喝酒易臉紅非肝功能強　「酒精不耐症」體質肝腦損害恐加倍

你習慣下班後與朋友小酌一杯嗎？自從過法定年齡後，似乎習慣與朋友聚會的場合喝杯酒，但有部分的民眾飲酒過後會臉部明顯脹紅。

喝酒造成臉紅的原因在於酒精中代謝後的乙醛快速累積，研究已證實，這是天生的基因變異所導致，俗稱為「酒精不耐症」體質。



為什麼有些人飲酒後臉部脹紅？台灣台北市立聯合醫院松德院區院長，也是成癮防治科主治醫師黃名琪說明，酒精進入體內由先代謝成乙醛，再由分解成乙酸，最終變成水和二氧化碳排出體外。喝酒臉紅表示酒後體內短時間累積乙醛，而乙醛未能順利分解的表現。假如乙醛快速累積也會帶來頭痛、心悸、噁心、嘔吐等症狀。

酒後容易臉紅是酒精不耐症！與天生體質有關

酒後容易乙醛堆積，原來與體質有關。黃名琪指出，天生基因變異令代謝乙醛的酵素（乙醛去氫酶， ALDH2 ）功能缺陷，導致飲酒後乙醛無法正常被分解，讓臉部漲紅。這些天生的基因變異中，最常被研究的是「rs671」，在國內外許多學者的研究中，證實和酒後臉紅有密切相關。rs671 的基因變異，白話稱為酒精不耐症體質，常見於東南亞國家，台灣比率居全球之冠，高於鄰近的日本和韓國。

酒精不耐症體質不只造成不舒服的生理反應，黃名琪指出，目前有研究證實，擁有酒精不耐症體質的民眾，酒精可能對大腦的傷害比我們想像中來的嚴重。而喝酒會臉紅的人，可能意味著他們的更容易受到酒精帶來的腦神經損害。

具有酒精不耐症，喝酒恐加倍傷害肝功能、腦神經

台灣台北市立聯合醫院松德院區和國家衛生研究院及美國史丹福大學的合作研究中，檢測 147 名酒癮個案和 114 名健康受試者體內的 rs671 基因變異，並分析血液中一個反應腦神經損傷的分子（NFL，中文譯為神經絲輕鏈）的濃度。目前研究成果已發表於歐洲精神醫學與臨床神經科學期刊。

黃名琪說明，從研究發現，酒癮患者體內的 NFL 濃度高於健康受試者，而具有 rs671 基因變異者，也就具有酒精不耐症體質者，具有更高的 NFL，肝功能異常也比較嚴重。所幸經過兩週的酒精解毒治療（戒斷治療），NFL 在體內有逐漸下降，至於停酒多久才能回復正常，研究上則無法得知。

面對這個研究成果，黃名琪強調，民眾千萬不要再陷入錯誤迷思，誤以為酒後臉紅是肝好、心臟強的表現。另外值得注意的是，聯合國已經將乙醛列為一級致癌物（其他的一級致癌物如空氣中的 PM2.5），也證實飲酒會增加癌症的風險。因此，民眾若具有酒精不耐症體質，即代表酒後乙醛不容易代謝，容易累積在體內造成臉紅，有此情形的人建議在飲下杯中物之前，應當慎思再三，以免對身體的傷害。

